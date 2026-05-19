AP Technologies übernimmt Blueacre Technology und erweitert seine Katheterplattform um Nitinol und Präzisionslaserbearbeitung

Durch die Übernahme erweitert AP Technologies seine vertikal integrierte Katheterplattform um Nitinol und Präzisionslaserbearbeitung. Dundalk, Irland, wird als erster europäischer Standort Teil des Netzwerks der Kompetenzzentren des Unternehmens.

SINGAPUR UND DUNDALK, IRLAND / ACCESS Newswire / 19. Mai 2026 / AP Technologies, ein vertikal integrierter Auftragsfertiger von Kathetern und medizinischen Schläuchen, gab heute die Übernahme von Blueacre Technology bekannt, einem in Dundalk, Irland, ansässigen Spezialisten für Lasermikrobearbeitung und Nitinolverarbeitung für die Medizinprodukteindustrie. Die Übernahme etabliert den ersten europäischen Standort von AP Technologies in Irlands Medtech-Korridor und erweitert die Katheterplattform des Unternehmens um laserbearbeitete Metallkomponenten, die in minimalinvasiven Geräten der nächsten Generation zum Einsatz kommen. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

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Blueacre bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Lasermikrobearbeitung und Nitinolverarbeitung für die medizinische Industrie mit, darunter Femtosekunden- und Pikosekunden-Laserschneiden, Laserschweißen, Elektropolieren und Rapid Prototyping vor Ort. Diese Kompetenzen ergänzen nun das Angebot von AP Technologies an PTFE-geätzten Linern, FEP-Schrumpfschläuchen, geflochtenen und gewickelten Schäften sowie fertigen Katheterbaugruppen.

Das kombinierte Angebot ermöglicht es OEM-Partnern, Hybridkatheter- und Einführsystemprogramme über einen einzigen Lieferanten zu entwickeln, wobei sowohl bei polymeren als auch bei metallischen Prozessen technische Präzision gewährleistet ist.

Diese Übernahme markiert den ersten Schritt zum Ausbau unserer Plattform für fortschrittliche Kathetertechnologien und erweitert unsere vertikal integrierten Katheterkompetenzen um Nitinol und Präzisionslaserbearbeitung, sagte Charles Tang, Chief Executive Officer von AP Technologies. Wir freuen uns außerdem sehr über die Partnerschaft mit David Gillen, dem Gründer von Blueacre Technology, dessen technische Brillanz und Innovationskraft ihn zu einer enormen Bereicherung für unser Team machen. Gemeinsam sind wir bestens aufgestellt, um die Zukunft der Herstellung minimalinvasiver Medizinprodukte mitzugestalten.

Blueacre Technology freut sich sehr, Teil des globalen Teams von AP Technologies zu werden, sagte Dr. David Gillen, Gründer von Blueacre Technology. Schon bei unserem ersten Treffen waren wir von der strategischen Vision von Charles Tang und des gehobenen Managements beeindruckt. AP Technologies hat sich als äußerst erfolgreicher und innovativer globaler Zulieferer für führende Medizintechnikunternehmen bewährt. Wir freuen uns darauf, fast 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Nitinol und fortschrittliche Laserbearbeitung in unser neues gemeinsames Team einzubringen, während wir weltweit Kapazitäten aufbauen und eine vertikale Integration für die nächste Generation interventioneller Medizinprodukte entwickeln.

Dr. Gillen wird weiterhin den Betrieb in Dundalk leiten und dem Führungsteam von AP Technologies beitreten. Die Marke Blueacre, der Standort in Dundalk und laufende Kundenprogramme sind von der Transaktion nicht betroffen.

Über AP Technologies

AP Technologies ist ein vertikal integrierter Auftragsfertiger von Kathetern und medizinischen Schläuchen mit Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Singapur, den USA, China, Vietnam und Irland. Das Unternehmen arbeitet mit den 100 führenden OEMs für medizinische Geräte zusammen, um die nächste Generation minimalinvasiver Technologien zu entwickeln. Das Leistungsspektrum umfasst die Extrusion von Präzisionsmikroschläuchen, geätzte PTFE-Liner, FEP-Schrumpfschläuche, geflochtene und gewickelte Schäfte, die Montage fertiger Katheter sowie nun auch Nitinol und Präzisionslaserbearbeitung. Erfahren Sie mehr unter ap-tech.com.

Über Blueacre Technology

Blueacre Technology ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Lasermikrobearbeitung und Präzisionsfertigung für die medizinische Industrie. Zu den Kompetenzen des Unternehmens gehören Femtosekunden- und Pikosekunden-Laserschneiden, Faserlaser-Rohrschneiden, Laserschweißen, Polymerablation, Micro-Swiss-CNC-Bearbeitung sowie Elektropolieren. Blueacre betreut Start-ups, Auftragsfertiger und multinationale Medizinprodukt-OEMs von der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase bis zur Serienproduktion, unterstützt durch sein Accel-LAB-Programm für Rapid Prototyping und Prozessentwicklung vor Ort.

Medienkontakte

AP Technologies

Yunfan Zhang, Global Marketing Manager

yunfan.zhang@ap-tech.com

Blueacre Technology

Olivia May Gillen, Commercial Director

ogillen@blueacretechnology.com

QUELLE: AP Technologies

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