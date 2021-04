Aquamix Wassermischgeräte und Dosiergeräte von Langheinz mit neuer Homepage aquamix.de

Auf der neuen Homepage aquamix.de werden die Wassermischgeräte und Wasserdosiergeräte der Aquamix Produktreihe von Langheinz Kältetechnik übersichtlich präsentiert und vorgestellt.

Überall, wo Wasser oder andere Flüssigkeiten häufig und in bestimmten Mengen oder Temperaturen abgemessen werden, ist ein Aquamix Wassermischgerät und Wasserdosiergerät eine große Erleichterung. Ein Aquamix kann bis zu drei verschiedene Zuflüsse wie Warmwasser, Kaltwasser und Eiswasser zu jeder gewünschten Temperatur mischen. Darüber hinaus wird auch jede vorgegebene Entnahme-Menge an Wasser automatisch und zuverlässig dosiert.

Auf der neuen aquamix.de finden Sie Ihr Aquamix Wassermischgerät und Wasserdosiergerät für jede Aufgabe.

Passend zu diesen Aquamix-Geräten stehen unter „Service & Download“ die Datenblätter aller Langheinz Aquamix Geräte mit technischen Daten und Anleitungen direkt zum Download bereit. Im Shop können gewerbliche Kunden sich über die aktuellen Preise informieren und die Aquamix-Wassermischgeräte direkt bestellen.

Die neue Homepage wird laufend aktualisiert, ergänzt und weiterentwickelt und hält so immer die neuesten Informationen für Kunden und Interessenten bereit.

Entwickler und Hersteller der Aquamix-Geräte ist die Firma Langheinz Kältetechnik GmbH aus dem schwäbischen Starzach südlich von Stuttgart und seit 1997 als wichtiger Zulieferer für die Bäckereibranche bekannt.

Die Aufgabenstellung bei der Teigbereitung ist typisch für ein Wassermisch- und -dosiergerät wie das Aquamix: Hier muss für optimale Backteige eine sehr genaue Mengen- und Temperatursteuerung für das zuzusetzende Schüttwasser bereitgestellt werden. Bei jeder Teigproduktion ist dies eine zentrale Voraussetzung für gleichbleibende Qualität und hochwertige Produkte.

Doch nicht nur in der Bäckereibranche, auch in zahlreichen anderen Bereichen wie der Lebensmittelproduktion, bei der Futtermittelherstellung oder in der Industrie und im Baugewerbe finden Wassermischer und Wasserdosierer wie das Aquamix Anwendung. Auch eine Wasserdosierung für große Farbbäder, das Aufmischen von Reinigungskonzentraten oder das Dosieren von aggressivem vollentsalztem Osmosewasser können mit Aquamix Wasserdosiergeräten realisiert werden.

Durch die hohe Fertigungstiefe von der elektronischen Prozessorsteuerung über speziell entwickelte Edelstahl-Mischventile bis zum Edelstahlrohrkrümmer für die Wasserentnahme steht jedes Aquamix für Innovation „Made in Germany“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Langheinz Kältetechnik GmbH

Herr Hubert Langheinz

Lohmühle 4

72181 Starzach

Deutschland

fon ..: +49 7483 912739-0

fax ..: +49 7483 912739-5

web ..: https://www.langheinz.com

email : info@langheinz.com

Das Unternehmen Langheinz Kältetechnik GmbH mit Sitz in Starzach, Landkreis Tübingen, entwickelt, konstruiert und montiert seit über 20 Jahren hochwertige Eiswasseranlagen, Quelleisanlagen und Wassermisch- und Dosiergeräte für Bäckereien und die Backindustrie sowie für viele andere Anwender.

Die Produkte der Firma Langheinz sind in Deutschland, Europa sowie weltweit im Einsatz. Unsere Kunden schätzen die innovative Technik, bedienerfreundliche Funktionen und den schnellen Kundenservice.

Pressekontakt:

Langheinz Kältetechnik GmbH

Herr Hubert Langheinz

Lohmühle 4

72181 Starzach

fon ..: +49 7483 912739-0

web ..: https://www.langheinz.com

email : info@langheinz.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sitka Gold: Schon vor Bohrergebnissen auf Allzeithoch