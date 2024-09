Analysten sehen nach den Halbjahreszahlen 2024 Kurspotenzial von 24% – 31%

Anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2024 und des Ausblicks auf das laufende Geschäftsjahr 2024 durch die Frequentis AG haben die Analysten ihre Modelle überarbeitet und entsprechende Updates veröffentlicht.

Das Sentiment der Analysten zur Frequentis AG bleibt positiv und der Aktie wird Kurspotenzial eingeräumt. Die drei vorliegenden Researchberichte von ODDO BHF, Bank M und der RBI schätzen die Aktie, als unterbewertet ein.

Alle Researchhäuser bewerten die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 (H1 2024) von Frequentis insgesamt positiv und stufen die Aktie auf „Kaufen“ ein, mit Kurszielen von 35 EUR (RBI), 33,41 EUR und 33 EUR (ODDO BHF). Der Aktienkurs von Frequentis lag am 09.09.2024 bei 26,60 EUR auf XETRA.

Als wesentliche Punkte wurden benannt:

– Umsatzwachstum von 10,4% auf 206,2 Mio. EUR

– Auftragseingang +9,6%, Auftragsbestand erstmals über 600 Mio. EUR

– EBIT bei -2,8 Mio. EUR (Vorjahr: -0,3 Mio. EUR) aufgrund der typischen Saisonalität im ersten Halbjahr

– Segment Air Traffic Management (ATM) mit starkem Wachstum (+19% Umsatz)

– Public Safety & Transport (PST) mit leichtem Umsatzrückgang, aber gutem Auftragseingang

Die Analysten sehen Frequentis auf Kurs, das Jahresziel einer EBIT-Marge von ca. 6% zu erreichen. Das Geschäft sei wenig konjunkturabhängig, spürte aber Inflationsdruck. Positiv herausgestellt wurden:

– Starke Entwicklung im ATM-Segment

– Das Ergebnis ist fast ausschließlich auf organisches Wachstum zurückzuführen

– Gute Book-to-Bill-Ratios in beiden Segmenten (ATM: 1,00; PST: 1,35)

– Ernennung eines neuen CTO mit Software-Expertise

– Mittelfristig verbesserte Umsatzaussichten durch neue Produkte/Kunden

– Strategische Expansion in den US-Markt für öffentliche Sicherheit

Als Herausforderungen werden genannt:

– Inflationsdruck, insbesondere bei Personalkosten

– Anfänglich geringere Margen bei Neuprojekten

– Hohe F&E-Aufwendungen belasten kurzfristig die Profitabilität

Die Analysten sehen die Aktie als attraktiv bewertet an (EV/Umsatz 2024 von 0,84). Sie erwarten eine Fortsetzung der M&A-Strategie mit Fokus auf Software-Unternehmen. Für das Gesamtjahr 2024 bestätigt das Management die Prognose:

– Steigerung von Umsatz und Auftragseingang

– EBIT-Marge von ca. 6%

– F&E-Ausgaben über Vorjahresniveau

– Investitionen von ca. 12 Mio. EUR

Insgesamt sehen die Analysten ihre positiven Einschätzungen durch die H1-Ergebnisse bestätigt. Sie erwarten eine starke zweite Jahreshälfte und sehen Frequentis gut positioniert für weiteres profitables Wachstum.

Raiffeisen Research ist der Ansicht, dass sich die mittelfristigen Umsatzaussichten verbessert haben, da neue Produkte und Kunden fast genauso viel zum Wachstum beitrugen wie das Bestandsgeschäft, unterstützt durch große Vertragsverlängerungen und strategische Expansionen. Die Analystin sieht ihren Investment Case bestätigt und erwartet, dass die H1-Ergebnisse eine starke Basis für das Gesamtjahr 2024 und darüber hinaus bilden. Das Researchinstitut hatte am 12.08.24, vor Veröffentlichung der H1 2024-Zahlen, das Anlageurteil von Halten auf Kaufen angehoben und das Kursziel von 32 auf 35 EUR erhöht.

Die Analysten der Bank M sehen trotz des saisonbedingt negativen EBIT im ersten Halbjahr 2024 Frequentis auf Kurs, das Jahresziel einer EBIT-Marge von rund 6% zu erreichen. Frequentis wird als weitgehend konjunkturunabhängig, aber vom Inflationsdruck betroffen eingeschätzt. Der faire Wert der Aktie wird auf 33,41 nach zuvor 34,11 EUR geschätzt. Das Anlageurteil bleibt unverändert bei Kaufen.

ODDO BHF hebt hervor, dass Frequentis trotz Profitabilitätsdruck ein solides Umsatzwachstum von 10,4% und einen Rekord-Auftragsbestand von 621,1 Mio. EUR erzielt habe. Trotz gesunkener Profitabilität aufgrund von Projektanläufen und Inflationsdruck bleibe die Finanzlage mit 66,6 Mio. EUR Netto-Cash stabil. Frequentis unterstreiche seinen defensiven Charakter in einem herausfordernden Umfeld. Die Analysten bekräftigen die Outperform-Empfehlung mit einem Kursziel von 33 EUR.

Frequentis

Sitz: Wien, Österreich

Branche: Technologie

Mitarbeiter: 2.335

ISIN: ATFREQUENT09

WKN: A2PHG5

Kurs: 26,60 EUR (Stand: 09.09.2024, XETRA)

Marktsegment: Prime Market in Wien, General Standard in Frankfurt

Aktienzahl: 13,28 Mio. Stück

Market Cap: 353,2 Mio. EUR (XETRA)

Kurs Hoch/Tief (12 M): 24,60 / 32,80 EUR

