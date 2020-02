American Manganese Inc. berichtet über bedeutende internationale Regierungsmaßnahmen zur Förderung des Recyclings von Lithiumionenbatterien

31. Januar 2020 – Surrey, BC: Larry W. Reaugh, President und CEO von American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen), freut sich, über neue Regierungsmaßnahmen zu berichten, die positive Auswirkungen auf das Recycling von Lithiumionenbatterien weltweit haben werden.

Die Vorschriften und Regierungsmaßnahmen beinhalten Folgendes:

1. Die Europäische Union hat sieben Mitgliedsländern (Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Schweden), die die Entwicklung einer Elektrobatteriebranche in Angriff nehmen und Chinas Vormachtstellung herausfordern möchten, Subventionen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro (3,5 Milliarden Dollar) zugesprochen.

2. Das chinesische Ministerium für Industrie- und Informationstechnologie hat vor Kurzem neue Vorschriften erlassen, die vorsehen, dass beim Recycling von Elektrofahrzeugbatterien eine Rückgewinnung von 98 % Nickel, Kobalt und Mangan sowie von 85 % Lithium erzielt werden muss. Beim Schmelzen von Batterien werden nur etwa 50 bis 60 % des Kobalts und nur sehr wenig der anderen Metalle rückgewonnen; Lithium geht komplett verloren.

Diese Maßnahmen signalisieren, dass sich Regierungen weltweit darum bemühen, Anreize für Innovationen zu schaffen, sagt Larry Reaugh, CEO von American Manganese. Bei den Pilotversuchen von AMY wurden die geplanten Vorschriften hinsichtlich der Rückgewinnungsmindestwerte übertroffen. Damit steht das Unternehmen an vorderster Front auf dem Weg, diese neuen Regierungsziele zu erreichen.

AMY meldet auch Fortschritte aus anderen Bereichen:

Kemetco Research, der Forschungs- und Entwicklungspartner von AMY, hat erste Ergebnisse der Tests an Kathodenmaterialproben erhalten, die es, wie zuvor berichtet, im Rahmen des Projekts mit dem Critical Materials Institute des US-Energieministeriums (U.S. Department of Energy) erhalten hat. Die Ergebnisse werden bekannt gegeben, wenn die Tests abgeschlossen sind.

Diese neuen Vorschriften und Regierungsausgaben, die auf das Recycling von Lithiumionenbatterien abzielen, sind sehr günstig für die in der Pilotanlage von AMY getesteten Technologie, da sie eine führende umweltfreundliche Technologie mit geschlossenem Kreislauf für die Rückgewinnung von bis zu 100 % der wertvollen Kathodenmetalle darstellt, meint Herr Reaugh.

Das Unternehmen geht davon aus, dass Kemetco in Kürze einen Vorschlag hinsichtlich des Budgets für die wirtschaftliche Erstbewertung und die technische Planung vorlegen wird. Zur Unterstützung der Kommerzialisierungspläne stellt American Manganese einen zweiten Förderantrag bei der kanadischen Regierung. American Manganese freut sich darauf, nach Möglichkeit über den aktuellen Stand dieser Initiativen zu informieren.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithiumionenbatterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit batterietauglichen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithiumionenbatterien zu werden.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Tel: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

