American Salars gründet und registriert neue argentinische Bergbau-Tochtergesellschaft für das Soleprojekt Pocitos

Vancouver, British Columbia, 3. Juli 2024 / IRW-Press / American Salars Lithium Inc. (American Salars oder das Unternehmen) (CSE: USLI, OTC: ASALF, FWB: Z3P, WKN: A3E2NY) gibt bekannt, dass das Unternehmen in Argentinien eine Bergbaugesellschaft unter dem Namen American Salars Pocitos SA als 100%ige Tochtergesellschaft von American Salars eintragen lässt. Dies ist ein entscheidender nächster Schritt, den das Unternehmen vollzieht, indem es seinen Tätigkeitsbereich von der Projektakquise, Entdeckung und Abgrenzung vermuteter Mineralressourcen hin zur Definition von nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen, Ermittlung von Kennzahlen, Umweltverträglichkeitsprüfung, Steuereffizienz, Projekterschließung und möglichen Errichtung eines Pilotbetriebs und letztlich eines wirtschaftlichen Produktionsbetriebs im Lithiumprojekt Pocitos 1 (Pocitos 1) weiterentwickelt. Nach Abschluss der Optionsvereinbarung für das Projekt Candela II im Salar de Incahuasi wird das Unternehmen für den Projektbetrieb eine weitere argentinische Tochtergesellschaft eintragen lassen.

Über die Lithiumlagerstätte Pocitos 1

WSP Australia hat eine Aktualisierung des ursprünglich von Phillip Thomas QP im Juni 2023 erstellten Berichts gemäß NI 43-101 durchgeführt, der auf einer vermuteten Basis unter Anwendung eines Blockmodells mit einer Porosität von 6 bzw. 14 % für die Ton- und Sandlithologie und einer Mineralressourcenschätzung (MRE) von 760.000 t Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) beim kombinierten Block Pocitos 1 (800 ha) und beim benachbarten Block Pocitos 2 (532 ha) geschätzt wurde. American Salars ist nicht Eigentümer des benachbarten Konzessionsgebiets Pocitos 2, das 40 % des Bruttolandpakets umfasst, aus dem die Ressource besteht. Es ist jedoch bemerkenswert, dass alle bisherigen Bohrungen beim Block Pocitos 1 von American Salars durchgeführt wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76128/20240703_USLI_NEWS_SubCo_Formation_DE.001.jpeg

Bild 1: Bohrungen beim Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 (Salta, Argentinien)

Das Projekt Pocitos 1 ist etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas, Strom und Unterkünfte gibt. Pocitos 1 ist etwa 800 ha (1.977 Acres) groß und über eine Straße zugänglich. Der Wert der Explorationen seit 2017 beläuft sich auf insgesamt über 2,0 Millionen USD für die Projekterschließung, einschließlich Oberflächenprobennahmen, Schürfgrabungen, geophysikalischer TEM- und MT-Untersuchungen sowie der Bohrung von drei Bohrlöchern, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Auf Grundlage der jüngsten MT-Untersuchung wurden bereits Standorte für unmittelbare Folgebohrungen für die bevorstehenden Explorationen identifiziert.

Während der Bohrprogramme beim Projekt im Dezember 2022 wurden beim Packertest von Bohrloch PCT22-03, der von Alex Stewart im Rahmen einer Laboranalyse analysiert wurde, Lithiumwerte von 169 ppm verzeichnet. In den HQ-Diamantbohrlöchern, die bis in eine Tiefe von 409 m gebohrt wurden, wurde ein Packer-Probennahmesystem verwendet. Es wurde beobachtet, dass der Solefluss über fünf Stunden lang anhielt, wobei alle Bohrlöcher außergewöhnliche Soleflussraten aufwiesen. Für das Projekt Pocitos 1 wurde ein aktualisierter Bericht gemäß NI 43-101 veröffentlicht, der von WSP Australia erstellt wurde.

Ekosolve Ltd., ein DLE-Technologieunternehmen, war in der Lage, Lithiumcarbonat mit einer Reinheit von 99,8 % zu produzieren, und die Gewinnungsrate lag bei über 94 % des in der Sole enthaltenen Lithiums, d. h. aus 169 ppm Lithium wurden 158,86 ppm gewonnen.

Über die Lithiumlagerstätte Candela II

Die Lithiumlagerstätte Candela II befindet sich am südlichen und untersten Ende des Salars Incahuasi in der argentinischen Provinz Salta. Candela II ist etwa 45 km von der Stadt Tolar Grande und 267 km von Salta entfernt und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu fortgeschrittenen und bekannten Lithiumsalaren wie Arizaro (Lithium Chile) und Pocitos (Hanaq). Die Vulkane Cerro Aracar, Medina und Pular versorgen den Salar Incahuasi über Grundwasserleiter mit Lithium.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76128/20240703_USLI_NEWS_SubCo_Formation_DE.002.jpeg

Bild 2: Straße auf dem Lithiumsoleprojekt Candela II 2022 (Salta, Argentinien)

Das Lithiumsoleprojekt Candela II enthält eine Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 (MRE), die von WSP Australia Pty. Ltd. erstellt wurde (siehe Pressemitteilung von Spey Resources Corp. vom 26. September 2023). In diesem Ressourcenbericht gemäß NI 43-101 wird geschätzt, dass das Projekt 86.000 t Lithiummetall enthält, was 457.500 t an Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) vor Ort und einem Lithiumertrag von 48.000 t LCE von 9.000 t Lithiummetall entspricht. Die Berechnungen gehen davon aus, dass es keine Verluste durch Lithiummetall gibt und dass die durchschnittliche Porosität in der nächsten Bohrphase aktualisiert wird.

R. Nick Horsley, CEO und ein Direktor von American Salars, erklärt: Dies ist ein entscheidender Schritt für die langfristige Strukturierung unserer Betriebsanlagen in Argentinien. Jedes Projekt wird von einer eigenen argentinischen Tochtergesellschaft gehalten, um ein Fundament für die Erschließung und/oder zukünftige Exits zu schaffen und gleichzeitig in Argentinien eine größtmögliche Steuereffizienz zu erreichen.

Qualifizierter Sachverständiger

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Informationen genehmigt. Herr Thomas ist Aktionär von American Salars Lithium.

Über American Salars Lithium Inc.

American Salars Lithium Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von hochwertigen Batteriemetallprojekten konzentriert, um die Anforderungen des aufstrebenden Marktes für Elektrofahrzeuge zu erfüllen. Das Unternehmen besitzt die Lithiumsalar-Projekte Pocitos 1 und Candela II in Argentinien, die über eine NI 43-101-konforme vermutete Ressource verfügen.

Für das Board of Directors,

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

American Salars Lithium Inc.

Tel: 604.880.2189

E-Mail: info@americansalars.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von American Salar widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensänderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welchen Nutzen American Salars daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten der Geschäftsleitung wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich der Ergebnisse von American Salars Explorationen oder der Überprüfung von Grundstücken, die American Salars erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und American Salars übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

