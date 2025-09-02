Andreas Klement als Handball Kommentator für Eintracht Hagen in 2. HBL und 3. Liga im Einsatz

Mit Einsätzen in der 2. Handball-Bundesliga und der 3. Liga verbindet Andreas Klement Leistungs- und Entwicklungsbereich im Handball – mit einem klaren Blick für Spiel, Dynamik und Entscheidungen.

Andreas Klement baut seine Tätigkeit als Handball Kommentator weiter aus und ist ab sofort sowohl in der 2. Handball-Bundesliga als auch in der 3. Liga im Einsatz. Neben den Übertragungen der U23 von Eintracht Hagen auf Sporteurope.TV begleitet er nun auch Spiele der Profimannschaft in der 2. HBL bei DYN.

Klement ist in der Handballszene kein Unbekannter. Bereits seit der Saison 2024/2025 kommentiert er die Heimspiele der U23 von Eintracht Hagen in der 3. Liga und hat sich dort als feste Stimme etabliert. Zusätzlich ist er vielen Fans durch den Krombacher Fan-Talk des Vereins bekannt.

Mit seiner erweiterten Rolle kommentiert Klement nun auch Spiele der Profimannschaft in der 2. Handball-Bundesliga und verbindet dabei unterschiedliche Perspektiven aus Leistungs- und Entwicklungsbereich.

„Ich finde es super, wenn ein Spiel nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar ist – so, als hätte man selbst eine Hand am Ball“, beschreibt Klement seinen Ansatz.

Neben seiner Tätigkeit als Kommentator ist Andreas Klement als Trainer, Coach und Speaker tätig. In seiner Arbeit verbindet er Prinzipien aus dem Leistungssport mit Themen aus Führung, Kommunikation und Entscheidungsfindung.

Gerade die Kombination aus Kommentatorenrolle und beruflicher Tätigkeit ermöglicht einen besonderen Blick auf Dynamiken im Spiel und deren Übertragbarkeit auf Unternehmen.

Mit der parallelen Tätigkeit in der 3. Liga und der 2. Handball-Bundesliga positioniert sich Andreas Klement als Kommentator mit breiter Perspektive im Handball und verbindet sportliche Praxis mit analytischer Einordnung.

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Leadership meets Sports

Herr Andreas Klement

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Deutschland

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email : a.klement@andreasklement.de

Über Andreas Klement

Andreas Klement ist Leadership-Experte, Speaker und Moderator. Mit seinem Projekt Leadership meets Sports verbindet er die Erfolgsstrategien des Sports mit Wirtschaft und Politik. Als Kommentator bei DYN und Sporteurop.TV (ehemals Sportdeutschland.TV) begleitet er die 2. Handball-Liga sowie 3. Liga Handball und bringt seine Leidenschaft für Dialog und Teamgeist regelmäßig auch auf die Bühne.

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