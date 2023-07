alphametall group wächst mit der Sonne

· Neue Produkte und Services für den Wachstumsmarkt Solar

· Alles aus einer Hand: Werke, Bearbeitung, Lager

2021 haben die alphametall group und die 3River Metal Group eine strategische Partnerschaft beschlossen. In einem ersten Schritt beteiligte sich die alphametall group mit 33,3% an den polnischen Gesellschaften der 3River Metal Group und brachte ein umfangreiches Investitionsprogramm auf den Weg. Erstes sichtbares Zeichen war der gemeinsame Neubau einer Produktionsstätte und des Logistikcenters in Skarbimierz, Polen. Dieser neue rund 6000 m² große Bearbeitungsstandort ist heute ein wichtiger Mosaikstein für den weiteren Ausbau der Aluminiumbearbeitungs-Kompetenz der Gruppen bei gleichzeitiger Stabilisierung von Lieferketten innerhalb Europas.

Rund zwei Jahre nach dem Einstieg seines Unternehmens, zieht Andreas Nickelsen, geschäftsführender Gesellschafter der alphametall group, ein erstes Fazit: „In einer erst von Covid und dann vom Ukraine-Konflikt geprägten Zeit sind wir mit unserem Engagement auf einem guten Weg. Insbesondere das verstärkte Invest in die Aluminiumbearbeitung ist für uns strategisch von großer Bedeutung. So kann zum Beispiel die alpha aluminium, in unserer Gruppe zuständig für die Herstellung, Oberflächenveredlung, Bearbeitung und den Vertrieb von Aluminium-Halbzeugen, davon besonders profitieren: Von der einfachen Produktbearbeitung bis hin zu hochkomplexen Baugruppen, wird heute alles aus einer Hand und auf einem hohen technischen Produktionsniveau angeboten“, erläutert Nickelsen.

Neben den „klassischen“ Märkten wie dem Automobil-, Maschinenbau-, Elektrotechnik- und dem Bausektor, konzentriert sich die alpha aluminium verstärkt auf den Wachstumsmarkt Solar und damit einhergehend auf einen Ausbau des Halbzeug-Bereiches. Die Produktion und Veredelung von Zeichnungsprofilen, sowie die Lieferung von kompletten Montagesysteme für Solarpanels aus Aluminium gehören zum Leistungsspektrum. Dazu konnte das Unternehmen hochqualifizierte Mitarbeitende mit langjähriger Branchenerfahrung gewinnen.

„Eine Gruppe. Alles aus einer Hand. Durch eigene Werke, eigene Bearbeitung und eigene Lager. Das ist unsere Maxime. Danach richten wir auch unsere zukünftigen Planungen aus“, fasst Andreas Nickelsen zusammen.

Die alphametall group beschäftigt heute mehr als ca. 280 Mitarbeitende und verfügt über Standorte in Deutschland, Polen, Frankreich, Spanien und in Asien während die 3River Metal Group aktuell ca. 300 Mitarbeitende in den Ländern Deutschland, Polen und Ungarn beschäftigt.

