Ankündigung von BioFi Interactive – BioFi und HVACRedu.net stellen bahnbrechendes HVACR-Ausbildungserlebnis vor

WELDON SPRING, MO / ACCESSWIRE / 20. Juni 2023 / Finnovant Inc, Muttergesellschaft von BioFi Interactive, und HVACRedu.net schließen sich zusammen, um das Angebot für virtuelle Schulung und Zertifizierung in der Branche für Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Kühlung (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration/HVACR) zu revolutionieren.

Finnovant Inc, ein führendes Fintech-Unternehmen, das sich auf biometrische Authentifizierungslösungen und hyperdetaillierte und lebensechte virtuelle 3D-Räume spezialisiert hat, ist eine Partnerschaft mit HVACRedu.net, dem führenden Online-HVACR-Schulungs- und Zertifizierungsprogramm in Nordamerika, eingegangen.

Die Einführung der virtuellen, lebensnahen Schulung bei HVACRedu.net mit dem Namen BioFi Interactive wird HVACR-Technikern erhebliche Vorteile bringen, indem sie eine immersive Ausbildung bietet, die mit Fortschritten in Innovation und Technologie effektiver und ansprechender ist. Die angehenden Techniker werden die Möglichkeit haben, realistische Diagnosen und Reparaturen mit ihrem Computer in einer 3D-Umgebung durchzuführen, bevor sie in der Praxis eingesetzt werden, was ihnen eine realistische Lernerfahrung und reales Wissen auf Maschinenebene bietet.

Als führendes Online-HVACR-Schulungsprogramm in Nordamerika freuen wir uns sehr, mit Finnovant zusammenzuarbeiten, um fortschrittliche immersive Ausbildung in einer 3D-Umgebung anzubieten, so Chris Compton, Gründer und CEO von HVACRedu.net. Diese fesselnde und innovative Schulung wird es für die Teilnehmer viel einfacher machen, die Diagnose und Reparatur von HVACR-Systemen bequem von zu Hause aus zu erlernen. Die Arbeit vor Ort wird produktiver und kosteneffizienter sein, da der Auszubildende die Diagnose und Reparatur zuvor in einer immersiven virtuellen Umgebung gemeistert hat.

Einer der Hauptvorteile der lebensnahen Ausbildung besteht darin, dass der nächste Jahrgang von HVACR-Technikern vom ersten Tag ihrer Einstellung an hochqualifiziert und effektiv ausgebildet ist. Zusätzlich zu einer effektiveren und ansprechenderen Ausbildung werden die Auszubildenden dazu ermutigt, am BioFi-Ökosystem teilzunehmen, das Zugang zu dezentralisierten Finanzdienstleistungen durch eine digitale Geldbörse namens Krptic und die Verwaltung ihrer sensibelsten persönlichen Daten auf der Blockchain mit dem UniSafeBox-Passwortmanager bietet. Die heutige Generation von HVACR-Technikern ist mit mobilen Geräten, PCs und dem Internet aufgewachsen und hat großes Interesse an dieser neuen Schulungsmethode bekundet, was das Potenzial der Technologie für eine Umgestaltung der HVACR-Branche verdeutlicht.

HVACRedu.net beabsichtigt auch, die biometrische Registrierung von Finnovant während des Registrierungsprozesses und der HVACR-Modulprüfung zu nutzen, um sicherzustellen, dass der Auszubildende, der sich anmeldet, auch derjenige ist, der die Prüfung ablegt, und so einen sicheren und zuverlässigen Zertifizierungsprozess zu gewährleisten. Techniker, die alle Ausbildungs- und Zertifizierungsanforderungen zufriedenstellend erfüllen, erhalten ein einzigartiges NFT (Non-Fungible Token) auf der Blockchain.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit HVACRedu.net, um die Ausbildung in der HVACR-Branche zu revolutionieren, meint Brian Maw, CEO von Finnovant. Wir sind der Ansicht, dass jeder Mensch von einer unvergleichlichen Trainingserfahrung durch den Einsatz unserer Expertise in biometrischer Authentifizierung und hyperrealistischer 3D-Technologie profitieren kann. Die künftige Technikergeneration von HVACRedu.net wird diese neue Lernumgebung sehr ansprechend finden, und wir freuen uns sehr, dass eine ganz neue Generation von Technikern in die HVACR-Branche eintreten wird, um von diesem Innovationssprung zu profitieren.

Ein Aufruf an alle HVACR-Techniker, Ausbilder und Virtual-Reality-Fans!

Verpassen Sie nicht die aufregende Gelegenheit, bei der Einführung des immersiven HVACRedu.net-Trainings des ESCO-Instituts in der HVAC-Show Did You Know? dabei zu sein, die von Clifton Beck am 22. Juni um 13 Uhr ET (21:00 Uhr CET) moderiert wird. Wir sind begeistert, diese bahnbrechende Plattform zu starten, die darauf abzielt, die virtuelle Schulung und Zertifizierung in der HVACR-Branche zu revolutionieren. Diese vielversprechende Veranstaltung wird Fachleute aus der Branche zusammenbringen, um die neuesten Techniken zu erforschen, Wissen auszutauschen und die Zukunft der HVACR-Ausbildung zu gestalten. Seien Sie dabei, wenn wir uns auf diese transformative Reise begeben und neue Möglichkeiten für den Lernfortschritt erschließen. Merken Sie sich diesen Termin vor und seien Sie bereit, an dieser bahnbrechenden Veranstaltung teilzunehmen!

www.youtube.com/live/7nNjaXUeltA?feature=share

Weitere detaillierte Informationen über die immersive HVACR-Schulung und die Landingpages finden Sie unter:

Website von HVACRedu.net: www.hvacredu.net/

Landingpage von HVACRedu.net: www.hvacredu.net/3d-interactive-training/

Website von Biometric Financial: biometricfinancial.org/

Landingpage von BioFi HVACR: interactive.biometricfinancial.org/

Website von Finnovant: www.finnovant.com/

Über HVACRedu.net

HVACRedu.net wurde 1997 gegründet und ist landesweit führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Online-Schulungsprogrammen für die HVACR-Branche und verwandte Branchen, die sich durch strukturiertes, effektives Lernen für die Auszubildenden und einen sofortigen, außergewöhnlichen Kundenservice auszeichnen. Unsere Vision ist es, die HVACR- und verwandte Industrien in eine Lerngemeinschaft zu verwandeln, in der staatlich und national anerkannte Industrielizenzen und -zertifizierungen erreichbar sind und aufrechterhalten werden; in der neue Arbeitnehmer durch ein strukturiertes, vom Arbeitgeber gesponsertes Ausbildungsprogramm in die Industrie eintreten; und in der Techniker einen Ort haben, an dem sie ihr Wissen ausbauen können und so über neue Geräte, Energieeffizienz, Methoden und Technologien auf dem Laufenden bleiben.

Folgen Sie HVACRedu.net online unter HVACRedu.net, Instagram, Facebook, LinkedIn

Website von Biometric Financial: biometricfinancial.org/home/

Über Finnovant

FinnovantInc.wurde mit der Vision gegründet, Unternehmensführern dabei zu helfen, die Art und Weise, wie sie mit ihren kritischen Informationen und Kunden interagieren, drastisch zu verbessern. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung neuer Technologien mit sicheren Blockchain-Lösungen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Governance, IoT, Gesundheitswesen und mehr sowie der Verbesserung der digitalen Sicherheit für unsere Kunden.Finnovant stellt biometrische Authentifizierungslösungen bereit, die dazu beitragen, Identitätsdiebstahl und Betrug zu vereiteln.

Folgen Sie Finnovant unter Finnovant.com, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Telegram,Discord

Chris Benedict

Finnovant, Inc.

1-844-724-8911

cbenedict@finnovant.com

