American West Metals: Erfolgreiche Bohrkampagne und Kupferfund

Umfassendes Interview mit Dave O’Neill, Managing Director von Kupferexplorer American West Metals zu den Erfolgen des Unternehmens im Jahr 2024.

Erfahren Sie in diesem umfassenden Interview mehr zu den Erfolgen von American West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1) im Jahr 2024 . Unter anderem bestätigte eine erfolgreiche Bohrkampagne ein riesiges Kupfersystem in großer Tiefe. Erfahren Sie darüber hinaus, wie der strategische Ansatz des Unternehmens zu erheblichen Kosteneinsparungen für die Logistik im Jahr 2025 geführt hat.

Mit der Sicherung von US$ 12,5 Mio. an Lizenzgebühren für das Storm-Projekt ist das Unternehmen in der Lage, von der steigenden Nachfrage nach Kupfer zu profitieren, die für die globale Energiewende unerlässlich ist. Und mit einer Vormachbarkeitsstudie, die für Anfang 2025 geplant ist, schafft American West Metals die Voraussetzungen für eine transformative Periode in der Bergbauindustrie und der Unternehmensentwicklung.

Verpassen Sie auf keinen Fall diesen tiefen Einblick in die spannenden Entwicklungen und das Zukunftspotenzial des Unternehmen:

American West Metals: Erfolgreiche Bohrkampagne und Kupferfund

