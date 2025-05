Alset AI geht Partnerschaft mit Excel Computility ein, um KI-Infrastruktur durch skalierbares PaaS-Angebot zu erweitern

Die strategische Partnerschaft zielt darauf ab, das PaaS-Modell von Lyken.AI mit integrierten leistungsstarken und KI-optimierten Hardwarelösungen zu unterstützen

Vancouver, British Columbia – 29. Mai 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSXV:GPUS) (OTC:GPUSF) (FWB:1R60, WKN:A3ESVQ) (Alset AI oder das Unternehmen), ein Venture-Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz (KI), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, gibt eine strategische Partnerschaft mit Excel Computility Service Ltd. (Excel Computility) bekannt. Excel Computility ist ein in Richmond, British Columbia, ansässiger Anbieter von KI-optimierter Hardware, Dienstleistungen und Rechenzentrumslösungen. Die strategische Partnerschaft wurde durch einen Subunternehmervertrag (der Vertrag) zwischen dem Unternehmen und Excel Computility vom 28. Mai 2025 festgelegt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, das Platform-as-a-Service-Modell (PaaS) des Alset AI-Portfoliounternehmens Lyken.AI (Lyken) durch die Integration der fortschrittlichen Grafikprozessor-Cluster (GPU) von Excel Computility, KI-fähigen NAS-Systemen und der Expertise im Bereich Rechenzentren erheblich zu skalieren.

Der Vertrag bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller Verpflichtungen (die Laufzeit) in Kraft. Während der Laufzeit wird Excel Computility Cloud-Computing-Hardware, Support und damit verbundene Dienstleistungen für Lyken und andere Drittkunden bereitstellen, mit denen das Unternehmen bereits vertragliche Beziehungen unterhält.

Excel Computility bringt Erfahrung im Bereich Rechenzentrumsbau mit und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter öffentliche und private Cloud-Lösungen, Beratung für KI-Rechenzentrumsprojekte und KI-fähige NAS-Systeme. Die Infrastruktur umfasst Hochleistungsserver wie Gigabyte G292-40/45 und Supermicro SYS-821GE-TNHR, die mit 8 GPUs (H100, A100 oder A6000) ausgestattet und für die hohen Anforderungen von KI-Workloads ausgelegt sind.

Der CEO von Alset, Adam Ingrao, erklärte: Unsere offizielle Partnerschaft mit Excel Computility ist ein wichtiger Schritt beim Ausbau der PaaS-Fähigkeiten von Lyken. Durch die Integration der fortschrittlichen Hardware- und Rechenzentrumslösungen von Excel Computility verbessern wir unsere Fähigkeit, unseren Kunden in Kanada und den Vereinigten Staaten eine skalierbare, effiziente und leistungsstarke KI-Infrastruktur bereitzustellen.

Diese Partnerschaft steht im Einklang mit der Mission von Lyken, End-to-End-Lösungen für KI-Infrastrukturen anzubieten, mit denen Start-ups, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen den Einsatz von KI schnell und sicher skalieren können. Durch die Integration der Dienste von Excel Computility kann Lyken eine robustere und skalierbarere Plattform anbieten, die der wachsenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung gerecht wird.

Über Alset AI Ventures Inc.

Alset AI ist ein bahnbrechendes KI- und Cloud-Computing-Investmentunternehmen, das sich der Förderung von Technologieunternehmen mit hohem Potenzial verschrieben hat. Durch eine Kombination aus Kapital, strategischer Beratung und Cloud-Computing-Allianzen gestaltet Alset AI die Zukunft der Künstlichen Intelligenz und baut eine auf KI ausgerichtete Risikokapitalplattform auf, die für beträchtliches Wachstum bereit ist.

Über Excel Computility Service Ltd.

Excel Computility ist ein richtungsweisendes Unternehmen im Bereich KI-Cloud- und Edge-Computing, das sich der Beschleunigung der KI-Revolution in Kanada und verschiedenen Branchen verschrieben hat. Durch die Bereitstellung umfassender Full-Stack-Lösungen – darunter KI-Rechenzentren (AIDC), GPU-Cloud-Services, Model-as-a-Service (MaaS) und branchenspezifische Edge-KI-Lösungen – befähigt Excel Computility Unternehmen, KI auf serviceorientierte und kosteneffiziente Weise einzuführen und so operative Exzellenz und Innovation voranzutreiben.

Für weitere Informationen über Alset AI Ventures Inc. wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Adam Ingrao

Chief Executive Officer

T: 236.312.6744

E: ir@alsetai.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen) in Bezug auf die strategische Partnerschaft zwischen Alset AI und Excel Computility enthalten, darunter das Ziel der Zusammenarbeit, das PaaS-Modell von Lyken erheblich zu skalieren, die geplanten Schritte zur Integration der fortschrittlichen Hardware- und Rechenzentrumslösungen von Excel, um die Fähigkeit von Alset AI zur Bereitstellung einer skalierbaren, effizienten und leistungsstarken KI-Infrastruktur in Kanada und den Vereinigten Staaten zu verbessern, das gemeinsame Bestreben der Parteien gemeinsames Bestreben, Start-ups, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in die Lage zu versetzen, KI-Lösungen schnell und sicher einzusetzen, sowie alle Auswirkungen, die sich aus der Integration von Excel Computility in das Geschäft des Unternehmens ergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Wörter wie werden, beabsichtigen, antizipieren, könnten, sollten, dürfen, erwarten, schätzen, prognostizieren, planen, potenziell, projizieren, annehmen, erwägen, glauben, sollen, geplant und ähnliche Begriffe. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Bei den Schlussfolgerungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden verschiedene Annahmen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, Handlungen oder Entwicklungen und basieren auf Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren, die das Management derzeit als relevant, vernünftig und den Umständen entsprechend erachtet. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund der mit der Geschäftstätigkeit von Alset AI verbundenen und ihr innewohnenden Risiken und Ungewissheiten erheblich abweichen. Weitere wesentliche Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, sind u.a. die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage sowie unvorhergesehene Ereignisse und Entwicklungen. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Alset AI. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise qualifiziert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Alset AI übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden unter der Überschrift Risks and Uncertainties in den jüngsten Management’s Discussion and Analysis und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, ausführlicher erläutert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alset AI Ventures Inc.

Adam Ingrao

488 1090 West Georgia St.

V6E 3V7 Vancouver

Kanada

email : adam@alsetai.com

Pressekontakt:

Alset AI Ventures Inc.

Adam Ingrao

488 1090 West Georgia St.

V6E 3V7 Vancouver

email : adam@alsetai.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

