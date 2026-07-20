ALZAI Health Corp. sichert sich exklusive weltweite Lizenz für KI-gestützte Technologie zur Risikoidentifizierung von Lebererkrankungen

TORONTO, ONTARIO – 20. Juli 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) (ALZAI oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit MOR Research Applications Ltd. (MOR), dem Technologietransferunternehmen von Clalit Health Services, und Yeda Research, dem Technologietransferunternehmen von Weizmann Institute of Science and Development Co. Ltd. (Yeda), eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung (die Vereinbarung) hinsichtlich einer eigenen KI-gestützten Technologie zur Risikoidentifizierung von Lebererkrankungen (die lizenzierte Technologie) unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält ALZAI eine exklusive, weltweite und unterlizenzierbare Lizenz zur Entwicklung, Kommerzialisierung und Unterlizenzierung der lizenzierten Technologie. Die lizenzierte Technologie soll Personen mit erhöhtem Risiko für Lebererkrankungen, einschließlich Zirrhose und anderer chronischer Leberleiden, anhand von Routinedaten aus dem Gesundheitswesen identifizieren.

Die lizenzierte Technologie basiert auf eigenen Algorithmen und geistigem Eigentum, die von führenden israelischen Gesundheitseinrichtungen und akademischen Institutionen entwickelt wurden, und soll die Identifizierung von Personen unterstützen, bei denen noch vor einer klinischen Diagnose das Risiko einer Lebererkrankung bestehen könnte. ALZAI beabsichtigt, die lizenzierte Technologie in seine bestehende Plattform für künstliche Intelligenz zu integrieren und die Kommerzialisierung der lizenzierten Technologie über Gesundheitssysteme, Biowissenschaftsorganisationen, Pharmaunternehmen und strategische kommerzielle Partner weltweit voranzutreiben.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird ALZAI übliche Royalties an MOR und Yeda zahlen, die auf zukünftigen Kommerzialisierungsumsätzen aus Produkten basieren, die aus der lizenzierten Technologie abgeleitet werden, sowie einen Teil der Umsätze, die durch Unterlizenzierungsvereinbarungen erzielt werden. Die lizenzierte Technologie wurde auf exklusiver Basis für den Bereich der Lebererkrankungen lizenziert und umfasst das Recht von ALZAI, die lizenzierte Technologie weltweit weiterzuentwickeln, zu kommerzialisieren und zu unterlizenzieren.

Lebererkrankungen stellen weltweit eine der am schnellsten wachsenden Herausforderungen im Gesundheitswesen dar. Die metabolische dysfunktionsassoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD), früher bekannt als nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, betrifft schätzungsweise mehr als ein Drittel der weltweiten erwachsenen Bevölkerung pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41212550/

, während Millionen von Menschen bis in fortgeschrittene Stadien von MASLD undiagnostiziert bleiben. Aktuelle Diagnoseansätze erfordern häufig Spezialtests, Bildgebungsverfahren oder Überweisungen an Fachärzte, was bedeutsame Hürden für ein großflächiges Bevölkerungsscreening darstellt.

ALZAI ist davon überzeugt, dass die KI-gestützte Analyse von Routinedaten aus dem Gesundheitswesen das Potenzial aufweist, die frühere Identifizierung von Risikopersonen zu unterstützen, was Gesundheitsdienstleistern dabei helfen kann, Folgebewertungen, Interventionen und das Krankheitsmanagement zu priorisieren.

Die Vereinbarung stellt eine strategische Erweiterung der ALZAI-Plattform zur Identifizierung von Krankheitsrisiken über die Alzheimer-Krankheit hinaus auf weitere Märkte für chronische Erkrankungen dar. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Hinzukommen von Funktionen zur Risikoidentifizierung von Lebererkrankungen das Portfolio des Unternehmens an KI-gestützten Lösungen zur Vorhersage von Krankheitsrisiken unter Nutzung bestehender Gesundheitsdaten erweitert.

Diese Vereinbarung stellt einen bedeutsamen Meilenstein in der Entwicklung von ALZAI von einem Unternehmen, das sich mit nur einer Krankheit beschäftigt, zu einer breiteren KI-gestützten Plattform zur Risikoidentifizierung von Krankheiten dar, sagte Hayim Raclaw, Chief Executive Officer von ALZAI Health Corp. Lebererkrankungen sind eine große globale Herausforderung für das Gesundheitswesen, die Hunderte Millionen Menschen weltweit betrifft und häufig erst in fortgeschrittenen Krankheitsstadien diagnostiziert wird. Durch die Kombination dieser innovativen Technologie zur Erkennung von Lebererkrankungen mit der bestehenden KI-Infrastruktur, Validierungsexpertise und Kommerzialisierungsstrategie von ALZAI sind wir davon überzeugt, dass wir die Entwicklung skalierbarer Lösungen beschleunigen können, die Organisationen des Gesundheitswesens dabei helfen, Risikopersonen früher und effizienter zu identifizieren. Diese Erweiterung entspricht unserer langfristigen Vision, eine Plattform für mehrere Krankheiten aufzubauen, die in der Lage ist, die Entwicklung von Werkzeugen zur Risikoidentifizierung für eine Reihe chronischer Erkrankungen zu unterstützen.

ÜBER ALZAI HEALTH CORP.

ALZAI Health Corp. ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das nicht-invasive, KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von Krankheitsrisiken anhand routinemäßig erhobener Gesundheitsdaten entwickelt. Die proprietäre Plattform des Unternehmens dient dazu, Personen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko bereits vor einer klinischen Diagnose zu ermitteln, wodurch frühzeitig Interventionen ermöglicht werden und verbesserte Behandlungsergebnisse im Sinne der Patienten erzielt werden. ALZAIs Technologie wurde anhand umfangreicher Daten aus dem Gesundheitswesen validiert und ist für die Integration in bestehende Gesundheitsinfrastrukturen wie elektronische Gesundheitsakten, Cloud-Umgebungen und unternehmensweite Gesundheitsplattformen vorgesehen.

Weitere Informationen:

Hayim Raclaw

Chief Executive Officer & Direktor

ALZAI Health Corp.

E: info@alzaihealth.com

T: 416-862-4351

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: den erwarteten Vorteilen der Vereinbarung mit MOR und Yeda; der Fähigkeit des Unternehmens, die lizenzierte Technologie weiterzuentwickeln, zu validieren, zu integrieren, zu kommerzialisieren und in Unterlizenz zu vergeben; den erwarteten Fähigkeiten, der Leistung und dem Nutzen der lizenzierten Technologie; den Plänen des Unternehmens, die lizenzierte Technologie in seine bestehende Plattform für künstliche Intelligenz zu integrieren; der Tatsache, dass das Unternehmen weiterhin in dem für die Entwicklung und Kommerzialisierung erforderlichen Umfang Zugang zur lizenzierten Technologie haben wird; dem Potenzial der lizenzierten Technologie, die frühzeitige Erkennung von Lebererkrankungen zu unterstützen; der Tatsache, dass Datensätze aus dem Gesundheitswesen für Entwicklungs- und Validierungsaktivitäten weiterhin verfügbar bleiben; der Größe und dem Wachstum des Marktpotenzials für Lösungen zur Erkennung von Lebererkrankungsrisiken; zukünftige Kommerzialisierungsmöglichkeiten, Umsätze, Lizenzgebühren, Unterlizenzvereinbarungen, strategische Partnerschaften und Initiativen zur Geschäftsentwicklung; sowie die übergeordnete Strategie des Unternehmens, in weitere krankheitsspezifische Märkte zur Risikoerkennung zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, darunter unter anderem: dass die Vereinbarung in vollem Umfang in Kraft bleibt; dass die lizenzierte Technologie erfolgreich in die Plattform des Unternehmens integriert und wie vorgesehen weiterentwickelt werden kann; dass die lizenzierte Technologie im Wesentlichen den Erwartungen der Unternehmensleitung entspricht; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, ausreichende finanzielle, technische und operative Ressourcen zu sichern, um die Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten voranzutreiben; dass Gesundheitsdienstleister, Gesundheitssysteme, Pharmaunternehmen und andere potenzielle Kunden weiterhin nach skalierbaren Lösungen zur Erkennung von Krankheitsrisiken suchen werden; und dass die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen, gesundheitspolitischen, regulatorischen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen im Wesentlichen den aktuellen Erwartungen entsprechen werden.

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