Altes loslassen, sich für Neues öffnen: die Praxis für Kinesiologie in Bad Tölz begleitet Wege der Veränderung

Johannes Behrens versteht sich als Spezialist für Veränderungsprozesse. In seiner Praxis für Kinesiologie in Bad Tölz findet er Lösungen für festsitzende Probleme.

Veränderung ist möglich. Nach diesem Motto begleitet Johannes Behrens in seiner Praxis für Kinesiologie in Bad Tölz seine Patienten. Er möchte ihnen für ihr Leben mehr Kraft, Klarheit und Leichtigkeit verleihen. Mit dem kinesiologischen Muskeltest lässt er den Körper sprechen und geht den Ursachen von Problemen und hindernden Blockaden auf den Grund. Mithilfe dieser Methode kann er die Blockaden sanft lösen und neue Energie fließen lassen.

Seine eigene Geschichte macht Johannes Behrens zum Spezialisten für Veränderungsprozesse. Die eigene Erfahrung hilft, anderen Menschen Mut zu machen, die Hoffnung nicht aufzugeben und kraftvoll zum Ziel gelangen. Er versteht sich als Begleiter auf dem Weg zu einem sinnerfüllten, kraftvollen, glücklichen Leben. Unterschiedlichste Therapiemethoden und regelmäßige Fortbildungen versprechen die Anwendung neuester Behandlungstechniken und sichern ihm den aktuellsten Kenntnisstand. Johannes Behrens bedient sich effektiver Methoden, um seinen Patienten individuell helfen zu können – um Altes loszulassen, um Potenziale zu entfalten, um sich von unklaren psychischen oder physischen Beschwerden zu befreien. Ziel der Kinesiologie ist die Entspannung für das Nerven- und Energiesystem. Stress wird ausgeglichen, gebundene Kraft freigesetzt. In seiner Praxis in Bad Tölz bietet Johannes Behrens Techniken wie die Matrix-in-Balance-Therapie, das Neurotraining, Touch for Health oder die R.E.S.E.T. Kieferbalance an. Die Sitzungen finden als Einzeltherapie oder als Paartherapie statt. Menschen mit finanziellen Engpässen erhalten einen ermäßigten Tarif. Angebot bis zum 31.12.20: 2 Kiefer-R.E.S.E.T-Behandlungen á 50min gibt es zum Sonderpreis von 90EUR. Auch als Gutschein zum Verschenken!

In seiner Praxis für Kinesiologie in Bad Tölz nutzt Johannes Behrens den kinesiologischen Muskeltest, um unbewusste Blockaden sanft und effektiv zu orten und zu lösen. Auf diese Weise verhilft er seinen Patienten zu einem sinnerfüllten, kraftvollen und glücklichen Leben.

