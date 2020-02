Anytickets App: Die interessantesten Veranstaltungen in Europa auf einen Blick

Die neue App Anytickets kombiniert Informationen zu allen wichtigen kulturellen Ereignissen in Europa: Konzerte, Ausstellungen, Festivals und mehr.

Anytickets bietet erstmals eine zentrale Übersicht zu Events in Europa inklusive Links zu Tickets. Die App bietet damit Abhilfe für Nutzer, die rund um ihre Reise nach speziellen oder lokalen Events suchen. Bis jetzt mussten dazu entsprechende Informationen auf Webseiten, in sozialen Netzwerken oder in Magazinen aufwendig recherchiert werden. Mit Anytickets lassen sich nun Veranstaltungen in der jeweiligen Stadt oder dem jeweiligen Land gezielt wie umfassend auswählen: nach dem eigenen Interesse und abgestimmt auf die persönliche Reiseplanung – über eine einzige praktische Oberfläche.

Zielgruppe von Anytickets sind alle, die sich für moderne Kultur interessieren, ihre Freizeit abwechslungsreicher gestalten und sich jederzeit über die interessantesten Konzerte, Festivals, Theateraufführungen, Kunstausstellung, Kino-Premieren bis hin zum Clubleben auf dem Laufenden halten wollen.

Das Team von Anytickets kennt den Wunsch nach Insiderwissen aus eigener Erfahrung. Bei Reisen durch Europa ist es stets eine Herausforderung, Informationen zu lokalen Events und Party-Locations zu finden. Meist sind diese zudem nur in der Landesprache verfügbar und auf einen Ort begrenzt. Der Rechercheaufwand wird noch größer bei einer Reise durch mehrere Städte, bei kurzfristigen Wochenendtrips mit Freunden oder für eine Ticket-Überraschung für z.B. die verreisenden Eltern.

Ebenso vorteilhaft ist Anytickets für Fans von u.a. Musikgruppen und Liebhaber lokaler „Spezialitäten“, klassischer Events, seltener Kunstausstellungen oder spezieller Festivals. Ziel von Anytickets ist es damit, das Leben durch immer neue Erlebnisse abwechslungsreicher zu machen.

Nach Download der App geben Nutzer dazu lediglich die Stadt und das Reisedatum ein. Im Anschluss wird eine entsprechende Liste mit Events gefiltert nach Kategorien angezeigt, die sich darüber hinaus als Favoriten markieren lassen. Jede Veranstaltung verfügt über einen Link zum Kauf von Tickets bei den wichtigsten Ticketbetreibern oder direkt auf der Webseite des Veranstalters. Der Kauf von Tickets wird künftig direkt in der Anwendung per ApplePay oder Kreditkarte angeboten.

Die Reichweite von Anytickets startet mit sechs Städten: Berlin, London, Paris, Rom, Mailand und Barcelona, da sich in diesen eine Vielzahl an kulturellen und anderen Veranstaltungen konzentriert. Das Update erfolgt täglich, Nutzer erhalten damit stets aktuelle Ergebnisse. Per Benachrichtigung wird darüber hinaus aktiv über neue, anstehende Events informiert. Die Reichweite von Anytickets wird sukzessive auf die meisten größeren Städte in Europa erweitert.

Anytickets steht im AppStore zum Download bereit und ist damit zunächst iPhone-Nutzern vorbehalten.

Darüber hinaus informiert Anytickets regelmäßig über die sozialen Netzwerke zu interessanten Events in Europa inklusive Auswahl der besten aktuellen und kommenden Veranstaltungen, teilt Life Hacks, postet News aus Kultur und Showbusiness und veranstaltet regelmäßig Ticketverlosungen.

Nutzer können Anytickets unter @anytkt ( https://www.instagram.com/anytkt/ ) auf Instagram folgen, um an Wettbewerben teilzunehmen, Preise zu gewinnen und um über die interessantesten und lebendigsten europäischen Events auf dem Laufenden zu bleiben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Netteca SIA

Frau Terskova Elena

Avotu iela 23 – 5

LV-1011 Riga , Latvia

Lettland

fon ..: +79150921643

web ..: http://anytkt.com/

email : support@anytkt.com

