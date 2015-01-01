AMS 6916: Präziser Differenzdrucksensor für Beatmungsgeräte

Die AMS 6916-Serie liefert präzise Differenzdruckmessung in kompakter Bauform. Ideal für medizinische Technik sowie HVAC- und Prozessanwendungen dank hoher Stabilität und flexibler Druckbereiche.

Die AMS 6916-Serie von AMSYS ist eine hochpräzise, analoge Drucksensorreihe, die sich durch ihre kompakte Bauweise, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und hohe Genauigkeit auszeichnet. Diese Sensoren werden insbesondere in medizinischen Anwendungen wie Beatmungsgeräten genutzt.

Dank der Kombination aus piezoresistiven MEMS-Druckmesszellen und moderner digitaler Signalverarbeitung liefern die Sensoren zuverlässige Messergebnisse. Sie sind in einem platzsparenden DIL-Gehäuse mit horizontalen oder vertikalen Druckanschlüssen untergebracht. Bei einer Betriebsspannung von 5 V und einer maximalen Stromaufnahme von 3 mA liefern sie ein verstärktes, ratiometrisches Ausgangssignal von 0,5 bis 4,5 V. Zudem sind die Sensoren kalibriert, temperaturkompensiert für einen Bereich von -25 bis 85 °C und bieten eine hervorragende Langzeitstabilität. Ihr Gesamtfehler (TEB) liegt im Bereich von 0 bis 60 °C bei unter 1 % FSO (für Druckbereiche >= 20 mbar). Eine integrierte Selbstprüfung sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Die AMS 6916-Serie umfasst Sensoren für verschiedene Druckarten und Messbereiche: Differenz- und Relativdrucksensoren sind für 5 mbar bis 1 bar erhältlich, während bidirektionale Differenzdrucksensoren Messungen von -5 bis 5 mbar bis hin zu -1 bis 1 bar ermöglichen. Darüber hinaus gibt es Absolutdrucksensoren für 1 bar sowie eine barometrische Variante für 700 bis 1200 mbar.

Diese vielseitigen Sensoren eignen sich für nicht-korrosive Gase und können bei Relativdruckmessungen auch in Flüssigkeiten verwendet werden. Neben der Nutzung in der Medizintechnik sind sie ideal für industrielle Prozesskontrollen sowie Heizungs-, Klima- und Lüftungssysteme.

Ergänzend zu den Standardversionen bietet AMSYS auch kundenspezifische Varianten an, die speziell auf Anwendungen zugeschnitten sind, bei denen höchste Präzision bei der Messung statischer und dynamischer Drücke erforderlich ist. Eine digitale Alternative zur AMS 6916-Serie stellt der AMS 6915 dar, der zusätzlich einen digitalen Ausgang bietet.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.amsys.de/AMS6916

Anwendungen

* Atmungskontrolle

* Gasflussmessungen, Staudruckmessungen

* Vakuumkontrolle

* Industrielle Prozesskontrolle

* Heizung /Vakuum / Lüftung / Klima (HVAC)

* Barometrische Messungen

* Medizintechnik

* Füllstandmessung

AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an.

