ALZHEIMER DEUTSCHLAND: Parkinson durch Pestizide anerkannt – verändert sich nun unser Blick auf Alzheimer?

Die Anerkennung von Parkinson als Berufskrankheit lenkt den Fokus auf Umweltbelastungen, die auch bei Alzheimer, anderen Formen der Demenz und Depressionen zunehmend untersucht werden.

Ende Mai 2026 hat das Bundeskabinett beschlossen, das „Parkinson-Syndrom durch langjährig, häufig und selbst angewendete Pestizide“ offiziell in die deutsche Berufskrankheiten-Liste aufzunehmen. Damit wird anerkannt, was Wissenschaftler seit Jahren untersuchen und zunehmend belegen können: Bestimmte Pestizide können das Risiko für Morbus Parkinson deutlich erhöhen. Für tausende Betroffene bedeutet diese Entscheidung mehr Rechtssicherheit und bessere Unterstützung. Für die neurologische Forschung könnte sie jedoch noch weitreichendere Folgen haben.

Parkinson gehört zu den am schnellsten zunehmenden neurologischen Erkrankungen weltweit

In Deutschland leben inzwischen nahezu 400.000 Menschen mit Morbus Parkinson. Weltweit sind es bereits mehr als zehn Millionen Betroffene. Modellrechnungen gehen davon aus, dass sich die Zahl der Erkrankten bis zum Jahr 2050 auf mehr als 25 Millionen Menschen erhöhen könnte.

Lange wurde diese Entwicklung vor allem mit der steigenden Lebenserwartung erklärt. Doch immer stärker rücken Umweltfaktoren in den Mittelpunkt der Forschung. Besonders intensiv untersucht werden Pestizide wie Paraquat, Rotenon oder Chlorpyrifos, die Nervenzellen schädigen und Parkinson begünstigen können.

Umweltmedizin rückt in den Mittelpunkt moderner Neurologie

Die Anerkennung von Parkinson als Berufskrankheit markiert einen bemerkenswerten Wandel. Denn erstmals wird auf staatlicher Ebene anerkannt, dass langfristige Umweltbelastungen tatsächlich direkt zur Entstehung einer neurodegenerativen Erkrankung beitragen können.

Dabei beschränkt sich die Forschung längst nicht mehr auf Pestizide allein. Wissenschaftler untersuchen heute Zusammenhänge zwischen Luftverschmutzung, hochindustrialisierten Lebensmitteln, kontaminiertem Trinkwasser, vor allem aber auch Schwermetallen, Mikroplastik, PFAS mit der Entstehung chronischer Entzündungen, dem Darmmikrobiom und Erkrankungen des Gehirns. Immer deutlicher zeigt sich, dass Gehirn, Darm, Immunsystem und Umwelt eng miteinander verknüpft sind. Viele Mechanismen, die heute bei Parkinson diskutiert werden, werden inzwischen auch bei Alzheimer-Demenz, anderen Demenzformen und Depressionen erforscht.

Was Parkinson heute zeigt, könnte morgen auch für Alzheimer-Demenz wichtig werden

Noch scheinen sich Parkinson und Alzheimer in ihren biologischen Ursachen deutlich zu unterscheiden. Doch es man vermutet auch immer mehr Gemeinsamkeiten: Die Forschung beobachtet zunehmend gemeinsame Mechanismen wie oxidativen Stress, chronische Entzündungsprozesse, Störungen des Energiestoffwechsels und Veränderungen des Mikrobioms und vor allem auch der Darmbarriere (die unter anderem unser Immunsystem beherbergt) – deshalb gibt es auch immer mehr Menschen, die an Reizdarm- oder Leaky-Gut-Syndromen leiden, was zunehmend ebenfalls als möglicher Wegweiser hin zu neurodegenerativen Erkrankungen diskutiert wird.

Die aktuelle Entscheidung könnte deshalb weit über die Parkinson-Forschung hinaus Bedeutung erlangen. Sie zeigt, dass neurodegenerative Erkrankungen möglicherweise nicht ausschließlich eine Folge des Alterns sind, sondern auch durch Umwelt- und Lebensstilfaktoren beeinflusst werden.

Ob daraus künftig neue Modelle zur Forschung der Entstehung von Alzheimer-Demenz entstehen, ist daher vermutlich nur noch eine Frage der Zeit. Die Richtung der Forschung scheint jedoch klar: Das Gehirn wird zunehmend als Teil eines komplexen biologischen Systems.

Weitere Informationen und den aktuellen Bericht zur Anerkennung von Morbus Parkinson als Berufskrankheit und zu modernen Therapieansätzen sind auf „Alzheimer Deutschland“ nachzulesen:

https://www.alzheimer-deutschland.de/aktuelles/allgemein/parkinson-durch-pestizide

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