An alle Coaches, Dienstleister, Vertriebler:

In zwei Stunden zum Topverkäufer!

Vertriebscoach Adrian Leimkühler bietet kompakte Highclass Schulungen für Akquise und Vertrieb

Die Akquise von neuen Kunden für das eigene Geschäft sollte für Unternehmer und Selbstständige immer Chefsache bleiben. Oder ein starker Vertriebsmitarbeiter bzw. eine schlagkräftige Verkaufsmannschaft sorgen dafür, dass neue Kunden akquiriert und Bestandskunden optimal betreut werden. Doch wie gelingt es, Neukundenkontakte und Abschlussquoten laufend zu steigern, Einwände professionell zu eliminieren und höhere Preise zu platzieren?

„Es gibt den Schlüssel zum Erfolg. Er führt über Effizienz, Übung, positives Denken und einfache 1:1 Vorlagen, die sich sofort in den verkäuferischen Alltag einbinden lassen“, erklärt Adrian Leimkühler. Er ist Experte und Coach für effiziente Vertriebsmethoden. Er schult Unternehmer verschiedener Branchen, Vertriebs- und Verkaufsmitarbeiter, aber auch Coaches und Dienstleister für diesen Bereich. Über seine Homepage www.adrianleimkuehler.com können Interessierte ein erstes kostenfreies Strategiegespräch mit einem Mitarbeiter vereinbaren.

Nachweisbare Verkaufserfolge

Sein Motto: „Ich will, dass meine Kunden mehr Zeit für ihr Kernbusiness haben und nachhaltig am Wachstum ihrer Geschäftsidee wirken.“ Adrian Leimkühler verspricht seinen Kunden, ihre Abschlussquote zu steigern, auf bis zu 80 Prozent! Er selbst führte für verschiedene Auftraggeber tausende von erfolgreichen Verkaufsgesprächen. Ein guter Eindruck über seine Kundenvielfalt geben Referenzen und Testimonials auf der Homepage.

Jung gestartet, international erfolgreich

Adrian Leimkühler ist ein „Vertriebler“ durch und durch. Kein Lehrender, der nur referiert, was in den Standardwerken abgedruckt ist. Er argumentiert mit seiner Erfahrung aus der Praxis. 2015 stieg er in den Vertrieb ein, mit gerade einmal 18 Jahren und wohlgemerkt ohne Vorkenntnisse. Schon nach drei Monaten führte er ein Vertriebsnetzwerk von 100 Partnern. Das Verkaufsgenie expandierte in sechs Staaten, unter anderem in die USA, und baute sich so ein lukratives passives Einkommen auf. Weitere Stationen waren u.a. die Tätigkeit als Vertriebsleiter (Sicherheitsfirma, Norddeutschland) und eine Gesundheitspraxis in Osnabrück, wo er Menschen half, mit einem Premium-Ernährungscoaching leistungsfähiger zu werden und Gewicht zu reduzieren.

Kunden profitieren von diesen branchenübergreifenden Erfahrungen. Auch in der Telefonkaltakquise und im anspruchsvollen B2B-Segment ist Adrian Leimkühler fit. Gut zu wissen: Er wurde von Mentoren betreut, die hinter den Kulissen wirken. Daher hat er Zugang zu Techniken, die so nicht bekannt sind wie die Konzepte von populären Verkaufstrainern. Wer von der Vertriebspower eines Adrian Leimkühler profitieren will, kann jederzeit eine Schulung bei ihm buchen. Tipp: Am besten vorab über www.adrianleimkuehler.com zur ersten Info ein (kostenfreies)Strategiegespräch klarmachen.

Informationen für Redaktionen und Sender:

Adrian Leimkühler steht gerne für ein Interview oder einen Gastbeitrag über Vertriebsthemen zur Verfügung. Kontakt über Telefon 01727577610 nollkaemper@adrianleimkuehler.de

