Aluminium oder Edelstahl: Materialvergleich bei Leitsystemen für Orientierung und Beschilderung

Aluminium und Edelstahl prägen die Auswahl bei Leitsystemen. Ein Vergleich zeigt Unterschiede in Optik, Robustheit und Einsatzbereichen für Wand-, Tür- und Außenschilder.

Bei der Planung von Leit- und Orientierungssystemen stellt sich häufig die Frage nach dem passenden Trägermaterial. Aluminium und Edelstahl zählen zu den am häufigsten eingesetzten Werkstoffen für Schilder in Büros, öffentlichen Gebäuden und im Außenbereich. Beide Materialien unterscheiden sich in Optik, Verarbeitung und Einsatzmöglichkeiten.

Ein Überblick über die verschiedenen Leitsysteme zeigt, dass sowohl Aluminium- als auch Edelstahlvarianten in unterschiedlichen Ausführungen angeboten werden, die sich je nach Einsatzort und Gestaltungsanspruch unterscheiden.

Aluminium gilt als leichtes und vielseitig einsetzbares Material. Es lässt sich in unterschiedlichen Oberflächen verarbeiten, etwa eloxiert oder pulverbeschichtet, und eignet sich für Einschubsysteme, bei denen Schildereinsätze bei Bedarf ausgetauscht werden können. Produktreihen wie ALU.b1, ALU.direkt4 oder ALU.einschub zeigen die Bandbreite möglicher Ausführungen – von direkt bedruckten Flächen bis zu Systemen mit wechselbaren Einschüben. Aluminium wird häufig dort eingesetzt, wo eine hohe Beschriftungsflexibilität gefragt ist, etwa bei Büro- und Türschildern, die regelmäßig angepasst werden müssen.

Edelstahl, im Handel auch als Niro bezeichnet, bringt andere Eigenschaften mit. Das Material gilt als widerstandsfähig gegenüber mechanischer Beanspruchung und Witterungseinflüssen, was es für Außenbereiche und stark frequentierte Innenbereiche interessant macht. Ausführungen wie NIRO.esg, NIRO.clic oder NIRO.direkt4 verbinden die Materialeigenschaften mit unterschiedlichen Befestigungs- und Gestaltungsvarianten. NIRO.glaslook kombiniert die Robustheit von Edelstahl mit einer glasähnlichen Optik.

Bei der Wahl zwischen beiden Werkstoffen spielen mehrere Faktoren eine Rolle: der geplante Einsatzort, die gewünschte Optik sowie die Frage, ob Schilderinhalte häufiger geändert werden müssen. Für Innenbereiche mit wechselnden Beschriftungen bieten sich häufig Aluminiumsysteme mit Einschubtechnik an. Für stark beanspruchte Bereiche oder Außenanwendungen wird häufiger auf Edelstahl zurückgegriffen, da das Material korrosionsbeständig und langlebig ist.

Neben Aluminium und Edelstahl kommen bei Leitsystemen je nach Anforderung auch weitere Materialien zum Einsatz, etwa Glas, Holz oder Kunststoff. Die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe innerhalb eines Leitsystems ist ebenfalls möglich, etwa wenn Wandschilder aus Aluminium mit Edelstahlhaltern kombiniert werden. Die Entscheidung für ein bestimmtes Material hängt letztlich von den baulichen Gegebenheiten, den gestalterischen Vorgaben sowie den Anforderungen an Wartung und Langlebigkeit ab.

Mehr Informationen zu den verschiedenen Materialarten bei Leitsystemen finden sich auf der Homepage https://www.schilder-systeme.com/

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