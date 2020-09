AMEX erhöht auf zehn Bohrgeräte bei Perron und vergrößert das Bohrprogramm auf 300.000 Meter

Montreal, Kanada – 14. September 2020 – Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich sehr, seine Absicht bekannt zu geben, vier weitere Diamantbohrgeräte auf der Liegenschaft Perron zu bringen, wodurch sich die Gesamtanzahl der Bohrgeräte vor Ort auf 10 erhöht. Nach der Finanzierungszusage in Höhe von $11,7 Millionen, die am 10. September 2020 gegeben wurde, erhöht Amex sein vollständig finanziertes und geplantes Bohrprogramm von 200.000 Meter auf 300.000 Meter. Die zusätzlichen 4 Bohrgeräte werden bis Ende 2020 an den Standort geliefert, 2 davon sollen bis Mitte Oktober eintreffen.

Von den 10 Bohrgeräten beabsichtigt das Unternehmen, 6 der Eastern Gold Zone (EGZ) zuzuweisen, von denen 4 Bohrgeräte weiterhin die Tiefenerweiterung der High Grade Zone (HGZ) definieren werden, wobei die Mineralisierung bis in eine Tiefe von 1,5 km vertikal angepeilt werden soll, während 2 Bohrgeräte der Denise-Zone zugewiesen werden, bei der es sich um ein System mit breiter Scherzone handelt, das etwa 50 bis 100 m südlich der HGZ liegt. Die Denise-Bohrungen werden eine Mineralisierung nahe der Oberfläche ansteuern mit dem Ziel, eine Goldlagerstätte mit großen Tonnagen zu definieren. Diese Bohrgeräte werden auch die Denise-Zone in der Tiefe erproben, um die Ausdehnung der goldhaltigen mineralisierten Hülle zu definieren und um weiterhin hochgradige Linsen innerhalb des gesamten Denise-Systems zu identifizieren. Darüber hinaus werden zwei Bohrgeräte in den Goldzonen Grey Cat und Gratien eingesetzt, um die Bestimmung der bisher identifizierten oberflächennahen Mineralisierung fortzusetzen. Schließlich werden zwei Bohrgeräte der Exploration vorbehalten sein, von denen eines regionale Wildcat-Bohrungen [Bohrungen in Gebieten ohne bewiesene Vorkommen] durchführen wird, während das andere die Gebiete innerhalb des Goldkorridors von Perron testen wird, um zusätzliche Linsen innerhalb des bereits identifizierten 3+ km langen Systems zu identifizieren. Die Bohrungen werden das ganze Jahr über stattfinden, mit kleinen Pausen in der Frühjahrs- und Herbstsaison für die Winterpause und die Jagdsaison in Quebec.

Der VP Exploration bei Amex, Kelly Malcolm, kommentierte: Das Unternehmen ist sehr gut kapitalisiert und personell ausgestattet, um eines der größten Bohrprogramme, das derzeit in Kanada von einem Junior-Explorationsunternehmen durchgeführt wird, zu erweitern und zu betreuen. Unsere Kernprotokollierungs- und Verarbeitungsanlagen sind sehr groß und können ein Bohrprogramm dieser Größe problemlos aufnehmen. Unser Ziel ist es, die bekannten Goldzonen bei Perron (Eastern Gold Zone, Grey Cat und Gratien Gold Zone) zu definieren und gleichzeitig zwischen diesen Zonen entlang des Streichens im über 3 km langen Goldkorridor von Perron zu bohren. Jedes Bohrloch, das wir in den Goldkorridor von Perron gebohrt haben, wies eine Goldmineralisierung auf, die von anomal (>0,1 g/t Au) bis zu mehreren Unzen pro Tonne Gold über variable Breiten reicht. Die Bohrungen in diesem Korridor werden darauf abzielen, die bekannten Goldzonen miteinander zu verbinden und den Korridor entlang des Streichens weiter zu erweitern. Schließlich hat unser regionales Explorationsprogramm einige bemerkenswerte Ergebnisse und Strukturen durchschnitten, und wir werden diese weiterverfolgen und neu entdeckte Ziele testen, die bisher noch keinen Bohrgerät entlang der +15 km der kombinierten Normetal- und Perron-Verwerfungen auf der Liegenschaft gesehen haben.

Das Ziel der gegenwärtigen Exploration wird sein:

1. Fortsetzung der Erweiterung und Definition der Eastern Gold Zone, wobei der Schwerpunkt auf der Exploration und Erweiterung in der Tiefe der High Grade Zone östlich eines querenden späten Diabas-Gangs sowie auf der Erweiterung der südlichen Denise-Zone in Richtung Oberfläche liegen wird.

2. Exploration entlang des Streichens des bekannten 3+ km langen Perron-Goldkorridors sowie zwischen bekannten Mineralisierungszonen mit dem Ziel, diese bekannten Goldzonen miteinander zu verbinden und ein Ziel mit großen Tonnagen in Verbindung mit den hochgradigen unterirdischen Zielen wie der Eastern Gold Zone und möglicherweise der Grey Cat Zone zu entwickeln .

3. Fortsetzung der Erweiterung und Definition der Gold-Zonen Grey Cat und Gratien, wobei der Schwerpunkt auf der Definition des oberflächennahen Teils der Mineralisierung sowie auf der Exploration nach hochgradigen Mineralisierungen in der Tiefe liegt.

4. Regionale Exploration mit Schwerpunkt auf der Goldmineralisierung innerhalb des Beaupre-Rhyolite-Blocks sowie der goldreichen VMS-Exploration innerhalb der südlichen andesitischen Vulkandomäne.

Qualifizierter Sachverständiger

Maxime Bouchard, P.Geo., M.Sc.A. (OGQ 1752), und Jérôme Augustin, P.Geo., Ph.D. (OGQ 2134), beide unabhängige qualifizierte Sachverständige (Qualified Persons) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101, haben die in dieser Pressemitteilung angegebenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt. Das Bohrprogramm und das Qualitätskontrollprogramm wurden von Maxime Bouchard und Jérôme Augustin geplant und geleitet. Das Qualitätssicherungs- und -kontrollprotokoll beinhaltet das Hinzufügen einer Leer- oder Standardprobe zu durchschnittlich jeder zehnten Probe sowie das regelmäßige Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Standardproben, die von Laboratoire Expert während des Analyseverfahrens zertifiziert wurden. Die Goldwerte werden mittels einer Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss geschätzt und Werte über drei Teilen Gold pro Million werden mittels einer Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss von Laboratoire Expert Inc. aus Rouyn-Noranda erneut analysiert. Proben mit sichtbarer Goldmineralisierung werden mittels Metallsiebanalyse analysiert. Zur zusätzlichen Qualitätssicherung und -kontrolle wurden alle Proben vor der Pulverisierung auf 90 Prozent (weniger als zwei Millimeter) gebrochen, um Proben, die grobkörniges Gold enthalten können, zu homogenisieren. Die Kernaufzeichnungen und -probenahmen wurden von Laurentia Exploration durchgeführt.

Über Amex

Amex Exploration Inc. ist ein Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen, dessen Hauptziel darin besteht, realisierbare Gold- und Basismetallprojekte in der bergbaufreundlichen Rechtsprechungen Quebec zu erwerben, zu erkunden und zu erschließen. Das Hauptaugenmerk von Amex ist auf das zu 100 Prozent unternehmenseigene Goldprojekt Perron gerichtet, das 110 Kilometer nördlich von Rouyn Noranda (Quebec) liegt und aus 117 aneinandergrenzenden Schürfrechten mit einer Größe von 4.560 Hektar besteht. Bei Perron wurden eine Reihe bedeutender Goldentdeckungen gemacht, darunter die Eastern Gold Zone, die Gratien Gold Zone, die Grey Cat Zone und die Central Polymetallic Zone. In jeder dieser Zonen wurde eine hochgradige Goldmineralisierung ermittelt. Ein bedeutender Teil des Projekts ist weiterhin nur unzureichend erkundet. Zusätzlich zum Projekt Perron hält das Unternehmen ein Portfolio mit anderen Gold- und Basismetallkonzessionsgebieten in Quebec.

