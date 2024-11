Analysten erwarten steigenden Goldpreis

Und es sind nicht wenige, die positiv für einen höheren Goldpreis gestimmt sind.

Goldman Sachs etwa erwartet bis zum Jahresende 2025 einen Preis von 3.000 US-Dollar je Feinunze. Als Gründe werden die weiter sinkenden Zinsen genannt, denn sie machen Gold attraktiver. Dazu kommen die erwarteten enormen Goldkäufe durch Zentralbanken. Vor allem die Emerging-Markets-Notenbanken, also die Zentralbanken der aufstrebenden Schwellenländer, vergrößern ihre Goldreserven deutlich. Dazu zählen China, Russland und unter anderen auch die Türkei.

Industrieländer wie beispielsweise Deutschland besitzen oft noch historisch große Goldreserven. Deutschland hat etwa viermal so viel Gold wie China. Und die Schwellenländer wollen sicher weiter aufholen. Auch beim Investmenthaus WisdomTree ist man überzeugt, dass der Goldpreis noch Luft nach oben hat. Geopolitische Querelen, ein schwächer werdender US-Dollar und eine starke Stimmung in der Anlegergemeinde seien Preistreiber.

Bis zum dritten Quartal 2025 prognostizieren deren Experten daher einen Preis von 3.030 US-Dollar je Unze Gold. Möglich wären allerdings auch 3.360 US-Dollar je Unze. Ähnliche Voraussagen gibt es auch von der Citibank oder der Bank of America. Dann gibt es noch ein Argument, das für eine steigende Goldnachfrage und damit für höhere Preise des Edelmetalls spricht: Mit weiteren Leitzinssenkungen werden die Renditen am Rentenmarkt zurückgehen und so die Attraktivität des Goldes weiter steigern. Das Jahr geht seinem Ende entgegen, Gold hat ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht, zum Teil dreimal in einer Woche. Aktuell hat sich Gold aber verbilligt und die zehnjährigen US-Staatsanleihen sind gestiegen. Im Euroland und den Vereinigten Staaten sind die Zinsen gesunken. Wer auch daran glaubt, dass Gold seinen Siegeszug wieder aufnehmen wird, kann sich mit den Werten von soliden Goldunternehmen vertraut machen.

Ein weltweit führendes Silberunternehmen zu werden, ist das Ziel von Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ -. Dafür soll das Panuco-Projekt (Silber und Gold) in Mexiko sorgen.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– möchte zum mittelgroßen Goldproduzenten aufsteigen. Besonders aussichtsreich sind das Goldprojekt Cariboo in Kanada, das Goldprojekt San Antonio in Mexiko und das Tintic-Projekt in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

