Alpha Lithium erwirbt 3.800 Hektar in renommierter, produktiver Region von Argentinien

Vancouver, British Columbia, Kanada, 18. Mai 2021 — Alpha Lithium Corporation (TSX.V: ALLI) (OTC: ALLIF) (Frankfurt: 2P62) (Alpha oder das Unternehmen), alleiniger Eigentümer einer der letzten großen nicht entwickelten Salare im argentinischen Lithium-Dreieck, gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) über den Erwerb eines unbelasteten, zu 100% im Besitz befindlichen Konzessionsgebiets von 3.800 Hektar (das Konzessionsgebiet) im argentinischen Salar Hombre Muerto, der weithin als einer der weltweit besten Salare für Lithiumsole bekannt und nur mit dem Salar de Atacama in Chile vergleichbar ist, unterzeichnet hat.

Das Unternehmen hat eine Absichtserklärung mit Argentina Prime Holdings Inc. (TargetCo), dem Besitzer des Konzessionsgebiets, unterzeichnet, wonach 5 Mio. Stammaktien des Unternehmens für 100% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von TargetCo ausgegeben werden (der Erwerb).

Alpha wird umgeben sein von den Hauptakteuren im Hombre Muerto, der für seine qualitativ hochwertige Sole bekannt ist und Lithiumkonzentrationen in Rekordhöhe und außergewöhnlich niedrige Verunreinigungen bietet. Diese Kombination hat sich als hervorragendes Rohmaterial für ultrahochreine Lithiumchemikalien erwiesen.

Hombre Muerto ist die qualitativ hochwertigste Lithiumlagerstätte in Argentinien. Darin liegt Livent Corps´ Betrieb Fenix, der auf eine kommerzielle Produktion von über 25 Jahren zurückblicken kann. Hombre Muerto beherbergt auch das Projekt Sal de Oro des koreanischen Riesen POSCO, das dieser von Galaxy Resources Limited (Galaxy) für den Betrag von 280 Mio. US-$ gekauft hat. Außerdem liegt im südlichen Teil von Hombre Muerto Galaxy, das vor Kurzem eine Fusion mit Orocobre Limited im Wert von 4 Mrd. AU-$4 bekannt gegeben hat.

Zusammen liefern der Salar de Atacama und der Salar del Hombre Muerto 50-70% des weltweiten Lithiumbedarfs Mercado, Alexis; Cordova, Karenia (January 2015). „Transformaciones disruptivas de los sistemas tecnológicos de baterías e impulsión automotriz: Desafíos tecnoproductivos para Suramérica“ (PDF). In Nacif, Federico; Lacabana, Miguel (eds.). ABC DEL LITIO SUDAMERICANO. Soberanía, ambiente, tecnología e industria (1 ed.). Ediciones del CCC Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini ; Quilmes : Universidad Nacional de Quilmes. pp. 73-103 – via ResearchGate.

(Mercado & Cordova 2015, p. 8), (ABC Del Litio Sudamericano, F. Nacif 2018).

Bei Abschluss des Erwerbs wird Alpha eine Arbeitsbeteiligung von 100 % an dem Konzessionsgebiet erwerben, wobei keine Royalty-Zahlungen an Dritte oder Schuldenlast anfallen. Eine kleine Vertikale Elektrische Sondierung (Vertical Electrical Sounding, VES) wurde auf dem Konzessionsgebiet durchgeführt und bestätigte das Vorhandensein der bekannten, zugrundeliegenden produktiven Zonen des Salar Hombre Muerto. Das Unternehmen plant, sofort mit den Bohrungen in dem Gebiet zu beginnen. Dieser Ansatz entspricht dem aggressiven Explorationsprogramm, das Alpha auf seinem Salarbetrieb Tolillar nur wenige Kilometer entfernt durchgeführt hat. Zahlreiche Synergien zwischen Tolillar und Hombre Muerto wurden identifiziert, ehe Alpha in den Erwerbsprozess einstieg. Manche davon bieten reichlich Zugang zu Frischwasser (verfügbar in Tolillar, aber begrenzt in Hombre Muerto), ganzjährige Straßeninfrastruktur (in beiden Salaren) und eine bestehende Erdgaspipeline, um ausreichend Energie für zukünftige Industriebetriebe zu bieten (auf Hombre Muerto bereits vorhanden).

Brad Nichol, President und CEO, sagte: Dieser unglaubliche und beträchtliche Erwerb ist eine hervorragende Gelegenheit für das Unternehmen und unterstützt Alphas langfristige Vision, das Unternehmen zu einem Lithiumproduzenten zu machen. Unser Team, das sich im und mit dem Hombre Muerto sehr gut auskennt, kennt dessen Geologie und Solechemie ganz genau und hat einen großen technischen Fortschritt gegenüber vielen anderen Betreibern in der Region, was primär auf jahrzehntelange Betriebserfahrung im Salar Hombre Muerto zurückzuführen ist. Nachdem vor Kurzem ein Konzeptnachweis für Tolillar erfolgte, ist die heutige Pressemitteilung unser erster wichtiger Schritt zu einem bekannten, erstklassigen, produzierenden Salar, und ich hoffe, dass dieser Trend anhält. Mein Team und ich möchten ein wirklich außergewöhnliches Unternehmen mit erstklassigen Assets aufbauen.

Der Erwerb unterliegt einer Reihe von handelsüblichen Abschlussbedingungen, darunter auch die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und zufriedenstellende Ergebnisse von Alphas Due-Diligence-Überprüfungen. Das Unternehmen wird Updates veröffentlichen, wenn diese Aktivitäten Fortschritte machen.

