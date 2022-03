Apadana Khodakarami – Der Fachanwalt für Strafrecht in Hamburg

Der Strafrechtler verteidigt Mandantinnen und Mandanten in Hamburg und deutschlandweit.

Apadana Khodakarami ist seit 2007 Rechtsanwalt für Strafrecht in Hamburg in

eigener Kanzlei. Seit 2013 ist er Fachanwalt für Strafrecht und neben der

Verteidigung im allgemeinen Strafrecht bietet er seine Kenntnisse insbesondere

in den Bereichen des Arztstrafrechts, Wirtschaftsstrafrechts, Jugendstrafrechts,

Revisionsstrafrechts und bei Verfassungsbeschwerden an.

Strafverteidiger in Hamburg

Durch seine langjährige Erfahrung und spezialisierte Aus- und Weiterbildung zum

Fachanwalt für Strafrecht in Hamburg ist Apadana Khodakarami ein kompetenter

Ansprechpartner und Strafverteidiger in Hamburg im allgemeinen Strafrecht. Seit

2007 verteidigt er erfolgreich seine Mandantinnen und Mandanten bei Strafanzeigen, Haftbefehlen, Durchsuchungsbeschlüssen sowie drohenden oder vollzogenen

Beschlagnahmungen.

Seine Leidenschaft gilt dabei auch dem Jugendstrafrecht, wobei es ihm ein

persönliches Anliegen ist, Jugendlichen und Heranwachsenden kompetent zur

Seite zu stehen und sie als Strafverteidiger in Hamburg zu vertreten. Daneben

weist er jahrelange Erfahrung im Revisionsstrafrecht auf. Auch in Strafsachen vor

dem Bundesverfassungsgericht steht er seinen Mandanten zur Seite.

Fachanwalt Strafrecht Hamburg: Wirtschaftsstrafrecht

Fachanwalt Apadana Khodakarami hat jahrelange Erfahrung im

Wirtschaftsstrafrecht. In diesen Fachgebieten ist es besonders wichtig, über die

juristische Ausbildung hinaus, die wirtschaftlichen Zusammenhänge

vollumfänglich zu verstehen, um eine kompetente Strafverteidigung

umzusetzen.

Schwerpunkte im Wirtschaftsstrafrecht sind Verfahren wegen Betrug und

Untreue sowie die Verteidigung gegen Vorwürfe aus dem Korruptionsbereich.

Fachanwalt Strafrecht Hamburg: Arztstrafrecht und Medizinstrafrecht

Als einer der anerkanntesten Berufe in Deutschland bringt der Arztberuf auch

hohe Gefahren mit sich. Nicht selten geht es bei der Ausübung der Tätigkeit um

Menschenleben, zumindest aber um das hohe Gut der Gesundheit. Wenn eine

Behandlung nicht erfolgreich ist oder gar von Anfang an ein aussichtsloser Fall

vorlag, ist das für Patienten und Angehörige oft schwer verständlich. Dies kann

vor allem bei schwerwiegenden Folgen für den Patienten dazu führen, dass Klage

gegen den behandelnden Arzt erhoben wird, oft auch in Zusammenhang mit

einer Strafanzeige.

Daneben unterliegen Ärzte hohen Anforderungen an die Dokumentationspflicht

und die ärztliche Abrechnung. Auch bei Fehlern oder Ungenauigkeiten hierbei

droht nicht selten eine Strafanzeige. Bei Kooperationen mit Pharmaunternehmen

steht oftmals der Verdacht einer Straftat im Rahmen von Korruption im

Gesundheitswesen im Raum.

Die Strafverteidigung in solchen Fällen ist höchst komplex. Hier ist nicht nur

Fachwissen im allgemeinen Strafrecht erforderlich, sondern es darüber hinaus

wird ein medizinisches Grundverständnis vorausgesetzt.

Apadana Khodakarami – Rechtsanwalt für Strafrecht in Hamburg

Sitz der Kanzlei ist zentral gelegen am Ballindamm 3 in 20095 Hamburg.

Aufgrund der Konzentration auf die von ihm vertretenen Rechtsgebiete nimmt

Fachanwalt Khodakarami jedoch Mandate in der gesamten Bundesrepublik an. Er

ist erreichbar unter der Telefonnummer 040 38 67 40 15 oder über das

Kontaktformular auf seiner Website: https://www.straf-verteidigung-hamburg.de/kontakt/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Strafverteidiger Khodakarami

Herr Apadana Khodakarami

Ballindamm 3

20095 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 3867 4015

web ..: https://www.straf-verteidigung-hamburg.de

email : ak@rechtsanwalt-ak.de

Pressekontakt:

Strafverteidiger Khodakarami

Herr Apadana Khodakarami

Ballindamm 3

20095 Hamburg

fon ..: 040 3867 4015

web ..: https://www.straf-verteidigung-hamburg.de

email : ak@rechtsanwalt-ak.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Innocan Pharma meldet erfolgreiche, von der FDA vorgeschriebene Charakterisierung seiner mit CBD beladenen Liposomen-Plattform