Kurze Auszeit in den Alpen von Österreich und Bayern gefällig? – Eine kleine Alpenauszeit hat bekanntlich noch niemandem geschadet. ALPS RESORTS hat dafür die passenden Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Tirol, Bayern, Salzburg, Kärnten und der Steiermark. Was gibt es auch Schöneres, als gleich am Morgen mit einem Blick auf eine wildromantische Bergkulisse in den (Wort hat gefehlt) Tag zu starten. So eine alpine Bergkulisse hat es in sich und bringt einen schnell auf andere Gedanken: Die Alpenlandschaft beruhigt sozusagen die menschliche Seele. Die frische Bergluft und die unberührten Naturlandschaften sorgen unter anderem dafür, dass man wieder vollkommen zu sich selbst findet und neue Lebenskräfte sammeln kann.

Es ist ganz einfach ein traumhaftes Gefühl, wenn das innere Gleichgewicht sich Stück für Stück wieder zurückkommt. Der stressige Berufsalltag entzieht einem oftmals sehr rasch notwendige Lebensenergie. Durch eine Alpenauszeit ist es möglich, die Seele wieder einmal so richtig baumeln zu lassen. Dies führt dazu, den eigenen Fokus wieder aufs Wesentliche im Leben zu richten. Die innere Balance stellt sich rasch wieder ein und man fühlt sich im naturnahen Lebensraum der Alpen ganz einfach pudelwohl. Wandern im Herbst oder Skifahren im Winter – die voll ausgestatteten Ferienwohnungen und komfortablen Ferienhäuser von ALPS RESORTS ermöglichen immer unvergessliche Wohlfühlurlaube in den bayerischen und österreichischen Alpen.

Einige Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind auch mit privatem (Whirl-)Pool, eigener Sauna oder Hund buchbar. Kurzurlaubern aus allen europäischen Ländern stehen 30 unterschiedliche Holiday Homes zur Verfügung. Für Ablenkung vom Alltag ist gesorgt: In den unterschiedlichen Urlaubsregionen warten verschiedenartige Kulinarik-, Sport-, Kultur- und Freizeitangebote darauf entdeckt zu werden. Alle weiterführenden Infos zu den vielseitigen Ferienunterkünften von ALPS RESORTS findet man ab sofort auch auf: alps-resorts.com

