Arbeit neu denken

Ausgezeichnete Unternehmen wie Le Méridien Frankfurt zeigen den Weg

In einer Zeit, in der sich die Arbeitswelt radikal wandelt und Unternehmen vor vielfältigen Herausforderungen stehen, haben einige Arbeitgeber erkannt, dass der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg in einer modernen wertschätzenden und fördernden Arbeitskultur liegt. Diese Unternehmen zeichnet die Beratungsgesellschaft newworx mit ihrem TOP-Arbeitgeber-Siegel aus. Die TOP-Arbeitgeber stellen den Menschen in den Mittelpunkt, setzen auf partizipative Prozesse, fördern die psychologische Sicherheit ihrer Mitarbeitenden und schaffen eine Unternehmenskultur, in der individuelle und kollektive Weiterentwicklung gefördert wird.

Unter den ausgezeichneten Unternehmen befinden sich bekannte Namen wie Glockenbrot Bäckerei, Le Méridien Frankfurt, Wilhelm Brandenburg, Alleslöser.Eventagentur, Digital Trendteam und DQuadrat Living. Was sie alle eint, ist der Mut, den Status quo in Frage zu stellen, Mitarbeitende aktiv in Veränderungsprozesse einzubinden und den Arbeitsplatz als Ort der individuellen Entfaltung zu verstehen. „Diese Unternehmen sind nicht perfekt“, erklärt Christian Henzler, Gründer von newworx. Sie haben sich aber sehr ausführlich mit den Kriterien beschäftigt und die Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln sowie eine klare Vision für die Zukunft ihrer Mitarbeitenden zu verfolgen. Das macht sie aus unserer Sicht zu einem TOP-Arbeitgeber“, so Henzler weiter.

Die Kriterien für die TOP-Arbeitgeber-Auszeichnung

Die Auszeichnung basiert auf einem detaillierten Kriterienkatalog, der verschiedene Aspekte der Arbeitskultur beleuchtet:

Mitarbeitenden-Zufriedenheit: Regelmäßige Zufriedenheitsumfragen, deren Ergebnisse offen kommuniziert und in Maßnahmen umgesetzt werden.

Führungskultur: Führungskräfte agieren als Coaches und Vorbilder, die auf Selbstreflexion, Kommunikation und Empathie setzen.

Persönliche und berufliche Weiterentwicklung: Mitarbeitende erhalten vielfältige Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Entfaltung.

Diversität und Inklusion: Eine inklusive Kultur, in der Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Orientierung gleiche Chancen erhalten.

Work-Life-Balance: Flexible Arbeitsmodelle und Home-Office-Optionen werden, wo möglich, angeboten.

Mitarbeiterbindung und -gesundheit: Programme zur langfristigen Bindung sowie zur Förderung der physischen und mentalen Gesundheit der Mitarbeitenden.

Nachhaltigkeit: Ein langfristig orientiertes Handeln, das nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch gesellschaftliche und umweltbezogene Verantwortung im Blick hat.

Warum moderne Arbeitskulturen der Schlüssel zur Zukunft sind

Das Konzept von New Work beschreibt den Wandel hin zu einer menschenzentrierten Arbeitsweise, die nicht mehr von hierarchischen Strukturen und starren Arbeitsmodellen geprägt ist. Unternehmen, die diesen Wandel nicht nur akzeptieren, sondern aktiv gestalten, schaffen ein Umfeld, in dem Innovation, Kreativität und das persönliche Wachstum der Mitarbeitenden gefördert werden. „Der Arbeitsmarkt der Zukunft gehört den Unternehmen, die bereit sind, sich ständig weiterzuentwickeln, Feedback ernst zu nehmen und ihre Werte in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen zu stellen. Die Unternehmen, die heute den Mut aufbringen, diesen Weg zu gehen, sind die Arbeitgeber, die morgen die besten Talente anziehen und langfristig erfolgreich sein werden“, fasst Henzler zusammen. Denn die neue Arbeitskultur, so Henzler, stärkt die emotionale Bindung, senkt die Fluktuation und den Krankenstand in den Unternehmen.

Weitere Informationen über die Top-Arbeitgeber und die Kriterien der Auszeichnung finden Interessierte unter www.new-worx.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

newworx

Herr Christian Henzler

Neue Mainzer Str. 66-68

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +496969596970

web ..: https://www.new-worx.de

email : mail@new-worx.de

newworx mit Sitz in Frankfurt begleitet und berät Unternehmen in den Themenfeldern Employer Branding, Agilität, Leadership und Teamentwicklung. Die Mission von newworx ist es, Arbeitswelten nach New Work-Prinzipien zu gestalten. Zum Leistungsangebot von newworx in den Bereichen Employer Branding, Agilität und Leadership zählen Strategie-Beratung und Prozess-Begleitung, Workshops und Seminare, 360°-Analyse sowie 1:1 Coaching. Die beiden Gründer arbeiten mit einem vielfältigen Spektrum an Tools, Modellen und Methoden wie LEGO® SERIOUS PLAY®, SCRUM, Design Thinking, OKR, NLP und Mind Codex®. Weitere Informationen: www.new-worx.de.

Pressekontakt:

newworx

Herr Christian Henzler

Neue Mainzer Str. 66-68

60311 Frankfurt am Main

fon ..: +496969596970

web ..: https://www.new-worx.de

email : mail@new-worx.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Übernahmephantasie nach 625 Mio. $ Deal mit General Motors ($GM). Lithium Hot Stock mit 168,6 Mrd. $ Metallwert im Visier von Tesla ($TSLA). Diese Lithium-Aktie jetzt kaufen Vizsla Silver schliesst Erwerb des La Garra-Metates-Gebietes ab