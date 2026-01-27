ANS zieht positives Fazit zur NORTEC 2026 in Hamburg

Intensiver Austausch, konkrete Projekte und starke Impulse: Die NORTEC 2026 in Hamburg war für die ANS answer elektronik GmbH ein voller Erfolg.

Februar 2026 – Die NORTEC 2026 in Hamburg zeigte erneut, wie wertvoll der persönliche Austausch innerhalb der Elektronikfertigung ist. Als Aussteller blickt die ANS answer elektronik GmbH auf drei intensive Messetage mit hoher Besucherqualität und vielen fundierten Fachgesprächen zurück.

Im Fokus des Messeauftritts standen ganzheitliche Lösungen entlang der SMT- und THT-Fertigung. Von Bestückungssystemen über Inspektionslösungen bis hin zu Konzepten für Traceability und automatisierte Prozesskontrolle präsentierte ANS ein breites Portfolio für eine effiziente und zukunftssichere Produktion. Besonders großes Interesse galt flexiblen Investitionsmodellen wie der Miete kompletter SMT-Linien sowie Lösungen im Bereich 3D AOI und intelligenter Prozessüberwachung.

„Die Gespräche waren geprägt von konkreten Anforderungen und einem hohen fachlichen Niveau. Der direkte Dialog mit Anwendern, Planern und Entscheidern bestätigt uns in unserem Ansatz, individuelle und praxisnahe Lösungen in den Mittelpunkt zu stellen“, so das ANS-Team vor Ort.

Auch das Thema Qualifizierung war ein wichtiger Bestandteil des Austauschs. Mit der ANS Academy unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, Prozesse nachhaltig zu optimieren und das volle Potenzial moderner Fertigungstechnologien auszuschöpfen.

Die NORTEC 2026 unterstreicht für ANS einmal mehr die Bedeutung regionaler Fachmessen mit klarer Branchenfokussierung. Das Unternehmen bedankt sich bei allen Besuchern für das Vertrauen und den intensiven Austausch und freut sich auf die Fortsetzung der Gespräche über die Messe hinaus.

Weitere Informationen unter www.ans-answer.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ANS answer elektronik Service- & Vertriebs GmbH

Herr Sebastian Glitsch

Heegwaldring 25

63694 Limeshain

Deutschland

fon ..: +49 6047 9600 3

web ..: https://www.ans-answer.com/

email : info@ans-answer.com

Seit über 30 Jahren steht ANS answer elektronik für maßgeschneiderte Lösungen in der Elektronikfertigung. Mit flexiblen Miet- und Finanzierungsmodellen, modernster SMT-Technologie sowie einem starken Fokus auf Automatisierung und Qualitätssicherung unterstützt das Unternehmen Kunden dabei, ihre Produktion effizient, flexibel und zukunftsfähig zu gestalten. Ergänzt wird das Angebot durch praxisnahe Schulungen im Rahmen der ANS Academy.



Pressekontakt:

team digital GmbH

Frau Jessica Retzlaff

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

fon ..: 0 66 41 – 911 65 74

email : presse@team-digital.de

