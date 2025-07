Amex Exploration gibt Privatplatzierung in Höhe von bis zu 30 Millionen CAD bekannt, angeführt von einer strategischen Investition durch Eldorado Gold

Montreal, Quebec–(17. Juli 2025) / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (TSX-V: AMX) (FWB: MX0) (OTCQX: AMXEF) (Amex oder das Unternehmen) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 11.000.000 Charity-Flow-Through-Stammaktien (die CFT-Aktien) zu einem Preis von 2,27 CAD pro CFT-Aktie für Bruttoeinnahmen in Höhe von bis zu 24.970.000 CAD bekannt zu geben (das Angebot).

Das Unternehmen kann außerdem bis zu 3.125.000 zusätzliche Hard-Dollar-Stammaktien (die HD-Aktien) zu einem Preis von 1,60 CAD pro HD-Aktie für Bruttoeinnahmen von bis zu 5.000.000 CAD ausgeben.

Im Rahmen des Angebots beabsichtigt Eldorado Gold Corporation (Eldorado) durch den Erwerb von 11.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 1,60 CAD pro Stammaktie (Bruttoeinnahmen in Höhe von 17.600.000 CAD) eine strategische Investition in das Unternehmen. Nach dem Abschluss des Angebots wird Eldorado etwa [17] % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Amex (auf unverwässerter Basis) besitzen.

Victor Cantore, President und CEO von Amex, sagte: Die strategische Investition von Eldorado stärkt unser Explorationsbudget erheblich und bestätigt erneut das qualitativ hochwertige Potenzial des Projekts Perron sowie des kürzlich erworbenen Projekts Perron West. Angesichts einer bereits definierten soliden Ressourcenschätzung sehen wir beträchtliches unerschlossenes Potenzial für das gesamte Konzessionsgebiet. Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, neue Ziele intensiv zu verfolgen und das Ausmaß sowie die Möglichkeiten in diesem regionalen Gebiet weiter nachzuweisen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot zur Finanzierung der Explorationen beim gesamten Goldprojekt Perron zu verwenden, wobei der Schwerpunkt auf der Definition neuer Ziele und Bohrungen liegt.

Jede CFT-Aktie gilt als Flow-Through-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada). Die Bruttoeinnahmen aus dem Angebot werden vom Unternehmen verwendet, um bis zum 31. Dezember 2026 qualifizierte kanadische Explorationsausgaben in Zusammenhang mit dem unternehmenseigenen Goldprojekt Perron zu tätigen, die als Flow-Through-Bergbauausgaben gemäß der Definition dieser Begriffe im Income Tax Act (Kanada) gelten (die qualifizierten Ausgaben). Alle qualifizierten Ausgaben werden gemäß den Anforderungen des Income Tax Act (Kanada) zugunsten des Zeichners der CFT-Aktien mit Wirksamkeitsdatum am oder vor dem 31. Dezember 2025 aufgegeben.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder vor dem 7. August 2025 erfolgen und der Erfüllung bestimmter Bedingungen unterliegen, einschließlich einer Genehmigung der TSX Venture Exchange. Alle Wertpapiere, die in Zusammenhang mit dem Angebot ausgegeben werden, werden gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum unterliegen.

Mills Dunlop Capital Partners Ltd. fungiert in Zusammenhang mit der strategischen Investition als Finanzberater des Unternehmens.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, die im Rahmen des Angebots in den Vereinigten Staaten ausgegeben werden. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder von einer solchen Registrierung befreit.

Über Amex Exploration Inc.

Amex Exploration Inc. hat beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Perron, das sich etwa 110 km nördlich von Rouyn-Noranda in Quebec befindet, bedeutsame hochgradige Goldvorkommen sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid- (VMS)-Zonen entdeckt. Das Projekt umfasst 117 zusammenhängende Claims (45,18 km²) und beherbergt sowohl umfassende als auch hochgradige Goldmineralisierungsarten.

Zusammen mit dem benachbarten Projekt Perron West, das 48 Claims (17,37 km²) in Quebec und 35 Claims (134,55 km²) in Ontario umfasst, erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über ein Gebiet von 197,52 km². Dieses umfassende Konzessionsgebiet liegt innerhalb einer vielversprechenden Geologie, die sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar und nur 20 Minuten von einem Flughafen bzw. etwa 8 km von der Stadt Normétal entfernt. Außerdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore

President & Chief Executive Officer

Tel.: +1-514-866-8209

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, erwartet oder ausgeht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das geplante Explorationsprogramme, die erwarteten positiven Explorationsergebnisse, die Erweiterung der mineralisierten Zonen, den Zeitpunkt der Explorationsergebnisse, die Fähigkeit des Unternehmens, die Explorationsprogramme fortzusetzen, die Verfügbarkeit der erforderlichen Gelder für die Fortsetzung der Explorationen sowie auf die potenzielle Mineralisierung oder die potenziellen Mineralressourcen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie werden, sollte, weiterhin, erwarten, schätzen, glauben, beabsichtigen, erwerben, planen oder prognostizieren oder der verneinten Form oder anderen Variationen dieser Begriffe oder einer vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen das Unternehmen viele nicht beeinflussen oder vorhersehen kann und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen unterscheiden, beinhalten unter anderem, dass erwartete, geschätzte oder geplante Explorationsausgaben nicht getätigt werden; dass geschätzte Mineralressourcen nicht verzeichnet werden; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten; die Verfügbarkeit ausreichender Arbeitskräfte und Equipment; Änderung von Gesetzen und Genehmigungsanforderungen; unerwartete Änderungen der Witterungsbedingungen; Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche, Umweltrisiken sowie die im Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) des Unternehmens identifizierten Risiken. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten Realität werden oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt herausstellen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl das Unternehmen versuchte, die wichtigsten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der Ergebnisse führen könnten, zu identifizieren, könnte es auch andere Gründe geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

