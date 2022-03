Alpha Metaverse Technologies kündigt Einstieg in das Play-to-Earn-Gaming an; Partnerschaft mit BetU ICO Corp

Alpha Metaverse Technologies und BetU ICO Corp werden zusammenarbeiten, um die Nutzerbasis von Alpha um Tausende zu erweitern

VANCOUVER, B.C. (März 2022) – Alpha Metaverse Technologies Inc. (CSE: ALPA) (FSE: 9HNO), (OTC PINK: APETF) (Alpha oder das Unternehmen), ein Technologieunternehmen, das sich auf aufstrebende Märkte in den Bereichen eSports, Mobile Gaming, eCommerce, Blockchain und auf hohe Wachstumschancen konzentriert, ist stolz darauf, die Expansion in den Play-to-Earn-Bereich durch eine Partnerschaft mit BetU ICO Corp (BETU), einer Play-to-Earn-Plattform, bekannt zu geben.

BETU ist ein Play-to-Earn-Sport- und eSports- Prognosespiel, das durch den BETU-Token angetrieben wird. Der Play-to-Earn-Predictor ist ein kostenloses Spiel für alle Inhaber von BETU-Token. Die Benutzer müssen eine Voraussage machen und wenn sie richtig liegen, können sie Belohnungen verdienen.

BETU wird allen zahlenden Alpha-Abonnenten (GamerzArena+) zwei Wochen lang 10 Punkte pro Woche zur Verfügung stellen, um BETU-Play-to-Earn zu spielen, was für GamerzArena+ Abonnenten einen zusätzlichen Mehrwert darstellt. Die ersten 1.000 neuen GamerzArena+-Nutzer erhalten 100 BETU-Token plus 10 Punkte pro Woche für vier Wochen, um die Play-to-Earn Plattform von BETU zu spielen. BETU zahlt eine Provision von 100 BETU-Token an Alpha für jeden Alpha-Nutzer, der 1.000 oder mehr BETU-Token einzahlt oder kauft.

Es freut uns sehr, mit Alpha Metaverse zusammenzuarbeiten, denn das Team verfügt über enorme Kenntnis von eSports und dem Metaverse, meinte Paul Rogash, CEO von BetU ICO Corp. Wir freuen uns darauf, unser Play-to-Earn-Modell auf den eSports-Plattformen von Alpha einzuführen und die Nutzer mit BETU-Token-Boni zu einer Mitgliedschaft zu bewegen.

Play-to-Earn hat sich zu einem globalen Markt entwickelt, der weiterhin wächst, und Alpha ist nach Ankündigung dieser Partnerschaft bereit, eine führende Rolle im Play-to-Earn-Bereich zu übernehmen, meinte Brian Wilneff, der CEO von Alpha. Die BETU-Partnerschaft ermöglicht uns, unser Abonnementmodell aufzuwerten, indem wir unseren Nutzern noch mehr Spielmöglichkeiten bieten.

Über Alpha Metaverse Technologies Inc.

Alpha Metaverse Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche Esport, Mobile Gaming, eCommerce und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena will Alpha Metaverse Technologies moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv machen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphametaverse.com.

Kontakt:

Investor Relations: ir@alphametaverse.com – 604 359 1256

Media und Public Relations: media@alphametaverse.com

Im Namen des Board of Directors

Brian Wilneff

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf Aussagen über die Geschäftstätigkeit, Produkte und Zukunft des Geschäfts des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen enthalten sind, was unter anderem davon abhängt, ebenso dass die Risiken bestehen, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemeldung genannten Produkten und Plänen abweichen, und dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jedwede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Datum dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

