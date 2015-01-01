ANINOVA-Stiftung fördert Stall für gerettete Puten auf dem Lebenshof Bertha & Friends in Borken (NRW)

Mit 5.000 Euro unterstützt die ANINOVA-Stiftung den Ausbau eines veganen Lebenshofs und schafft bessere Lebensbedingungen für gerettete Puten aus der Massentierhaltung.

Auf dem veganen Lebenshof Bertha & Friends e.V. in Borken (NRW) ist mithilfe einer Förderung der ANINOVA-Stiftung in Höhe von 5.000 Euro ein neuer, winterfester Stall für gerettete Puten entstanden. Der neue Stall bietet den besonders schutzbedürftigen und von Qualzucht betroffenen Tieren vor allem in den kalten und nassen Monaten einen warmen, trockenen und sicheren Rückzugsort. Ziel der Förderung war es, zusätzliche gesundheitliche Belastungen und Stress durch Kälte, Nässe und Wind zu verringern und die Lebensqualität der Tiere dauerhaft zu verbessern.

Lebenshöfe sind Orte, an denen Tiere aus industrieller Tierhaltung dauerhaft aufgenommen werden und nicht länger für die Nahrungs- oder Bekleidungsindustrie genutzt werden. Stattdessen leben sie dort in Sicherheit und entsprechend ihren natürlichen Bedürfnissen – so auch die geretteten Puten und weitere Tiere wie Hühner und Enten bei Bertha & Friends.

„Puten werden in der Tierindustrie so gezüchtet, dass sie innerhalb weniger Monate ihr sogenanntes Schlachtgewicht erreichen. Durch ihre Rettung entkommen sie der Massentierhaltung und dem frühen Tod im Schlachthof. Doch die Folgen dieser Zucht tragen sie weiterhin in ihren Körpern. Viele Tiere sind dauerhaft gesundheitlich belastet, benötigen intensive Pflege und besonders sichere, stressarme Rückzugsorte. Genau das schafft der neue Stall durch Förderung der ANINOVA-Stiftung auf dem Lebenshof Bertha & Friends: Einen geschützten Ort, an dem die Bedürfnisse der Tiere zählen“, sagt Ada Brandt, Projektmanagerin für die finanzielle Förderung veganer Lebenshöfe bei der ANINOVA-Stiftung.

Der neue Holzstall steht auf einer festen Bodenplatte und verfügt über einen großzügigen, weich eingestreuten Innenbereich sowie einen angrenzenden, eingezäunten Auslauf.

„Unsere Puten mit körperlichen Einschränkungen sind auf einen besonders gut geschützten Rückzugsort angewiesen. Das bisherige Provisorium war im Winter zu kalt und konnte die Tiere nicht zuverlässig vor Nässe und Wind schützen. Mit dem neuen Stall haben sie nun einen warmen, trockenen und sicheren Platz, an dem sie zur Ruhe kommen und sich sicher bewegen können. Das ist ein großer Gewinn für die Tiere. Dafür sind wir der ANINOVA-Stiftung sehr dankbar“, sagt Nadine Wolsing, Erste Vorsitzende von Bertha & Friends e.V.

Das Förderprogramm der ANINOVA-Stiftung unterstützt vegane Lebenshöfe unter anderem beim Ausbau ihrer Infrastruktur, bei tiermedizinischen Kosten, in der Aufbauphase sowie mit einem Notfallfonds für unvorhergesehene Ereignisse. Noch in diesem Jahr sollen bundesweit mehr als 50 vegane Lebenshöfe gefördert werden. Bewerbungen sind über eine digitale Plattform möglich.

Über die ANINOVA-Stiftung

Die ANINOVA-Stiftung engagiert sich für Tiere aus der industriellen Tierhaltung und setzt sich für die Förderung einer veganen Lebensweise ein. Ein zentraler Schwerpunkt der Stiftungsarbeit ist die Unterstützung veganer Lebenshöfe, die geretteten Tieren ein lebenslanges, sicheres Zuhause bieten. Darüber hinaus stärkt die Stiftung mit ihrem Projekt „Tierpatenschaft mit Herz“ die individuelle Versorgung geretteter Tiere. Ziel der ANINOVA-Stiftung ist es, gesellschaftliche Verantwortung für Tiere sichtbar zu machen und konkrete Gegenentwürfe zu einem auf Ausbeutung basierenden Ernährungssystem aufzuzeigen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ANINOVA-Stiftung

Ada Brandt

An der Autobahn 23

53757 Sankt Augustin

Deutschland

fon ..: 015117562150

fax ..: 022412615498

web ..: http://aninova-stiftung.de

email : ada@aninova-stiftung.de

Die ANINOVA-Stiftung engagiert sich für Tiere, die aus industrieller Tierhaltung gerettet wurden, sowie für die Förderung einer veganen Lebensweise. Ein zentraler Schwerpunkt der Stiftungsarbeit ist die Unterstützung veganer Lebenshöfe, die geretteten Tieren ein lebenslanges, sicheres Zuhause bieten. Darüber hinaus stärkt die Stiftung mit ihrem Projekt „Tierpatenschaft mit Herz“ die individuelle Versorgung geretteter Tiere. Ziel der ANINOVA-Stiftung ist es, gesellschaftliche Verantwortung für Tiere sichtbar zu machen und das auf Ausbeutung basierende Ernährungssystem zu überwinden.

Pressekontakt:

ANINOVA-Stiftung

Frau Ada Brandt

An der Autobahn 23

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