American Tungsten Corp. reagiert auf Chinas erweiterte Wolfram-Exportkontrollen

Vancouver, BC, 10. Februar 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB:DEMRF) (FWB:RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) bestätigt erneut seine strategische Position inmitten von Chinas erweiterten Wolfram-Exportkontrollen als Antwort auf die eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China. In einer dramatischen Wende innerhalb der globalen Mineralienmärkte hat die chinesische Regierung als Reaktion auf die kürzlichen US-Zölle seine Exportkontrollen auf wichtige Mineralien, darunter Wolfram, erweitert.

Dieser strategische Schachzug soll die globale Versorgung mit Wolfram weiter verknappen. Wolfram ist ein kritisches Material für fortgeschrittene Fertigung, Luftraumfahrt und Verteidigungsanwendungen. Es positioniert American Tungsten so, dass es eine entscheidende Rolle bei der Deckung der wachsenden inländischen Nachfrage spielt.

Wichtige Höhepunkte:

– Kurswechsel in der chinesischen Politik: Nachdem die USA Zölle auf chinesische Waren verhängt haben, hat Peking seine Exportrestriktionen auf entscheidende Mineralien ausgeweitet. Dass Wolfram nun auch unter diese Kontrollen fällt, unterstreicht Chinas Absicht, seine strategischen Ressourcen zu schützen, und führt zu potenziellen Unterbrechungen durch internationale Lieferketten.

– Inlandsvorteil: Angesicht der erwarteten Unterbrechungen der weltweiten Wolframversorgung ist American Tungstens stabile Inlandsproduktionsstrategie nun wichtiger denn je. Das Unternehmen ist in der einzigartigen Position, qualitativ hochwertiges Wolfram an US-Hersteller und Rüstungsunternehmen zu liefern und so die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und Stärkung der nationalen Sicherheitsbemühungen sicherzustellen.

– Industrieeinfluss: Die neuen Exportkontrollen sollen zu Folgendem führen:

o Verbesserte Versorgungssicherheit: Eine geringere Abhängigkeit von importiertem Wolfram wird die Lieferketten für die US-Verteidigungs- und Industriesektoren stabilisieren.

o Wettbewerbsvorteil für US-Produzenten: American Tungsten beabsichtigt, auf eine höhere Nachfrage bereit zu sein, möglicherweise den Marktanteil zu erweitern und Innovationen bei auf Wolfram basierenden Technologien voranzutreiben.

o Wirtschaftswachstum: Durch die Stärkung des inländischen Wolframmarkts wird auch die Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen in fortgeschrittene Herstellungssektoren gefördert.

Chinas kürzliche Entscheidung, den Wolframexport weiter zu beschränken, ist ein wichtiger Wendepunkt für die weltweiten Mineralienmärkte, sagte Murray Nye, CEO von American Tungsten. Diese politische Kehrtwende unterstreicht nicht nur die strategische Bedeutung von Wolfram, sondern zeigt auch den dringenden Bedarf nach einer zuverlässigen, inländischen Quelle für dieses kritische Mineral. American Tungsten beabsichtigt, auf die Befriedigung dieser Nachfrage voll und ganz eingestellt zu sein und sicherzustellen, dass die USA Zugriff auf hochwertiges Wolfram haben, das sie für Innovationen und die nationale Verteidigung benötigen.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Konzessionsgebieten mit Magnetitmineralvorkommen verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

CEO

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: ir@americantungstencorp.com

Tel.: +1 (416) 300-7398

CSE:TUNG

OTCQB:DEMRF

FSE:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche Aussagen stellen die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

