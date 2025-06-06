  • Altersvorsorgedepot-Anbieter-Vergleich: Neues Portal von Rolf Henning Hackel macht Anbieter transparent

    Ab Januar 2027 ersetzt das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot die Riester-Rente. Ein neues Portal bündelt den unabhängigen Vergleich der unterschiedlichen Produktangebote für Verbraucher.

    BildNeues Vergleichsportal bringt Transparenz in den Altersvorsorgedepot-Markt

    Die altersvorsorgedepot-anbieter-vergleich.de geht mit einem unabhängigen Portal für den Altersvorsorgedepot-Vergleich an den Start. Hinter dem Angebot steht Rolf Henning Hackel, Jurist und langjähriger Finanzmarktexperte. Anlass ist die anstehende Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge: Zum 1. Januar 2027 tritt das sogenannte Altersvorsorgedepot an die Stelle der bisherigen Riester-Rente. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten damit erstmals die Möglichkeit, staatlich gefördert in ETFs oder Fonds zu sparen – ohne die Kostenstrukturen klassischer Versicherungsprodukte. Das Portal ordnet die kommenden Anbieter und deren Produkte ein, erklärt die Fördermechanik und liefert eine neutrale Entscheidungsgrundlage. Ziel ist es, ein Thema verständlich zu machen, das Millionen Sparer betrifft, aber bislang kaum unabhängig aufbereitet wird. Der Fokus liegt bewusst auf einer einzigen Produktkategorie statt auf einem breiten Finanzvergleich über alle Sparten hinweg.

    Reform trifft auf einen unübersichtlichen Markt

    Die Riester-Rente galt jahrelang als teuer und intransparent. Von ihr profitierten vor allem Vermittler, die über Provisionen verdienten, während für den einzelnen Sparer nach Kosten oft wenig Rendite blieb. Mit dem Altersvorsorgedepot verschiebt sich diese Logik: Die Produkte lassen sich online abschließen, sind deutlich kostengünstiger und setzen auf eine große Auswahl marktüblicher Wertpapieranlagen. Gleichzeitig entsteht ein neuer, noch junger Markt, in dem Banken, Neobroker und Fondsanbieter um Kunden konkurrieren. Für Verbraucher bedeutet das eine schwer zu durchschauende Auswahl an Depots, Gebührenmodellen und Anlagestrategien. Genau hier setzt das Portal an. Statt einzelne Produkte zu bewerben, stellt es Anbieter, Produkte, Konditionen und Förderdetails gegenüber und beantwortet die Frage, die in einschlägigen Foren am häufigsten gestellt wird: Für wen lohnt sich ein Altersvorsorgedepot und worauf kommt es beim Anbieter an?

    Unabhängige Einordnung statt Produktwerbung

    Das Angebot kombiniert redaktionelle Ratgeberinhalte, Erklärungen zur staatlichen Förderung und Vergleichsfunktionen zu den einzelnen Depots. Ergänzt wird es um Rechner, mit denen Nutzer Rendite, Kosten und die eigene Versorgungslücke abschätzen können. Fachlich verantwortet Rolf Henning Hackel die Inhalte – er stammt aus dem Umfeld der Produktanbieter und kennt die Mechanik der Altersvorsorge seit über 20 Jahren bestens aus der Praxis. „Beim Altersvorsorgedepot wird nicht zuletzt die Wahl des richtigen Anbieters über Jahrzehnte hinweg spürbar darüber entscheiden, was am Ende für die Rente übrig bleibt. Ein Altersvorsorgedepot-Vergleich sorgt dafür, dass sich die Entscheidung vor allem auch für den Sparer lohnt und nicht nur für den Anbieter“, sagt Rolf Henning Hackel, Geschäftsführer des Portals. Die Betreiber legen dabei Wert darauf, Informationen sachlich aufzubereiten und Sparer unabhängig von Abschlussinteressen zu begleiten.

    Was Sparer jetzt erwartet

    Da die geförderten Depots erst zum Reformstart verfügbar sein werden, konzentriert sich das Portal in der Anfangsphase auf Aufklärung und Vorbereitung. Interessierte können sich vorab informieren und werden benachrichtigt, sobald konkrete Anbieter und Konditionen vorliegen. Mit dem Marktstart 2027 folgt der direkte Anbietervergleich mit aktuellen Gebühren und Leistungsdaten. Angesichts der wachsenden Versorgungslücke im gesetzlichen Rentensystem gewinnt die private, geförderte Vorsorge weiter an Bedeutung – gerade für jüngere Erwerbstätige und für Gruppen, die von den bisherigen Riester-Modellen kaum erreicht wurden. Das Portal versteht sich als erste Anlaufstelle für alle, die die Fördermöglichkeiten verstehen und die für sie passende Produktlösung finden möchten. Weiterführende Informationen zum Altersvorsorgedepot und zum geplanten Anbietervergleich sind abrufbar unter www.altersvorsorgedepot-anbieter-vergleich.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    FPV Finanzproduktvergleich GmbH
    Herr Rolf Henning Hackel
    Am Südanger 63
    84453 Mühldorf am Inn
    Deutschland

    fon ..: +49 8631 1859320
    web ..: https://altersvorsorgedepot-anbieter-vergleich.de/
    email : rolf.hackel@finanzproduktvergleich.de

    altersvorsorgedepot-anbieter-vergleich.de ist ein unabhängiges Verbraucherportal rund um das
    staatlich geförderte Altersvorsorgedepot, das zum 1. Januar 2027 die Riester-Rente ablöst.
    Das Angebot bündelt Ratgeberinhalte, Förderinformationen, Rechner und einen Anbietervergleich.
    Fachlich verantwortet wird das Portal von Rolf Henning Hackel.

    Pressekontakt:

    SEOfolgreich
    Herr Christoph Specht
    Brienner Straße 29
    80333 München

    fon ..: +4989200077840
    web ..: https://www.seofolgreich.de/
    email : hallo@seofolgreich.de


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