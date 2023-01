Alpha Lithium erhält Bohrlizenzen für den Salar Hombre Muerto in Argentinien

Das Unternehmen erwartet den sofortigen Beginn von Bohrungen in seinem zweiten großen Lithium-Projekt in der Provinz Salta, Argentinien

VANCOUVER, British Columbia, 17. Januar 2023 – Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (deutsche WKN: A3CUW1) („Alpha“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/), ein Unternehmen mit zwei großen, unerschlossenen Lithiumvorkommen in der Region Salta in Argentinien, freut sich, mitteilen zu können, dass es Lizenzen für die Aufnahme von Explorationsarbeiten auf seinen Grundstücken im Salar del Hombre Muerto („Hombre Muerto“) in Argentinien erhalten hat.

Das Unternehmen führt bereits die vorgeschriebenen Gesundheits- und Sicherheitsprüfungen der Bohranlage und der Besatzung der ersten Bohranlage durch, die voraussichtlich noch in diesem Monat für den Beginn der Bohrungen mobilisiert werden kann. Alpha hat sich eine zweite Bohranlage gesichert, die so bald wie möglich im Jahr 2023 in den laufenden Betrieb aufgenommen werden soll.

Alpha beabsichtigt, in den nächsten 12 Monaten bis zu 12 Bohrungen auf seinem mehr als 5.000 Hektar großen Grundstück Hombre Muerto durchzuführen, zusätzlich zu mehreren neuen Vertical Electrical Sounding (VES“-Kampagnen) (siehe News vom 16. August 2022).

Hombre Muerto gilt als einer der begehrtesten Salare in Südamerika, da er (i) die höchsten Lithium-Sole-Grade, (ii) die geringsten Verunreinigungen und (iii) die höchsten Durchflussraten in Argentinien aufweist. Hombre Muerto ist der am längsten produzierende Salar Argentiniens, in dem Livent Corp seit über 25 Jahren 20.000 Tonnen/Jahr Lithium in Batteriequalität produziert.

Zurzeit kontrolliert das Unternehmen über 5.000 Hektar in Hombre Muerto. Bisher wurde der Salar hauptsächlich von drei großen, multinationalen Unternehmen kontrolliert: (i) dem ältesten argentinischen Hersteller von Lithiumchemikalien, Livent Corp, (ii) dem koreanischen Unternehmen POSCO und (iii) dem australischen Hersteller Allkem Ltd. Im Jahr 2022 kündigte POSCO nach einem Treffen mit lokalen Regierungsvertretern Pläne an, weitere 4 Milliarden US-Dollar in seine 10.000 Hektar in Hombre Muerto zu investieren, was seine Absicht verdeutlicht, die steigende Nachfrage nach Lithium zu bedienen.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Landposition bei Hombre Muerto zu erweitern und wird die Aktionäre entsprechend informieren, sobald diesbezüglich Fortschritte erzielt werden.

Brad Nichol, Präsident und CEO von Alpha, kommentierte: „Endlich mit dem Betrieb von Hombre Muerto zu beginnen, ist ein unglaublich aufregender, bahnbrechender Moment für Alpha und seine Aktionäre. Nachdem wir Tolillar so weit entwickelt haben, dass es weiterhin auf großes Interesse in der Branche stößt, kann sich unser Team darauf konzentrieren, zu expandieren und den rasanten Erfolg der letzten zwei Jahre in Tolillar zu wiederholen – und nun auch in Hombre Muerto.“

Hombre Muerto ist nur 10-15 km von Tolillar entfernt, und kurzfristig wird das Unternehmen das vor kurzem vergrößerte Lager in Tolillar als Heimatbasis für seine Aktivitäten nutzen.

Alle Betriebe und Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich in Argentinien und werden vollständig von Alpha Lithium Argentina SA („Alpha SA“) verwaltet, die lokale Mitarbeiter und Berater beschäftigt. Weder Alpha noch Alpha SA haben irgendwelche Betriebe oder Vermögenswerte in Kanada.

Seit dem Beginn der ersten Schritte eines Explorationsprogramms im Jahr 2020 hat Alpha SA mehr als 20 Löcher gebohrt, ein firmeneigenes Forschungslabor für Solechemie eingerichtet, ein firmeneigenes Lithiumkarbonat-Produktionsverfahren entwickelt, das in Tolillar mit bemerkenswertem Erfolg funktioniert, mit dem Bau einer Pilotanlage begonnen und Dutzende von hochqualifizierten argentinischen Technologen, Ingenieuren, Geologen, Geophysikern und Chemikern sowie mehrere Studenten, Buchhaltungs-, Management- und Personalfachleute eingestellt. Das Unternehmen ist dankbar für das große argentinische Team, das sich bei der Schaffung von Werten für die Aktionäre als äußerst hilfreich erwiesen hat, und ist auf dieses Team angewiesen.

IM NAMEN DES VORSTANDS DER ALPHA LITHIUM CORPORATION

„Brad Nichol“

Brad Nichol

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen:

Alpha Lithium Investor Relations

Tel: +1 844 592 6337

relations@alphalithium.com

www.alphalithium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Alpha Lithium (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutsche WKN: A3CUW1)

Alpha Lithium ist ein Team aus Branchenexperten und erfahrenen Interessenvertretern, das sich auf die Erschließung der Salare Tolillar und Hombre Muerto konzentriert. Bei Tolillar handelt es sich um einen der letzten unerschlossenen Lithium-Salare Argentiniens mit einer Fläche von 27.500 Hektar (67.954 Acres), der sich in unmittelbarer Nähe von milliardenschweren Lithiumunternehmen im Herzen des berühmten „Lithium-Dreiecks“ befindet. In Hombre Muerto bauen wir unser über 5.000 Hektar (12.570 Acres) großes Standbein in einem der hochwertigsten und am längsten produzierenden Lithium-Salare der Welt weiter aus. Zu den anderen Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithium-Sole suchen oder derzeit produzieren, gehören Orocobre Limited, Galaxy Lithium, Allkem Ltd, Livent Corporation und POSCO im Salar del Hombre Muerto; Orocobre im Salar Olaroz; Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario; und Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „antizipiert“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Ergebnisse weiterer Soletests und Explorationen sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alpha Lithium Corp.

Brad Nichol

Suite 800 – 555 4th Avenue SW

T2P 3E7 Calgary, AB

Kanada

email : info@alphalithium.com

