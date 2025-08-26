Anleihegläubiger stimmen Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029 im schriftlichen Verfahren zu

Köln (IRW-Press/29.08.2025) – Köln, 29. August 2025 – Die Kolibri Beteiligung GmbH („

Emittentin“) gibt bekannt, dass die Gläubiger ihrer am 13. Februar 2025 begebenen Unternehmensanleihe (ISIN NO0013461384) („

Anleihe 2025/2029″) den von der Emittentin mit Mitteilung vom 8. August 2025 vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen im Wege eines schriftliches Verfahren gemäß der Ziffer 15.5 der Anleihebedingungen („

Schriftliches Verfahren“) mit der dafür erforderlichen Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (66 2/3) zugestimmt haben. Das Schriftliche Verfahren endete am 29. August 2025 um 13:00 Uhr (Oslo Zeit).

Die Änderungen werden durch den Abschluss einer Änderungs- und Anpassungsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem Nordic Trustee in Kraft treten.

Für weitere Fragen an die Emittentin, besuchen Sie entweder die Internetseite der Gesellschaft

anleihe.kolibrigruppe.de/ oder wenden Sie sich bitte an den Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Emittentin (Matthias Burkard) unter +49 160 63 200 53 oder matthias.burkard@kolibri360.de).

Für weitere Fragen an den Nordic Trustee wenden Sie sich bitte an Lars Erik Lærum, +47 22 87 94 06 oder laerum@nordictrustee.com.

(Ende)

Aussender: Kolibri Beteiligung GmbH

Adresse: Ettore-Bugatti-Str. 6 -14, 51149 Köln

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Kolibri Beteiligung GmbH

Tel.: +49 30 403 691 725

E-Mail: investor-relations@zeitfracht.de

Website: anleihe.kolibrigruppe.de

ISIN(s): NO0013461384 (Anleihe)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kolibri Beteiligung GmbH

Olaf Bierhoff

Ettore-Bugatti-Straße 6-14

51149 Köln

Deutschland

email : info-medien@kolibri360.de

Pressekontakt:

Kolibri Beteiligung GmbH

Olaf Bierhoff

Ettore-Bugatti-Straße 6-14

51149 Köln

email : info-medien@kolibri360.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Back to Work – Das Büro als Ort für Kommunikation, Kreativität und Motivation ELA Container und Red Bull realisieren spektakulären Sprung mit FMX-Weltmeister Luc Ackermann