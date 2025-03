American Tungsten Corp. beauftragt United Supply Co. mit der Sicherung strategischer Abnahmemöglichkeiten und dem Aufbau von Beziehungen zum US-Verteidigungssektor inmitten wachsender nationaler Sicherheitsbedenken

Vancouver, BC, 10. März 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es United Supply Co. (United Supply), eine spezialisierte Beratungsgruppe, deren Hauptaugenmerk auf die Sicherung von Abnahmeabkommen und strategischen Partnerschaften innerhalb des US-Verteidigungssektors gerichtet ist, beauftragt hat. Diese Initiative ist eine direkte Reaktion auf die zunehmenden Bedenken hinsichtlich der inländischen Versorgung mit Wolfram – einem für die Landesverteidigung kritischen Mineral – nach dem jüngsten Wolframexportverbot Chinas und dem Politikwechsel der US-Regierung in Richtung einer Rückverlagerung der inländischen Produktion und der Versorgung mit kritischen Mineralien.

United Supply bietet strategische Unterstützung für Verteidigungs- und verteidigungsbezogene Unternehmen und ist auf den Vertrieb, die Produktionsausführung und die Beschaffung spezialisiert. Mit über 75 Millionen $ an abgeschlossenen Geschäften im Verteidigungssektor bringt United Supply Käufer mit missionskritischen Lösungen zusammen und sichert bedeutsame Verträge. United Supply beaufsichtigt auch die Fertigungsbetriebe vom Konzept bis zur Produktion, wodurch eine effiziente Ausführung gewährleistet wird. Durch die Integration in jede Phase der Betriebe eines Unternehmens – ob durch die Bereitstellung einer Strategie auf höchster Ebene oder durch die direkte Ausführung – stärkt United Supply die Widerstandsfähigkeit der inländischen Fertigung und Lieferketten und unterstützt so die langfristige Nachhaltigkeit der US-Verteidigungsindustrie.

Die Beauftragung von United Supply durch das Unternehmen steht im Einklang mit der jüngsten politischen Ausrichtung von US-Präsident Donald Trump, der das Bestreben seiner Regierung hinsichtlich der Förderung der inländischen Produktion kritischer Mineralien bekräftigt hat. American Tungsten möchte sich an vorderster Front dieser Bestrebungen positionieren, indem es die Entwicklung von sicheren Wolframquellen in den USA vorantreibt.

Wolfram ist aufgrund seiner beispiellosen Härte und seiner Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen ein wesentliches Material für Verteidigungsanwendungen und unverzichtbar für panzerbrechende Munition, Raketenkomponenten sowie für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Das US-Verteidigungsministerium und das Defense Industrial Base Consortium, in dem das Unternehmen ein aktives Mitglied ist, stufen Wolfram als kritisches Mineral ein. Dennoch ist das Land nach wie vor stark von Importen abhängig – vor allem aus China, das über 80 % der weltweiten Versorgung dominiert. Das jüngste Verbot von Wolframexporten durch China unterstreicht die Notwendigkeit, eine stabile nordamerikanische Lieferkette aufzubauen, um die nationalen Sicherheitsinteressen zu wahren.

Wir freuen uns, dass wir United Supply an unserer Seite haben, um die Gespräche voranzutreiben und strategische Beziehungen zu bedeutsamen US-Regierungsbehörden aufzubauen. Die USA können es sich nicht länger leisten, bei Materialien, die für ihre nationale Verteidigung von grundlegender Bedeutung sind, von ausländischen Quellen abhängig zu sein, sagte Murray Nye, CEO von American Tungsten. Chinas jüngste Exportbeschränkungen für Wolfram sind ein Weckruf und wir ergreifen entschlossene Maßnahmen, um eine sichere inländische Versorgung zu entwickeln. Da bereits die Biden-Administration kritische Mineralien priorisiert hat und US-Präsident Trump nun die Dringlichkeit einer Produktion in den USA noch einmal verdeutlicht, sind wir davon überzeugt, dass es nun an der Zeit ist, die amerikanische Unabhängigkeit von Wolfram sicherzustellen.

Mit der Beauftragung von United Supply wird das Unternehmen nun versuchen, die Gespräche mit in den USA ansässigen Verteidigungsherstellern und Regierungsvertretern zu beschleunigen, um langfristige Verträge zu sichern, die die Rückverlagerung der Wolframproduktion unterstützen. Durch die Weiterentwicklung seines Wolframprojekts, der Mine IMA, ist das Unternehmen bestrebt, eine führende Rolle bei der Gewährleistung einer zuverlässigen und sicheren Versorgung der USA mit diesem wichtigen Mineral zu spielen und die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Lieferketten zu verringern.

Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des US-Bundesstaates Idaho befindet. Zwischen 1945 und 1957 wurden aus diesem Konzessionsgebiet rund 199.449 MTU WO3 gefördert. Im Anschluss waren zwischen 1960 und 2008 verschiedene Betreiber vor Ort mit der Exploration von Molybdän und Wolfram beschäftigt ( Bradley Mining Company, 1958; Zusammenfassung von Datenmaterial zur Mine IMA, Lemhi Co, Patterson, Idaho. Unternehmensbericht, 6 Seiten.

).

Aufnahme in das Board

Das Unternehmen freut sich auch, die Aufnahme von Herrn Austin Zinsser in sein Board of Directors per 7. März 2025 bekannt zu geben. Herr Zinsser kann in den Bereichen angewandte Geologie, Umweltwissenschaft und Erschließung von Mineralprojekten eine Erfahrung von über 15 Jahren vorweisen. Er ist ein in Idaho lizenzierter professioneller Geologe, besitzt ein M.S.-Diplom in Erd- und Umweltwissenschaften und ist ein eingetragenes Mitglied der SME.

Als Profi der Bergbauindustrie hat Herr Zinsser in unterschiedlichen interdisziplinären Teams gearbeitet, um Mineralprojekte von der Grassroots-Explorationsphase über die technische Machbarkeitsphase bis hin zur staatlichen Genehmigung weiterzuentwickeln. Herr Zinsser hat direkte Erfahrung in den Bereichen Ressourcenbeschreibung, Metallurgie, Minenplanung, Geochemie, Bergbauökonomie und Umwelthaftung. Herr Zinsser fungierte als leitender Ressourcengeologe beim Stibnit Gold Project von Perpetua Resources Corp. (NASDAQ: PPTA) (TSX: PPTA) und hat als unabhängiger geologischer Berater bei anderen Projekten für kritische Mineralien im Westen der USA gearbeitet. Herr Zinsser sitzt auch im Idaho State Board of Professional Geologists.

Murray Nye, CEO von American Tungsten, sagte: Wir freuen uns, dass Austin nunmehr unserem Board of Directors angehört. Als Vice President, Exploration von American Tungsten hat und wird seine praktische Erfahrung unserem Board wertvolle Einblicke geben, während wir die Mine IMA weiterentwickeln. Darüber hinaus sind sein früherer Erfolg bei Perpetua Resources sowie seine ausgewiesene Expertise in den Bereichen Projektentwicklung und Exploration eine enorme Bereicherung für unser Board.

Austin Zinsser sagte: Ich freue mich, dem Board von American Tungsten Corporation anzugehören. Eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle inländische Produktion von kritischen Mineralien und Materialien ist für die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Ziele der USA von grundlegender Bedeutung. Ich freue mich darauf, mit dem Board zusammenzuarbeiten, um die Mine IMA in Richtung einer Produktionsentscheidung weiterzuentwickeln.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Magnetit-Mineralkonzessionsgebieten verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von 1.988,6 Acres (804,75 ha) abdecken, Schürfrechte in der Umgebung seines Projekts der Mine IMA erworben.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten vom Unternehmen erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter glaubt, erwartet, plant, sieht voraus, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: (i) das Minenprojekt IMA und die darauf befindlichen Mineral-Prospektionsgebiete, (ii) die Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen des Optionsabkommens und die Ausübung der darin enthaltenen Option sowie (iii) die geplanten Aktivitäten des Unternehmens auf dem Minenprojekt IMA. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI-43-101″) erstellt. Austin Zinsser, P.G., SME-RM, Vice President, Exploration des Unternehmens, und eine qualifizierte Person gemäß NI-43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation geprüft und genehmigt.

