APC Easy Rack-PDU: Preisgünstige Stromverteilung für IT-Racks

Drei Varianten mit optimalem Preis-Leitungsverhältnis für alle gängigen Anwendungsszenarien

Die Easy Rack-PDU-Baureihe von APC by Schneider Electric ist eine Serie von Stromverteilungsleisten (PDUs) für IT-Racks. Diese sorgen die in kleinen und mittelgroßen Rechenzentren sowie in Edge-Installation für zuverlässige und preisgünstige Energieverteilung. Sie lassen sich horizontale und vertikal montieren. In Netshelter-Racks von APC by Schneider Electric ist die Befestigung sogar komplett werkzeuglos möglich. Je nach Nutzungsszenario gibt es neben sehr flachen Modellen, die sich zur reinen Stromverteilung eignen, auch etwas größere Varianten, die zusätzlich aus der Ferne überwacht und gesteuert werden können.

Die Baureihe besteht insgesamt aus drei Modelle mit unterschiedlichen Funktionalitäten: Basic, Metered und Switched. Die Basic-Varianten haben eine leichtes Aluminiumgehäuse und sind sehr flach. Das erleichtert die Installation. Optional ist auch eine Ausführung mit Schuko-Stecker verfügbar. Die Metered-Varianten sind ebenfalls mit Aluminiumgehäuse ausgestattet, verfügen aber zusätzlich noch über eine Netzwerkschnittstelle und unterstützen somit Remote-Monitoring. Dies ermöglicht unter anderem das Generieren von benutzerdefinierten Alarmen bei potenziellen Überlastungen. Die Switched-Varianten bieten umfangreiche Messfunktionen (3 Prozent Messgenauigkeit) sowie Fernauslösung mit sequenziellem Schalten und eine Kaskadenfunktion für bis zu 4 PDUs. Die Modelle mit Netzwerkschnittstelle erlauben zudem den Anschluss von Temperatur- und Luftfeuchte-Sensoren.

Alle wichtigen EMV- und Sicherheitsstandards wie EN 55035, EN 55032, EN 55024, TÜV und der EN/IEC 62368-1 werden von den Easy Rack-PDUs von APC by Schneider Electric erfüllt. Modelle mit Netzwerkfunktionalität verfügen außerdem über eine Sicherheitsprotokollierung für Authentifizierung und Verschlüsselung. Auch die Farbcodierungen, Kabellängen oder die Anzahl der Steckdosen können im Rahmen von IT-Projekten an individuelle Kundenanforderungen angepasst werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

