10. Februar 2021 – Surrey, BC – RecycLiCo, ein patentiertes Verfahren mit geschlossenem Kreislauf von American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) für das Recycling der Kathoden von Lithium-Ionen-Batterien, wurde nach einer von externen, unabhängigen Experten durchgeführten und auf verifizierten Standards basierenden Bewertung mit dem Solar Impulse Efficient Solution Label ausgezeichnet. RecycLiCo nimmt somit an der 1000 Solutions Challenge teil, einer Initiative der Solar Impulse Foundation, die Lösungen auswählt, die hohe Anforderungen an die Profitabilität und die Nachhaltigkeit erfüllen, und sie Entscheidungsträgern präsentiert, um ihre Umsetzung zu beschleunigen.

Wir freuen uns, dass unser RecycLiCo-Verfahren mit dem Solar Impulse Efficient Label ausgezeichnet wurde, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Initiativen wie die 1000 Solutions von Solar Impulse validieren innovative Ideen, die die Welt verändern könnten, und wir sind dankbar, als Teil der Lösung anerkannt zu werden.

American Manganese hat das patentierte RecycLiCo-Verfahren entwickelt, um eine umweltfreundliche Lösung mit geschlossenem Kreislauf für das Recycling von Kathodenmaterialien zu bieten, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Das Recyclingverfahren bietet eine hohe Extraktion und Reinheit von Kathodenmaterialien wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium. Das RecycLiCo-Verfahren wurde mit dem ultimativen Ziel entwickelt, recycelte Batterieprodukte herzustellen, die mit minimalen Verarbeitungsschritten nahtlos und direkt in die Refabrikation von Batteriekathoden integriert werden können (klicken Sie hier, um die Seite der RecycLiCo-Lösung aufzurufen – solarimpulse.com/efficient-solutions/recyclico).

Um das Solar Impulse Efficient Solution Label zu erhalten, wurde das RecycLiCo-Verfahren von einem Pool unabhängiger Experten anhand von fünf Kriterien umfassend bewertet, die die drei Hauptthemen Machbarkeit, Umwelt und Profitabilität abdecken. Alle gekennzeichneten Lösungen sind Teil des 1000 Solutions-Portfolios, das Bertrand Piccard, Chairman der Solar Impulse Foundation, Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik präsentiert. Diese Initiative soll die Verfolgung ehrgeizigerer Umweltziele fördern und die Umsetzung dieser Lösungen in großem Maßstab beschleunigen.

Das Solar Impulse Efficient Solution Label ist eines der ersten Labels für Unternehmen mit positiven Auswirkungen, das Umweltschutz und finanzielle Rentabilität miteinander verbindet, und wird anhand einer Bewertung durch externe, unabhängige Experten vergeben. In Zusammenarbeit mit renommierten Institutionen müssen Lösungen, die sich um das Label bewerben, eine neutrale Methodik durchlaufen, die auf verifizierten Standards basiert. Dieses Label ist eine Auszeichnung für saubere und profitable Lösungen.

Die Solar Impulse Foundation ist bestrebt, die Einführung sauberer und profitabler Lösungen zu beschleunigen. Darüber hinaus unterstützt die Stiftung Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik dabei, ihre Umweltziele zu erreichen und eine ehrgeizigere Energiepolitik zu verfolgen, die erforderlich ist, um diese Lösungen auf den Markt zu bringen. Eine Möglichkeit, den Erfolg des ersten solarbetriebenen Fluges weiter um die Welt zu tragen (klicken Sie hier, um das Video der Solar Impulse Foundation aufzurufen – youtu.be/brjJmmjeJnQ).

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithiumionenbatterie-Kathodenmaterialien (RecycLiCo – www.recyclico.com/) sowie die Produktion von elektrolytischem Manganmetall aus geringgradigen US-Ressourcen gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit hohen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus Abfällen der Lithium-Ionen-Batterieherstellung zu werden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

