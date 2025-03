Apollo Go und Waymo auf Expansionskurs: KI-gestützte autonome Ride-Hailing-Dienste skalieren weiter

Laut der Hongkonger Verkehrsbehörde erhielt Apollo Go 2024 die erste Reihe von Testlizenzen für autonome Fahrzeuge in Hongkong

Wie autonomes Fahren die urbane Mobilität zehnmal sicherer, effizienter und nachhaltiger macht

Während künstliche Intelligenz globale Industrien neu gestaltet, durchläuft der Transportsektor eine tiefgreifende Transformation. Die Technologie des autonomen Fahrens entwickelt sich rasant in Richtung großflächiger Einführung, wobei führende Unternehmen ihre Leistungsfähigkeit in zahlreichen Städten unter Beweis stellen. Inmitten dieses Wandels zählen Googles Waymo und Baidus Apollo Go zu den zentralen Akteuren, die die Zukunft der autonomen Mobilität prägen.

Waymo, ein Pionier der globalen autonomen Fahrindustrie, hat erfolgreich kommerzielle Dienste in vier großen US-Städten eingeführt und bietet wöchentlich rund 150.000 Fahrten an – ein Beleg für die hohe Skalierbarkeit des Unternehmens. Um seine führende Position im US-amerikanischen Markt für autonomes Fahren weiter auszubauen, plant Waymo Testläufe in mehr als zehn weiteren Städten, wobei Las Vegas und San Diego als erste Standorte für die Einführung vorgesehen sind.

Währenddessen hat sich Baidus autonomer Ride-Hailing-Dienst, Apollo Go, als führender Anbieter im chinesischen Markt für autonome Mobilität etabliert. Bis Februar 2025 hat Apollo Go vollständig fahrerlose Betriebsabläufe in ganz China erreicht und die Notwendigkeit eines Sicherheitsfahrers an Bord vollständig eliminiert.

Laut den neuesten Daten von Baidu absolvierte Apollo Go im vierten Quartal 2024 insgesamt 1,1 Millionen Fahrten, was durchschnittlich 12.000 Fahrten pro Tag entspricht. Damit zählt der Dienst zu den größten kommerziellen Anbietern autonomer Ride-Hailing-Dienste weltweit. Waymo und Apollo Go treiben gemeinsam die Grenzen der autonomen Fahrtechnologie in den USA und China voran und beschleunigen so die globale Entwicklung KI-gesteuerter Mobilitätsdienste.

Sobald autonomes Fahren den Maßstab von zehntausenden Fahrten pro Tag erreicht, wird eine effiziente Betriebsführung entscheidend. Ein zentraler Erfolgsfaktor für den skalierbaren und hocheffizienten Einsatz von Apollo Go ist der RT6 – ein vollständig autonomes Fahrzeug, das mit einer innovativen Batteriewechsel-Technologie ausgestattet ist. Diese ermöglicht es, das Fahrzeug in weniger als vier Minuten aufzuladen, wodurch wertvolle Zeit eingespart und mehr Fahrgäste befördert werden können. Dank dieser Innovationen kann Apollo Go wettbewerbsfähige und skalierbare Dienstleistungen in einer wachsenden Zahl von Städten und Regionen anbieten.

Die weltweite Einführung autonomer Mobilität zieht erhebliche Investitionen sowohl aus dem öffentlichen als auch aus dem privaten Sektor an. Laut der Hongkonger Verkehrsbehörde erhielt Apollo Go 2024 die erste Reihe von Testlizenzen für autonome Fahrzeuge in Hongkong – ein bedeutender Meilenstein und der erste Vorstoß des Unternehmens in Märkte mit Rechtslenkung und Linksverkehr. Rechtslenker-Märkte wie das Vereinigte Königreich, Singapur, Japan und Australien machen rund ein Drittel des globalen Automobilmarktes aus.

In diesem Jahr hat Waymo eine Partnerschaft mit Nihon Kotsu, Tokios größtem Taxiunternehmen, sowie GO angekündigt, um autonome Fahrzeuge in Tokio einzuführen. Die erste Flotte soll bis 2025 in Betrieb gehen.

Auf dem World Government Summit (WGS) in Dubai betonte Baidu-Mitbegründer und CEO Robin Li die langfristigen Vorteile von KI im Transportwesen. Gleichzeitig schlug der Minister für Künstliche Intelligenz der VAE vor, künftig eine vollständig autonome Fahrzeugflotte für WGS-Veranstaltungen einzusetzen – möglicherweise mit Unterstützung der Technologie von Apollo Go.

Während Städte weltweit die Integration autonomer Fahrtechnologie in ihre Infrastruktur beschleunigen, entwickelt sich autonome Mobilität zu einem zentralen Investitionsschwerpunkt. Besonders in China und den USA treiben Regierungen entsprechende politische Maßnahmen voran, um KI-gestützte Transportlösungen gezielt zu fördern.

Für Apollo Go und Waymo stellt die schnelle Anpassung an unbekannte Umgebungen eine große Herausforderung dar, da keine zwei Städte identische Verkehrsbedingungen aufweisen.

Dennoch gibt es eine universelle Erwartung unter urbanen Fahrgästen: eine sichere und komfortable Fahrt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat Apollo Go seine Fahrzeuge mit interaktiver Sprachsteuerung, Massagesitzen und ferngesteuerter Klimaanpassung ausgestattet – intelligente, benutzerfreundliche Funktionen, die das Passagiererlebnis erheblich verbessern.

Da immer mehr Städte in autonome Mobilität investieren, zeigen Unternehmen wie Apollo Go und Waymo, dass KI-gestützter Verkehr keine Zukunftsvision mehr ist, sondern bereits heute die urbane Mobilität grundlegend verändert.

Über Apollo Go

Apollo Go, auch bekannt als Luobo Kuaipao, ist Baidus autonomer Ride-Hailing-Dienst und einer der weltweit führenden Anbieter großflächiger Lösungen für autonomes Fahren. Als Chinas erster vollständig fahrerloser kommerzieller Robotaxi-Service treibt Apollo Go die Integration von KI, Big Data und Automatisierung voran, um die smarten Städte der Zukunft zu gestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Apollo Go

Frau Lei Li

Beijing Beijing

065001 Beijing

Volksrepublik China

fon ..: +86 15277158578

fax ..: +86 15277158578

web ..: https://en.robotgo.com/

email : IDG-Contact@baidu.com

Apollo Go, auch bekannt als Luobo Kuaipao, ist Baidus autonomer Ride-Hailing-Dienst und einer der weltweit führenden Anbieter großflächiger Lösungen für autonomes Fahren. Als Chinas erster vollständig fahrerloser kommerzieller Robotaxi-Service treibt Apollo Go die Integration von KI, Big Data und Automatisierung voran, um die smarten Städte der Zukunft zu gestalten.

Pressekontakt:

Apollo Go

Frau Lei Li

Beijing Beijing

065001 Beijing

fon ..: +86 15277158578

email : IDG-Contact@baidu.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Technologie trifft Intuition – Warum die Zukunft hybrid ist Neues Shopware-Plugin StPiPrefetch optimiert die Ladegeschwindigkeit von Onlineshops