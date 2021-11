Arbeitgeber setzen auf Beratung von Best Boss

Alexa Glaser, Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Best Boss, verhilft Firmen im süddeutschen Raum zu Kosteneinsparungen und einer höheren Arbeitgeberattraktivität.

Motivierte Mitarbeiter führen zum Erfolg

Die Unternehmensberatung Best Boss optimiert die Schnittstelle zwischen Führungskraft und Team und steigert so die Arbeitgeberattraktivität. Sie stellt die Arbeitskraft „Mensch“ in den Fokus mit der Grundannahme, dass motivierte Mitarbeiter Führungskräfte entlasten und die Produktivität erhöhen.

Alexa Glaser, Gründerin der Unternehmensberatung Best Boss, sieht dringenden Beratungsbedarf in kaufmännischen Abteilungen von technischen Unternehmen und ist vorrangig im süddeutschen Raum tätig.

Wandel im Beruf erfordert Anpassung

Eine Herausforderung für viele Führungskräfte ist der Spagat zwischen Mitarbeiterbetreuung und eigener Produktivität. Zeit für den Mitarbeitenden einzuräumen und zuzuhören, gleichzeitig Wertschätzung entgegenzubringen und den Überblick zu behalten, gestaltet sich als schwierig. Der Manager arbeitet auf der anderen Seite an den mit seiner Führungskraft vereinbarten Zielen und den damit verbundenen Aufgaben.

Alexa Glaser sieht in ihrer Tätigkeit, Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, ein Modell für die Zukunft: „Durch die Digitalisierung und den voranschreitenden Wandel in der Arbeitswelt wird das Eingehen auf den Mitarbeiter immer wichtiger. Sinnstiftende Tätigkeiten und Vereinbarkeit mit dem Privatleben werden mittlerweile aktiv eingefordert.“

Mit zeitgemäßem Ansatz einen Schritt voraus

Motivierte Mitarbeiter und entsprechende Resultate benötigen eine stabile Grundlage. Neben Wertschätzung und geregelten Zuständigkeiten beeinflusst auch die Kommunikation die Leistung einer Abteilung. Dieses multifaktorielle Zusammenspiel fordert die Führungskraft heraus, Verbesserungspotenzial zu entwickeln.

Die Unternehmensberatung Best Boss identifiziert die Faktoren und erarbeitet Schritte zur Lösung. Ziel ist es, die Führungskraft durch ein motiviertes und produktives Team nachhaltig zu entlasten. So wirken Mitarbeiter engagiert und kreativ im Unternehmen mit.

Durch Gespräche mit der Führungskraft und den Mitarbeitern wird gemeinsam der Status quo erfasst. Frau Glaser arbeitet daraufhin Verbesserungen aus und präsentiert sie, bevor diese etabliert werden. Hauptaugenmerk liegt hierbei auf nachhaltiges Bestehen der Maßnahmen durch Einbeziehen der Mitarbeiter. „Ein anhaltender Wandel im Unternehmen gelingt nur in Einverständnis mit den Menschen, die das Unternehmen darstellen.“

Resultate in internen und externen Bereichen

Führungskräfte können anhand dieser Annahmen Ihre Arbeit effizient verrichten, da intrinsisch motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigenverantwortlicher handeln. Hinzu kommen langfristig weniger Krankheitsausfälle und ein angenehmeres Betriebsklima. Dieses fördert mehr innovative Ideen und eine stärkere Identifizierung mit dem Unternehmen.

Weiterhin ist ein Mitarbeiter, der mit positiven Worten von seinem Arbeitgeber spricht, ein wirksames Marketinginstrument und zieht Empfehlungen auf Bewerber- und Kundenseite nach sich. Das Übernehmen von sozialer Verantwortung ist so für Unternehmensführer/innen und Mitarbeiter/innen eine Win-Win-Situation.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Best Boss Unternehmensberatung

Frau Alexandra Glaser

Mainstraße 52

97334 Nordheim am Main

Deutschland

fon ..: 01711704326

web ..: https://www.best-boss.de/

email : info@best-boss.de

Die Unternehmensberatung Best Boss verhilft Unternehmen zu funktionierenden Abteilungen und Teams. Die Motivation der Mitarbeiter und die Kommunikation zwischen Führungskraft und Team stehen hierbei im Vordergrund. Durch Erfassen des Status quo, Vorschlagen von Verbesserungsmaßnahmen und Unterstützung bei der Durchsetzung wird langfristig der Firmenerfolg erhöht.



Pressekontakt:

Best Boss Unternehmensberatung

Frau Alexandra Glaser

Mainstraße 52

97334 Nordheim am Main

fon ..: 01711704326

email : info@best-boss.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Adcore meldet Rekord für das dritte Quartal 2021 – Umsatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 153% auf 10,4 Millionen CAD$ Attivo schützt Zugangsdaten vor Diebstahl