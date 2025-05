American Tungsten Corp. gibt Änderungen im Board of Directors bekannt

Vancouver, BC, 5. Mai 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) gibt heute die Aufnahme von Herrn Daniel Nicholas in das Board of Directors des Unternehmens (das Board) sowie das Ausscheiden von Herrn Dhanbir Jaswal aus dem Board bekannt. Das Board möchte Herrn Jaswal für sein großes Engagement und seine wertvollen Beiträge während der Ausübung seiner Funktion im Unternehmen aufrichtig danken und wünscht ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute.

Herr Nicholas ist zurzeit als Senior Advisor für Ernst & Young (EY) tätig. Er begann seine Tätigkeit bei EY Anfang 2021, um die Firma und ihre Kunden bei der Beschaffung von Finanzmitteln aus Quellen der US-Bundesregierung zu unterstützen. Herr Nicholas berät die Kunden von EY bei der Erschließung der zahlreichen Kapitalquellen, die über bundesstaatliche Programme und Möglichkeiten der Zuschussfinanzierung zur Verfügung stehen. Vor seinem Einstieg bei EY war er für das 40 Milliarden USD schwere Investmentportfolio des Loan Program Office (LPO) im Energieministerium der Vereinigten Staaten (DOE) verantwortlich, das auch das Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program (ATVM) und das Title XVll Program umfasst. Beim LPO beaufsichtigte und strukturierte Herr Nicholas Investments in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Transport.

Vor seiner Bestellung in das DOE war Herr Nicholas mehr als 30 Jahre lang im Finanzwesen tätig und bei verschiedenen Firmen wie Morgan Stanley, Pali Capital und Salomon Brothers, Inc. beschäftigt. Bei Morgan Stanley legte er mehrere prestigeträchtige Fonds für die Private Equity and Credit Group von Morgan Stanley Investment Management auf. Darüber hinaus war er als Chief Financial Officer für eine Reihe börsennotierter Portfoliounternehmen tätig. Herr Nicholas ist Absolvent der Cornell University und lebt mit seiner Familie abwechselnd in New York City und Washington, DC.

Wir heißen Daniel im Board ganz herzlich willkommen. Er verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz sowie umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen an den Kapitalmärkten und im Regierungswesen. Mit seinem fachlichen Know-how wird er unser Unternehmen beim weiteren Ausbau unseres Wolframprojekts, der Mine IMA in Idaho, maßgeblich unterstützen, so Ali Haji, CEO von American Tungsten.

Des Weiteren gibt das Unternehmen in Übereinstimmung mit den CSE-Richtlinien bekannt, dass es mit der Firma Alpha Collective Inc. (Alpha) eine Marketingvereinbarung nach dem Fremdvergleichsgrundsatz abgeschlossen hat, bei der es unter anderem um die Erbringung digitaler Marketingdienstleistungen geht. Als Gegenleistung für ihre Dienste erhält Alpha für einen Zeitraum von drei Monaten ab dem 1. Mai 2025 ein Barhonorar in Höhe von 30.000 $.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Magnetit-Mineralkonzessionsgebieten verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von 1.988,6 Acres (804,75 ha) abdecken, Schürfrechte in der Umgebung seines Projekts der Mine IMA erworben.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Ali Haji

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ali Haji, Chief Executive Officer

E-Mail: ir@americantungstencorp.com

Telefon: +1 (647) 871-4571

CSE:TUNG

OTCQB:DEMRF

FSE:RK9

