Alpha Esports Tech gibt Partnerschaft mit Nets Gaming Crew bekannt

GamerzArena wird die offizielle Online-Gaming-Plattform von NetsGC

14. September 2021 – Vancouver, B.C.- Alpha Esports Tech Inc. (CSE: ALPA) (FWB: 5NP), (OTC PINK: APETF) (Alpha oder das Unternehmen), ein auf die neuen Märkte Esports, mobiles Gaming, Commerce, Blockchain und hohe Wachstumschancen spezialisiertes Technologie-Unternehmen, gab bekannt, dass seine Online-Plattform, GamerzArena, jetzt das offizielle Online-Gaming-Portal von Nets Gaming Crew (NetsGC), einem verbundenen NBA 2K League-Unternehmen von Brooklyn Nets, ist.

Diese Partnerschaft gibt Alpha die Gelegenheit, dank der Markenbekanntheit und der Verwendung sozialer, digitaler und Video-Werbungen, die die Fähigkeiten von GamerzArena darstellen, direkt mit der Fanbasis von NetsGC und der NBA 2K League-Gemeinde in Verbindung zu treten.

Die Partnerschaft mit einer Organisation wie NetsGC ist ein wichtiger Schritt im Wachstum und in der Entwicklung von Alpha, erläuterte Alphas Interim-CEO Matthew Schmidt. NBA 2K ist eines der beliebtesten Videospiele der Welt mit globaler Reichweite, und wir glauben, durch die Nutzung unserer neuen Beziehung mit NetsGC beachtlichen Verkehr auf unserer Online-Plattform, GamerzArena, zu schaffen.

NetsGC und Alpha werden gemeinsam zwei Esports-Turniere auf der GamerzArena-Plattform moderieren – eines für Oberschüler und eines für Studenten. Oberschüler im Stadtbereich New York werden zur Teilnahme am ersten Turnier eingeladen werden, und die letzten vier Teams werden persönlich in der Trainingsanlage von NetsGC im Barclays Center gegeneinander antreten. Dieser Wettbewerb wird auch live auf NetsGCs Twitch-Kanal gesendet werden. Das Turnier für Studenten wird separat stattfinden, und NetsGC wird Studenten an örtlichen Universitäten zur Teilnahme einladen. Der Gewinner wird die Möglichkeit erhalten, gegen NetsGC-Spieler anzutreten.

NetsGC ist begeistert, eine Partnerschaft mit einem transformativen Unternehmen wie Alpha einzugehen, äußerte Vice President of Growth Properties bei BSE Global, Alton Byrd. Alpha ist der perfekte Partner, da das Unternehmen unser Ziel, Interesse an Esports auf örtlicher und nationaler Ebene zu fördern, teilt. Alphas Plattform GamerzArena gibt Spielern auf allen Ebenen gleichermaßen Zugang zu Wettbewerben, und wir hoffen, gemeinsam die nächste Generation von Esports-Fans und -Spielern zu entwickeln.

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche eSport, Mobile Gaming, eCommerce und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena will Alpha Esports Tech moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv machen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphatech.inc.

Ansprechpartner

Anlegerservice: ir@alphatech.inc – 604 359 1256

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit: media@alphatech.inc

Für das Board of Directors

Jonathan Anastas

Chairman und Director

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft des Unternehmens, die Produkte und die Zukunft des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen enthalten sind, was unter anderem von den Risiken abhängt, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemeldung genannten Produkten und Plänen abweichen, und dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jedwede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Datum dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alpha Esports Tech Inc.

Investor Relations

1930 – 1177 West Hastings Street

V6E 4T5 Vancouver, BC

Kanada

email : ir@alphatech.inc

Pressekontakt:

Alpha Esports Tech Inc.

Investor Relations

1930 – 1177 West Hastings Street

V6E 4T5 Vancouver, BC

email : ir@alphatech.inc

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Ausgezeichnetes Expertenwissen: Geballte Inspiration für 60 Lebens- und Berufsbereiche – Buchvorstellung Ayurcann Holdings Corp. betritt den Markt in Sasketchwan mit National Cannabis Distribution und beginnt mit Investor Relations-Initiativen