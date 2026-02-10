Apex veröffentlicht Update zu Phase-I-Bohrungen im Seltenerdprojekt Rift im US-Bundesstaat Nebraska

Vancouver, British Columbia – 18. März 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) (Apex oder das Unternehmen), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Auffindung und Erschließung von kritischen und strategischen Metallen konzentriert, gibt ein Update zu seinem Phase-1-Bohrprogramm im Seltenerdprojekt Rift, das zu 100 % vom Unternehmen kontrolliert wird. Das Projekt befindet sich im Karbonatitkomplex Elk Creek im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska.

– Sechs (6) Bohrlöcher wurden fertiggestellt und zwei (2) weitere sind noch in Bearbeitung; bis dato wurden 5.175 Bohrmeter gebohrt.

o Mehr als 50 % des ursprünglich geplanten Phase-I-Bohrvolumens wurde mittlerweile absolviert.

– Bei den Bohrungen wurde die Lithologie der Karbonatit-Zielformation über mächtige Abschnitte hinweg konsequent durchteuft, was für das aktuelle Geo-Modell und die projektbezogenen Annahmen spricht.

– Das Bohrkernmaterial wird derzeit systematisch protokolliert und beprobt. Während der Bohrkernprotokollierung werden Auswertungen mit Hilfe eines tragbaren Röntgenfluoreszenzgeräts (XRF) durchgeführt, um die lithologische Charakterisierung, Probenahme und Zielauswahl zu unterstützen.

– Bislang wurden zwei Probenchargen abgeschlossen und zur geochemischen Analyse an das Labor von Activation Laboratories übergeben.

– Die Firma DGI Geoscience führt derzeit in ausgewählten Bohrlöchern Messungen mit einem optischen und akustischen Televiewer (OTV/ATV) durch, um detaillierte Strukturdaten bereitzustellen, die bei der Bewertung der Einflussfaktoren auf die Mineralisierung helfen sollen.

– Das Phase-I-Bohrprogramm wird voraussichtlich im April abgeschlossen. Danach wird das Unternehmen die Ergebnisse zusammenstellen und auswerten, um die nächste Explorationsphase zu planen.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, erklärt: Wir haben nun deutlich mehr als die Hälfte der Bohrungen im Rahmen unseres Phase-I-Programms im Projekt Rift abgeschlossen und sind angesichts der Konsistenz, mit der die Bohrlöcher die Zielformation des Karbonatit-Wirtsgesteins durchörtern, sehr optimistisch gestimmt. Das Programm liefert nach wie vor wertvolle geologische Daten, die uns dabei helfen, mehr über das Ausmaß der Mineralisierung im Projekt Rift und über die strukturellen Einflussfaktoren zu erfahren. Wir freuen uns schon darauf, wenn wir im zweiten Quartal 2026 unsere Analyseergebnisse veröffentlichen können. Schließlich wollen wir mit unseren Arbeiten im Karbonatitkomplex Elk Creek in Nebraska eine neue heimische Seltenerdlagerstätte unmittelbar neben dem Projekt von NioCorp definieren.

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Abbildung 1. Das von Apex betriebene Projekt Rift im Komplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska; Darstellung der primären Zielzone der Phase-I-Bohrungen (rote Ellipse).

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Abbildung 2. Lageplan der Phase-I-Bohrungen 2026 im Projekt Rift mit den noch in Bearbeitung befindlichen und fertiggestellten Bohrlöchern, ausgewählten und geplanten Bohrungen sowie den Standorten der historischen Bohrungen. Die Durchschneidungen des Karbonatits sind dargestellt, um die Verteilung der Gesteinsschichten der Zielformation zu veranschaulichen. Zu den Karbonatitabschnitten zählen auch variable Fenite und die damit verbundenen lithologischen Eigenschaften; sie wurden zur besseren Übersichtlichkeit vereinfacht dargestellt.

Mit dem Phase-I-Bohrprogramm im Seltenerdprojekt Rift soll die Kontinuität und Ausdehnung der Seltenerdmetallmineralisierung (REE) im Karbonatitgestein, die im Rahmen früherer Explorationsarbeiten ermittelt wurde, untersucht werden. Gleichzeitig sollen bedeutende Mineralisierungszonen, die im Rahmen historischer Bohrungen durchörtert wurden, ausgedehnt werden. Die aktuellen Bohrungen konzentrieren sich auf eine Zone hoher Priorität, die sich im südöstlichen Teil des Projekts befindet und eine Streichlänge von rund 850 Metern in Nord-Süd-Richtung aufweist. Als Orientierungshilfe für die Bohrzielauffindung dient ein integrierter Datensatz mit Daten aus historischen Bohrungen, geochemischen Untersuchungen der Oberfläche und geophysikalischen Messungen, die zu einem modernen dreidimensionalen Geo-Modell zusammengeführt wurden.

Im Rahmen der bisherigen Bohrungen wurde die Zielformation aus Karbonatit in mehreren Bohrlöchern erfolgreich durchteuft (Abbildung 2 und Abbildung 3). Daraus ergeben sich wertvolle geologische Informationen, die dazu beitragen werden, das Explorationsmodell weiter zu verfeinern, bessere Einblicke in die Auswirkungen von Struktur und Lithologie auf die Mineralisierung zu gewinnen und die Lokalisierung zukünftiger Bohrziele zu optimieren. Die Analyseergebnisse aus den ersten Probenchargen sind noch ausständig und werden nach Erhalt und Validierung veröffentlicht.

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Abbildung 3. Bohrkernmaterial aus den Bohrungen RIFT26-001A (740,7 bis 745,85 m) und RIFT26-003 (833,55 bis 839,09 m) mit Darstellung der durchteuften Karbonatitabschnitte

Das Management weist vorsorglich darauf hin, dass die Durchteufung von Karbonatit nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung schließen lässt. Zur Bestätigung des Vorhandenseins, des Gehalts und der Bedeutung einer möglichen Mineralisierung sind Analyseergebnisse erforderlich. Das Bohrkernmaterial wurde nach branchenüblichen Verfahren protokolliert, beprobt und aufbereitet. Die Proben wurden anschließend dem Labor von Activation Laboratories zur geochemischen Analyse übergeben. Die Analyseergebnisse sind noch ausständig und werden nach Erhalt und Validierung veröffentlicht.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitten von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobabschnitts. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

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