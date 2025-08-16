Ankauf Wohnportfolio Rader Gruppe in Leipzig

Die Rader GmbH erwirbt 15 Wohnungen in Leipzig (1.145 qm) und plant umfassende Sanierungen. Das größtenteils leerstehende Portfolio wird intern verwaltet und langfristig bewirtschaftet.

Leipzig, 16. August 2025 – Die Rader Gruppe unter der Geschäftsführung von Kevin Rader hat ein Wohnungspaket bestehend aus 15 Wohneinheiten mit insgesamt rund 1.145 Quadratmetern Wohnfläche in Leipzig erworben. Verkäufer sind zwei Eigentümerkreise aus der Region Hannover. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der wirtschaftliche Übergang ist für den 1. September 2025 vorgesehen.

Die Wohnungen befinden sich in den Leipziger Stadtteilen Lindenau, Südvorstadt, Gohlis und Anger-Crottendorf. Das Portfolio weist derzeit einen Leerstand von etwa 80 Prozent auf. Geplant sind umfassende Sanierungsmaßnahmen, um den Wohnraum zeitgemäß und attraktiv zu gestalten. Zwei der Wohnungen liegen zudem in einem Gebiet, das der sozialen Erhaltungssatzung unterliegt. Hier erfolgt die Abstimmung eng mit dem Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung der Stadt Leipzig.

Die Finanzierung des Erwerbs erfolgte über eine lokale Bank. Die Rader Gruppe wird die Wohnungen in den eigenen Bestand aufnehmen und langfristig bewirtschaften. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf eine effiziente, interne Verwaltung. Durch die Nähe zur Immobilie können Anliegen und Herausforderungen schnell und direkt bearbeitet werden – ein klarer Vorteil gegenüber einer externen Verwaltung.

„Wir sind sehr froh, mit diesem Schritt modernen Wohnraum für die wachsende Leipziger Bevölkerung schaffen zu können. Unser Dank gilt den Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen“, erklärt Geschäftsführer Kevin Rader.

Mit dem Erwerb setzt die Rader GmbH ihre Wachstumsstrategie fort und stärkt ihre Präsenz auf dem Leipziger Immobilienmarkt. Das Jahresziel mit einem Ankaufsvolumen von 9 Millionen Euro besteht fort und man ist guter Hoffnung, dieses auch erreichen zu können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rader GmbH

Herr Kevin Rader

Am Alten Bahnhof 2

06686 Lützen

Deutschland

fon ..: 01716410918

web ..: https://rader-gruppe.de

email : info@rader-gruppe.de

Als regionaler Partner für Immobilien ist die Rader Gruppe im Immobiliensektor tief verwurzelt. Geleitet von Geschäftsführer Kevin Rader aus Leipzig, engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von bedarfsgerechtem und modernem Wohnraum in Leipzig und Umgebung. Der langfristige, nachhaltige Bestand von Immobilien ist dabei Kern des strategischen Fokus. Mit Blick auf Zukunft und Wachstum, strebt das Unternehmen an, stetig neue Immobilien für den langfristigen Bestand zu erwerben und zu entwickeln.

Pressekontakt:

Rader GmbH

Herr Kevin Rader

Am Alten Bahnhof 2

06686 Lützen

fon ..: 01716410918

email : info@rader-gruppe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

blue-ME: Neue Pacing-App unterstützt Menschen mit ME/CFS im Alltag [Stellungnahme der Shincheonji Kirche Jesu zum JTBC-Bericht vom 8. August]