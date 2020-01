AMEX & Zeller Versicherungsmakler GmbH rät zu Berufsunfähigkeitsversicherung für Grenzgänger

Es gibt viele unterschiedliche Versicherungen für Grenzgänger, die in der Schweiz arbeiten, doch an einer sollte kein Weg vorbei führen: Der Berufsunfähigkeitsversicherung.

Die AMEX & Zeller Versicherungsmakler GmbH aus Buggingen verfügt über eine langjährige Expertise in der Grenzgänger-Beratung und erklärt, warum diese Versicherung so wichtig ist.

Statistisch gesehen scheidet jede vierte Arbeitnehmerin beziehungsweise jeder vierte Arbeitnehmer bis zum Erreichen der Regelaltersrente vorzeitig aus dem Berufsleben aus. Eine Berufsunfähigkeit liegt dann vor, wenn die Grenzgängerin oder der Grenzgänger die derzeitige Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. Der Grund hierfür spielt dabei keine Rolle. Die gesetzlichen Leistungen für diesen Fall sind häufig nicht ausreichend, um den eigenen Lebensstandard zu halten. Auch die Krankenversicherung bezahlt bei Berufsunfähigkeit keine zusätzlichen Leistungen.

„Um bei Berufsunfähigkeit nicht auf andere Berufe verwiesen zu werden und seine Unterhaltungskosten reduzieren zu müssen, lohnt es sich privat vorzusorgen“, sagt Rainer Zeller, Geschäftsführer der AMEX & Zeller Versicherungsmakler GmbH. Und Zeller führt weiter aus: „Die Berufsunfähigkeitsversicherung sichert den Wert der Arbeitskraft ab und sorgt dafür, dass man als Grenzgängerin oder Grenzgänger monatlich weiterhin das gewohnte Einkommen erhält, sobald nicht mehr dem eigenen Beruf nachgegangen werden kann. Das bedeutet: Sie versichert den aktuellen Beruf des Grenzgängers und bezahlt die vereinbarte Betriebsunfähigkeitsrente, sobald die Kriterien erfüllt sind.“

Die Beitragshöhe bei der privaten Vorsorge mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung richtet sich nicht nur nach der Höhe der versicherten Betriebsunfähigkeitsrente, sondern auch nach der Risikogruppe der derzeitigen Grenzgänger-Tätigkeit, dem Eintrittsalter, der beantworteten Gesundheitsfragen, Versicherungsdauer oder auch einer möglichen Beitragsverrechnung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DIE CITYAGENTUR – AMEX & Zeller Versicherungsmakler GmbH

Herr Rainer Zeller

Im Mittelfeld 19

79426 Buggingen

Deutschland

fon ..: 07631 / 2512

fax ..: 07631 / 2501

web ..: http://www.amex-zeller.de/

email : info@amex-zeller.de

Die AMEX & Zeller Versicherungsmakler GmbH besteht seit 2003 und bietet am Standort Buggingen mit derzeit 10 Mitarbeitern ein Team von Spezialisten mit höchster Kompetenz in allen Versicherungsbereichen. Zudem verfügt das Unternehmen mit der Grenzgänger-Beratungsstelle DIE CITYAGENTUR über ausgewiesene Experten in der Beratung von Grenzgängern und Aufenthaltern in der Schweiz.

Weitere Informationen zur AMEX & Zeller Versicherungsmakler GmbH und der Grenzgänger-Beratungsstelle unter: www.amex-zeller.de bzw. www.die-cityagentur.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“



Pressekontakt:

Markgräfler Verlag GmbH

Herr Dirk Ruppenthal

Wilhelmstrasse 4

79379 Müllheim

fon ..: 07631-9387927

web ..: http://www.markgraefler.de

email : ruppenthal@markgraefler.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Heilpraktiker Roland Strähuber kann in seiner Naturheilpraxis in Dorfen Schmerzen, Ängste und Sorgen lindern PTA-News: PCC SE: PCC plant Ansiedlung am Evonik-Standort in Lülsdorf