Anders Schwimmen Lernen – ein praktischer Ratgeber

Hans Schwimmmeister hilft mit „Anders Schwimmen Lernen“ Eltern, Großeltern, Erzieher, die ihren Kindern oder Enkeln das Schwimmen beibringen wollen.

Schwimmen ist eine Fähigkeit, die das eigene Leben retten, aber zugleich auch für viel Spaß und Vergnügen sorgen kann. Als Sportart ist das Schwimmen für viele Menschen geeignet. Oft ist es schwer, Kindern den Zugang zu einem Schwimmlehrer zu ermöglichen: Immer weniger Schulen haben Schwimmunterricht auf dem Stundenplan, immer mehr Schwimmbäder schließen und Wartelisten bei Vereinen von 2 bis 3 Jahren sind keine Seltenheit. Eltern und Großeltern bleibt also oft keine andere Wahl, als den Kindern das Schwimmen selbst beizubringen, aber wie geht das am Besten? Das Buch von Hans Schwimmmeister, „Anders Schwimmen Lernen“, will dabei helfen. Der Autor ist pensionierter Schwimmlehrer und legt großen Wert auf den verantwortungsvollen Umgang mit den Kindern bei der Schwimmausbildung.

Die Ausbildung, die in „Anders Schwimmen Lernen“ von Hans Schwimmmeister vorgestellt wird, soll die Kinder dazu motivieren, lebenslang den Aufenthalt im Wasser genießen zu können. Die Erwachsenen erhalten hier auch Tipps für Kinder, die durch Verhaltensstörungen eine etwas andere Lernmethode benötigen. Der Ratgeber enthält auch Empfehlungen für das Schwimmen mit Behinderungen. Auch Erwachsene mit oder ohne Wasserangst können sich dieses Buch zunutze machen. Das Lehwerk ist ebenfalls bestens geeignet für Schwimmlehrer, die andere Methoden des Schwimmunterrichts ausprobieren wollen.

„Anders Schwimmen Lernen“ von Hans Schwimmmeister ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04081-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

