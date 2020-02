ALWIN’S ROOM & BOARD – Ein Tisch mit Geschichte erlebt eine Renaissance

Country Living auf der Ambiente 2020

Alwin Wendel hat dieses platzsparende Wunder in den 60er Jahren entwickelt. Im Herbst vor einem Jahr entdeckte sein Sohn Burkhard Wendel bei der Wartung des Lagers eine Version des ausziehbaren Tisches – verbaut in einem Side-Board – und beschloss, das alte Design wiederzubeleben.

Und so feiern wir nun eine moderne Adaption eines Familienschatzes, das ALWIN’S ROOM AND BOARD – ein mobiles, modulares System bestehend aus Einlagerungsfläche und dem berüchtigten, ausziehbaren Tischelement.

Hochwertig, kompakt und so vielseitig wie ALWIN’S SPACE BOX und das HARRY Regal System ist das neue Sideboard von Country Living MADE IN GERMANY!

Country Living auf der Ambiente 2020: Stand 8.0, D51

—

Über Country Living:

In den letzten 30 Jahren gab es einige Veränderungen in unserem deutsch-kanadischen Unternehmen. Unsere Vision begann in Kanada, doch die Herstellung läuft seit über 30 Jahren hier in Deutschland. Diese begann in einem kleinen idyllischen Dorfladen im Westerwald, der unsere handgefertigten Holzartikel und Patchwork ausstellte.

Heute bieten wir industriell CNC-hergestellte Möbel und Wohnaccessoires, die wir weltweit liefern.

Im steten Wandel der Trends und der Nachfrage haben wir uns immer wieder neu erfinden können. Trotz aller Veränderungen in den letzten Jahrzehnten, ist Country Living seinem Standort auf dem Land (in the country) treu geblieben und kreatives, wohnliches „Living“ bleibt unser Credo.

