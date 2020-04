Aluhaustüren Aktion Concept Class und Basic Class jetzt noch attraktiver

Aluminium-Aktionshaustüren mit hochwertiger Ausstattung zum kleinen Preis.

Der Internet-Fachshop für Kunststoff- und Aluminium-Haustüren aluminium-haustueren-direkt.de bietet mit den Aktionshaustüren-Serien Concept Class und Basic Class hochwertige und komplett ausgestattete Aluminium-Haustüren sowie Kunststoff-Haustüren zu einem wirklich günstigen Preis-/Leistungsverhältnis. Beide Serien erfreuen sich schon seit längerem großer Beliebtheit. Jetzt wurden beide Serien noch attraktiver gemacht. Es sind mehr Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung vorhanden und dem Trend nach immer größeren Türen wird entsprochen. So sind die Haustüren in der einflügeligen Variante jetzt bis zu einer Maximalgröße von 1200 * 2500 mm möglich. Dazu gibt es Seitenteile bis 1000 * 2500 mm so dass jetzt Türen mit einer Größe von bis zu 2200 * 2500 mm gefertigt werden können.

Die Aluminium- und Kunststoff-Haustüren Serie Basic Class wird diejenigen erfreuen, die eine komplett ausgestattete Haustür aus Kunststoff oder Aluminium suchen die qualitativ hochwertig ist, ohne Schnickschnack auskommt und trotzdem zum Schnäppchenpreis zu haben ist. Auf Basis des bewährten Profilsystems Kompakt 72 in Aluminium bzw. IspTop76 in Kunststoff haben Sie die Wahl zwischen 8 schönen Modellen. Die Füllungen sind eingelegt, mit Wärmeschutzglas Ug 1,1 w/m2K mattiert (Design modellbezogen zugeordnet) und tlw. mit aufgesetztem Edelstahlrahmen ausgeführt.

Die Ausstattung der Aktionshaustüren ist komplett mit dem Stoßgriff „Maike“ in Edelstahl außen, dem Innendrücker Typ 501, 3 stabilen Bändern, einem Sicherheitsgetriebe mit 2 Schwenkriegeln sowie einem Profilzylinder mit Edelstahlzierring. Optional erhalten Sie längere Griffstangen, elektr. Türöffner, Obentürschließer oder ein AV-Schloss.

Standardfarbe ist sowohl bei den Aluhaustüren sowie den Kunststofftüren Weiß. Die Aluminiumtüren sind gegen Mehrpreis auch in 6 Feinstrukturfarben zu haben, entweder beidseitig in der gleichen Farbe oder außen farbig und innen Weiß.

Sie erwarten etwas mehr an Ausstattung, Design, Sicherheit und Wärmeschutz? Dann sind die Aluminium-Haustüren der Serie Concept Class goldrichtig für Sie! Diese Aktionsserie wird nur als Aluminium-Haustür mit dem Profilsystem Kompakt 72/82 gefertigt. Der Türflügel ist bei diesem Profil 82 mm stark.

Optisch und technisch überzeugen die Haustüren Concept Class durch außen flächenbündige Füllungen. Neben der tollen Optik bringt dies in Verbindung mit dem 3fach-Glas d einen hervorragenden Ud-Wert von 1,0 W/m2K. Dazu ist außen ein Trittschutz in Edelstahl flächenbündig eingelassen.

Die Beschlagausstattung basiert auf dem der Serie Basic Class, der Stangengriff ist jedoch auf der Füllung montiert und hat eine Länge von 1000 mm. Bei der Verglasung haben Sie die Wahl zwischen Sandstrahlmotiven, vollflächiger Sandstrahlung oder Klarglas. Neben Weiß sind noch 6 Feinstrukturfarben im Grundpreis enthalten (beidseitig gleich).

Neben den Zusatzausstattungen wie bei der Basic Class gibt es bei der Concept Class für Sicherheitsbewusste noch optional ein Sicherheitspaket RC2 (Widerstandsklasse WK2) und auch Rollenbänder oder ein Fingeprint mit Motorschloss sind optional zu haben.

Auch die lieferbaren Seitenteile haben eine 3fach-Verglasung mit beidseitig VSG-Glas (Verbund-Sicherheitsglas).

Ausführliche Informationen und Katalogmaterial zum Herunterladen unter Haustüraktionen oder direkt bei Ihrem Haustürspezialisten im Web, der Firma pmt – Fenster | Türen | Glas in 83059 Kolbermoor unter Tel. 0 80 31 / 231 76

