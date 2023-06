Alpha Metaverse plant die Änderung seines Firmennamens in AlphaGen Intelligence Corp. (CSE: AIC)

13. Juni 2023, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / IRW-Press / – Alpha Metaverse Technologies Inc. (CSE: ALPA) (OTC: APETF) (FWB: 9HN0), (Alpha oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Namensänderung von Alpha Metaverse Technologies Inc. in AlphaGen Intelligence Corp. plant. Sofern die Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange (die CSE) zustimmt, wird auch das Börsensymbol von ALPA in AIC umbenannt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Änderungen des Namens und des Börsensymbols am 14. Juni 2023 in Kraft treten werden und die Stammaktien unter dem neuen Firmennamen und Börsensymbol zum entsprechenden Zeitpunkt in den Handel an der CSE starten. Das Unternehmen wird außerdem eine neue nationale Wertpapierkennnummer (CUSIP 02080J107) und eine neue internationale Wertpapierkennnummer (ISIN CA02080J1075) für seine Stammaktien verwenden.

Über Alpha Metaverse:

Alpha Metaverse Technologies Inc. (CSE: ALPA) (OTC: APETF) (FWB: 9HN0) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das ein ganze Reihe von Projekten in den Bereichen Metaverse, Gaming und generative KI besitzt. Zu den operativen Geschäftsbereichen des Unternehmens zählen: Shape Immersive, ein Full-Service-Metaverse-Studio, das die Zukunft des Web3-Gaming gestaltet und für Fortune-500-Unternehmen und andere Marktteilnehmer über 3D, NFT, XR und Spiele virtuelle Erlebniswelten im Einzelhandel entwickelt; MANA, eine maßgeschneiderte SaaS-Lösung und ein Innovationslabor, das Partnerunternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Interaktionen mit der Community über den Betrieb eigener Gaming-Plattformen zu verbessern; GamerzArena, eine Gaming-Plattform, auf der alle Gamer in die Welt des E-Sports eintauchen können. Das Format bietet Top-Marken die Möglichkeit, Videospielwettbewerbe zu organisieren, bei denen die Spieler Geld und Preise gewinnen können. Zu den Kunden und Partnern von Alpha zählen unter anderem Marken wie RTFKT, Olympics, Star Altas, Red Bull, Intel und TED. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter alphagen.co.

Kontakt:

Investor Relations: ir@alphametaverse.com – 604 359 1256

Für das Board of Directors

Brian Wilneff

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die vorgeschlagene Namensänderung beziehen, einschließlich des voraussichtlichen Zeitpunkts der Namensänderung und der damit verbundenen Änderung des Tickersymbols.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder Prognosen bzw. Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehört auch die Annahme, dass das Unternehmen die Genehmigung der CSE für die Namensänderung und die Änderung des Tickersymbols erhält und die Namensänderung und die Änderung des Tickersymbols innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich Schlussfolgerungen oder Prognosen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass die CSE die Namensänderung oder die Änderung des Tickersymbols nicht genehmigt, und das Risiko, dass die Namensänderung und die Änderung des Tickersymbols nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen werden, sowie die anderen Risiken, die im Bericht des Managements des Unternehmens für den Zeitraum bis zum 31. März 2023 dargelegt sind, der auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com veröffentlicht wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alpha Metaverse Technologies Inc.

Investor Relations

1930 – 1177 West Hastings Street

V6E 4T5 Vancouver, BC

Kanada

email : info@alphametaverse.com

Pressekontakt:

Alpha Metaverse Technologies Inc.

Investor Relations

1930 – 1177 West Hastings Street

V6E 4T5 Vancouver, BC

email : info@alphametaverse.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

St-Georges Eco-Mining Corp. – Der erste industrielle Kreislauf für das Recycling von Lithiumbatterien wird angeliefert Medigene veranstaltet virtuelle F&E-Veranstaltung zum Thema TCR-T-Therapien für solide Tumore