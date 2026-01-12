Apex fasst die bisherigen Fortschritte auf dem Seltenerdmetallprojekt Rift zusammen und gibt einen Ausblick auf 2026

Vancouver, British Columbia / 19. Januar 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) (Apex oder das Unternehmen), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung kritischer und strategischer Metalle konzentriert, freut sich, zum Jahresende eine Zusammenfassung seiner Aktivitäten und Meilensteine auf dem Seltenerdmetallprojekt Rift (das Projekt oder Rift) sowie einen Ausblick auf 2026, einschließlich eines detaillierten Überblicks über das bevorstehende Phase-I-Bohrprogramm, bereitzustellen.

Im Laufe von 2025 hat Apex seine privaten Grundflächen innerhalb des Karbonatitkomplexes Elk Creek mit einem Schwerpunkt auf den aussichtsreichsten Gebieten für die Auffindung einer Seltenerdmetall-(REE)- und Niobmineralisierung ausgebaut und umfassende technische und Modellierungsarbeiten abgeschlossen, was durch mehrere strategische Finanzierungen im Laufe des Jahres ermöglicht wurde.

Seltenerdmetallprojekt Rift: Ein von Wandel geprägtes Jahr im Überblick

– Nach der Bewertung zahlreicher weltweit bekannter Karbonatite identifizierte das Unternehmen Elk Creek als seine höchste Priorität und sicherte sich bis zum 3. September 2025 eine Fläche von 2.407 Acres.

– Das Projektgelände wurde anschließend auf 3.500 Acres erweitert, einschließlich wichtiger Konsolidierungsflächen, die die bedeutendsten historischen REE-Abschnitte aus früheren Bohrungen umfassen.

– Apex startete und schloss im vierten Quartal 2025 in Zusammenarbeit mit der Conservation and Survey Division der School of Natural Resources der University of Nebraska-Lincoln ein Programm zur erneuten Protokollierung und Analyse des erhaltenen Bohrkerns aus dem Projekt Rift ab (siehe Pressemitteilungen vom 24. November und 8. Dezember).

– Erhalt der Genehmigung des Nebraska Department of Water, Energy and Environment (NDEE) für die Mineralexploration/Bohrungen (siehe Pressemitteilung vom 5. Januar 2026).

– Beauftragung eines erfahrenen Bohrunternehmens mit umfassender lokaler Erfahrung im Bereich des Karbonatits Elk Creek (Boart Longyear) mit der Durchführung der Phase-I-Bohrungen (siehe Pressemitteilung vom 12. Januar 2026).

– Apex schließt derzeit die letzten logistischen Vorbereitungen ab; die Mobilisierung der Bohrausrüstung und der Crews steht unmittelbar bevor (siehe Abschnitt Plan für Phase-I-Bohrungen 2026 weiter unten).

VIDEO: Sehen Sie sich hier ein Video mit dem Direktor und technischen Berater Jody Dahrouge an, in dem er die Möglichkeit zur Abgrenzung einer bedeutenden Seltenerdmetalllagerstätte im Herzen Amerikas erläutert. (apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/).

Sean Charland, CEO von Apex, sagt dazu: Das vergangene Jahr war für Apex von großem Wandel geprägt, und wir sind nun bestens aufgestellt, um diese Dynamik fortzusetzen, während wir uns auf den Start der ersten Bohrphase auf unserem Vorzeige-Seltenerdmetallprojekt Rift vorbereiten. Mit einer erfolgreichen ersten Bohrkampagne können wir Rift möglicherweise schnell als potenzielle zukünftige Quelle für die kritischen Bestandteile der Produktion von Seltenerdmagneten in den Vereinigten Staaten positionieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82551/Apex_190126_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Lageplan des Projekts Rift mit den historischen Bohrabschnitten und den geplanten Standorten der Phase-I-Bohrungen von Apex.

Phase-I-Bohrprogramm 2026 bei Rift

Das Unternehmen handelte im vierten Quartal 2025 schnell und zielgerichtet: Es schloss die erneute Protokollierung und Analyse des erhaltenen historischen Bohrkerns ab, erstellte und aktualisierte ein geologisches 3D-Modell, sicherte sich die erforderlichen Genehmigungen, beauftragte ein erfahrenes Bohrunternehmen und trieb die Logistik im Vorfeld der Phase-I-Bohrungen voran.

Im Rahmen der Phase-I-Bohrungen sind 10 bis 15 Kernbohrlöcher über 8.000 m mit einer voraussichtlichen Tiefe von je 600 bis 900 m geplant. Das Hauptziel des Programms besteht darin, die bedeutenden historischen Bohrabschnitte zu bestätigen und zu erweitern, die von Molycorp (1973-1986) und Quantum Rare Earth Developments (2010-2011) durchteuft wurden und eine bedeutende Zone mit einer Seltenerdmetallmineralisierung aufzeigten, die nach wie vor in alle Richtungen offen ist. Zusätzliche Stepout-Explorationsbohrungen sind auch in Richtung Norden und Süden innerhalb der günstigen geophysikalischen Anomalie (siehe rote Umrandung in Abbildung 1 oben) geplant, um vor den auf die Abgrenzung einer Mineralressource ausgerichteten Phase-II-Bohrungen ein besseres Verständnis der Ausrichtung der Seltenerdmetallmineralisierung zu erlangen.

Weitere Aussichten für Rift im Jahr 2026:

– Fertigstellung des NI 43-101-konformen technischen Berichts über das Projekt.

– Erfassung von optischen und akustischen Televiewer-Bohrlochdaten in ausgewählten Bohrlöchern zur Verbesserung der strukturellen Interpretation und zur Ergänzung des geologischen Modells.

– Entnahme von Proben für geochemische und mineralogische Untersuchungen.

– Analyseergebnisse der Phase-I-Bohrungen (Q1-Q2/2026).

– Aktualisiertes 3D-Modell unter Berücksichtigung aller Daten aus der erneuten Protokollierung/Analyse und der Phase-I-Bohrungen.

– Verfeinerung der regionalen Niob- und REE-Ziele im gesamten 3.500 Acres großen Projektgebiet.

– Für das zweite Halbjahr 2026 sind Phase-II-Bohrungen und Fortschritte in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung vorgesehen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitte von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobabschnitts. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören (ohne Einschränkung) Aussagen zu den potenziellen Vermögenswerten des Unternehmens in den USA (die oben näher beschrieben sind), einschließlich des Potenzials für zusätzliche Übernahmen und des Explorationspotenzials, und Aussagen zum Potenzial für zukünftige Explorationen und Bohrungen zur Bestätigung der Quelle der magnetischen Anomalien. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass sich die Konzessionsgebiete des Unternehmens in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, und bislang keine Mineralressourcen oder -reserven vom Unternehmen identifiziert wurden; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Apex Critical Metals Corp.

Jody Bellefleur

1450 – 789 West Pender St

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : jbellefleur@zimtu.com

Pressekontakt:

Apex Critical Metals Corp.

Jody Bellefleur

1450 – 789 West Pender St

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : jbellefleur@zimtu.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stellenabbau und Führung im Umbruch: Warum Top-Manager jetzt neu denken müssen Battery X Metals gibt den Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 2,4 Mio. $ unter Beteiligung eines ehemaligen Direktors und Executive Officers des Fortune-500-Unternehmens Skechers USA, Inc. bekannt.