Antimon in Goldprojekten

Goldprojekte in stabilen und bergbaufreundlichen Regionen sind etwas Schönes. Noch besser ist es, wenn ein wertvoller Rohstoff wie Antimon dazukommt.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 13.07.2026, 17:10 Uhr Zürich/Berlin ·

Antimon ist ein unverzichtbarer Bestandteil für den Militär- und Verteidigungsbereich, für verschiedene Technologien und für saubere Energiespeicherung. Dabei investieren viele Staaten aufgrund der weltweiten Spannungen immer mehr in den Rüstungsbereich. Das weltweite Antimonangebot steht seit mehr als 100 Jahren unter chinesischer Kontrolle. Einschließlich Weiterverarbeitung beherrscht China rund 80 Prozent des globalen Angebots. Bei der Herstellung flammhemmender Textilien wird Antimon verwendet, ebenso in einem konträren Bereich, nämlich in Streichhölzern als brennbare Substanz.

Letztes Jahr stieg der Preis für Antimon enorm an. Antimon im eigenen Land zu besitzen, wäre schön. In Europa könnte der Rohstoff vor allem in der Slowakei abgebaut werden. In den Kleinen Karpaten nahe Bratislava liegt die Mine Trojarova, vermutlich das größte Antimonvorkommen in der gesamten EU, stillgelegt in den 1990er Jahren. Es geht die Angst um vor möglichen Umweltbelastungen. Und so wurde jetzt dem Unternehmen, das die Mine wieder zum Leben erwecken wollte, die Explorationslizenz entzogen.

Unabhängigkeit von Ländern wie Russland oder China in Sachen Antimon strebt nicht nur die EU an. Und China hat Exportbeschränkungen erlassen. Die USA sind heute vollständig von anderen Ländern abhängig, geben das meiste Geld für das Militär aus und besitzen (noch) keine einzige Antimonmine. Aber es gibt beispielsweise zwei Bergbauunternehmen, die neben Gold oder Kupfer auch Antimon im Projekt besitzen.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika. Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung. Dies steigert den Wert des Projektes. Die umfangreiche Ressourcenbasis umfasst unter anderem 13,1 Millionen Unzen Goldäquivalent (nachgewiesen und angedeutet). GoldMining ist schuldenfrei. Eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das La Mina-Projekt in Kolumbien ist äußerst positiv ausgefallen.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Antimon macht neben Gold rund 20 Prozent des In-situ-Wertes aus. Hervorragende aktuelle Bohrergebnisse, beispielsweise bis zu 493 Gramm Gold je Tonne Gestein, deuten auf ein bedeutendes Explorationspotenzial hin. Das Bohrprogramm umfasst 200.000 Meter. Die Stammaktien der Gesellschaft wurden in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen. Derzeit wird seit 20 Jahren der erste neue Stollen im Bundesstaat Victoria auf dem Sunday Creek-Projekt erschlossen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold Consolidated (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: GoldMining, Southern Cross Gold Consolidated,

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/slowakei-antimon-abbau-100.html;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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