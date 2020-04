Annamycin-Arzneimittel von WPD Pharmaceutical für beschleunigte klinische Studie in Europa zugelassen

Behördliche Genehmigung verdoppelt tolerierte Dosiseskalation in AML-Studie

Vancouver (British Columbia), 29. April 2020. WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO) (FWB: 8SV1) (das Unternehmen oder WPD) – ein auf klinische Prüfungen spezialisiertes Pharmaunternehmen – freut sich bekannt zu geben, dass WPD Pharmaceuticals Inc. durch seinen Lizenzpartner Moleculin Biotech Inc. (NASDAQ: MBRX) (Moleculin) vom Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products, bekannt als URPL, die Genehmigung erhalten hat, den Teil der Phase-1-Dosiseskalation seiner klinischen Studie über Annamycin hinsichtlich der Behandlung der akuten myeloischen Leukämie (AML) zu beschleunigen.

Das URPL hat eine Änderung des Protokolls der klinischen Studie über Annamycin ermöglicht, die unter anderem eine Erhöhung der Dosiseskalation zwischen Kohorten von 30 auf 60 mg/m2 umfasst. Im Rahmen der klinischen Studie werden zurzeit geeignete Patienten für die 240 mg/m2-Kohorte rekrutiert, sodass durch diese Änderung die nächste Kohorte auf 300 mg/m2 erhöht werden kann, vorausgesetzt, dass mit der 240 mg/m2-Kohorte alle Anforderungen an die Sicherheit erfüllt werden.

Mariusz Olejniczak, CEO von WPD, sagte: Da Annamycin weiterentwickelt wird und Studien bis dato das Fehlen jeglicher Kardiotoxizität nachgewiesen haben, glauben wir, dass die Studie intensiver voranschreiten kann und sollte, um die maximal tolerierte Dosis (MTD) zu ermitteln. Die URPL-Genehmigung stellt nun die Weichen für eine Beschleunigung des Dosiseskalationsprozesses. Auch wenn wir eine vielversprechende Wirkung von Annamycin festgestellt haben, sind die Dosierungen möglicherweise immer noch subtherapeutisch. Anhand früherer klinischer Erfahrungen mit Annamycin wird die Dosierung von 300 mg/m2 die erste Möglichkeit sein, Annamycin auf dem von uns erwarteten therapeutischen Niveau zu testen.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University und führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.

WPD hat Lizenzverträge mit Wake Forest University Health Sciences und Unterlizenzverträge mit Moleculin Biotech Inc. bzw. CNS Pharmaceuticals, Inc. abgeschlossen, die WPD jeweils eine exklusive, gebührenpflichtige Unterlizenz für bestimmte Technologien des Lizenzgebers gewähren. Solche Vereinbarungen gewähren WPD u.a. bestimmte Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte. Das Gebiet, auf das sich die Unterlizenzen von CNS Pharmaceuticals und Moleculin Biotech beziehen, schließt 31 Länder in Europa und Asien ein, darunter auch Russland.

Für das Board:

Mariusz Olejniczak

Mariusz Olejniczak

CEO, WPD Pharmaceuticals

Ansprechpartner:

Investor Relations

E-Mail: investors@wpdpharmaceuticals.com

Tel: 604-428-7050

Web: www.wpdpharmaceuticals.com

Vorsorgliche Hinweise

Die Canadian Securities Exchange und die Investment Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die nach Erwartung des Unternehmens in Zukunft eintreten werden oder eintreten können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen darüber, dass das Unternehmen wirksame Arzneimittel entwickeln kann; dass die Zulassung einiger seiner Arzneimittelkandidaten mit ODD-Status beschleunigt werden kann; und dass wir für bestimmte Forschungsarbeiten eine Teilrückerstattung erhalten. Die Faktoren, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisiert werden, beinhalten: dass Mitbewerber und andere Dritte ein erteiltes Patent erfolgreich anfechten und dass das Patent für ungültig erklärt werden könnte; dass die Ergebnisse, die in begrenzten Studien erzielt wurden, möglicherweise nicht in der allgemeinen Bevölkerung wiederholt werden können; dass wir nicht in der Lage sind, ausreichende Mittel für unsere Forschungsarbeit aufzubringen; dass wir nicht die Anforderungen für den Erhalt der gewährten Zuschüsse erfüllen; dass der Antrag auf Zuerkennung des ODD-Status von der FDA abgelehnt wird; dass die EU die Bedingungen der Zuschüsse ändert; dass unsere Arzneimittel keine positive Behandlung bieten oder dass sie trotz positiver Therapieergebnisse schädliche Nebenwirkungen haben; dass Mitbewerber bessere oder billigere Arzneimittel entwickeln können; und dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, die behördliche Zulassung für die von uns entwickelten Arzneimittel zu erwirken. Die Leser sollten die Risikoerklärung einsehen, die regelmäßig in den auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens enthalten ist. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und man sollte sich dementsprechend nicht auf sie verlassen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

