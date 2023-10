Arbor Metals bringt Explorationsprogramm im Lithiumprojekt Jarnet in Quebec, Kanada erfolgreich zum Abschluss und kündigt Finanzierung an

Vancouver, Kanada – 4. Oktober 2023 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. (Arbor oder das Unternehmen) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines geplanten Explorationsprogramms im Lithiumprojekt Jarnet in der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben. Das umfangreiche Programm, das sich auf Kartierungen, Prospektionen und Bohrungen zur Ermittlung potenzieller Ziele konzentrierte, wurde nun abgeschlossen, und alle gesammelten Proben wurden auf sorgfältige Weise zur Prüfung und Analyse an das Labor übergeben.

Mark Ferguson, der President und CEO von Arbor, brachte seine Wertschätzung für die harte Arbeit und Einsatzbereitschaft des Explorationsteams mit folgenden Worten zum Ausdruck: Ich möchte mich bei unseren engagierten Teammitgliedern aufrichtig für ihren unermüdlichen Einsatz während dieser Explorationsarbeiten bedanken. Ihre Anstrengungen verdienen großes Lob, und wir sind schon gespannt auf die Laborergebnisse, die uns bei der Gestaltung unserer zukünftigen Explorationspläne helfen werden.

Arbor ist es ein Anliegen, die Explorationsaktivitäten mit größter Rücksicht auf die Umwelt und in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Kommunen und indigenen Gruppen durchzuführen. Das Unternehmen ist sich der Bedeutung einer verantwortungsvollen Ressourcenerschließung bewusst und hat sich verpflichtet, diese Grundsätze in allen betrieblichen Bereichen zu beachten.

Finanzierung über eine Privatplatzierung

Das Unternehmen gibt außerdem mit Freude bekannt, dass es im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption — siehe nachstehende Definition) eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) von bis zu 3.333.334 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (jeweils eine Einheit) zum Preis von 1,50 $ pro Einheit durchführen wird, um einen Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 $ zu generieren. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines Warrants, der zum Kauf einer Stammaktie berechtigt, zusammen (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 2,00 $, und zwar zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschlussdatum der Platzierung.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für die weitere Exploration im Lithiumprojekt Jarnet, die Tilgung bestehender Verbindlichkeiten sowie als allgemeines Betriebskapital (Working Capital) verwendet.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Auflagen und in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-106) gilt die Platzierung für Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec, im Sinne der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 (Listed Issuer Financing Exemption). Wertpapiere, die im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten ausgegeben werden, sind nicht an die gesetzliche Haltedauer laut kanadischem Wertpapierrecht gebunden. In Verbindung mit der Platzierung werden entsprechende Platzierungsunterlagen erstellt, die unter dem Firmenprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Webseite des Unternehmens unter www.arbormetalscorp.com veröffentlicht werden. Potenzielle Anleger sollten die Platzierungsunterlagen lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Unternehmen kann anspruchsberechtigte Parteien, die bei der Heranführung von zeichnungswilligen Personen/Unternehmen an die Platzierung behilflich waren, mit einer Finders Fee (Vermittlungshonorar) vergüten. Der Abschluss der Platzierung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange.

Über Arbor Metals Corp.

Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung hochwertiger Mineralprojekte von geografischer Bedeutung auf der ganzen Welt widmet. Arbor ebnet den Weg für die fortgeschrittene Mineralexploration, da es erstklassige Bergbauprojekte kontrolliert. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die qualitativ hochwertigen Projekte in Verbindung mit bewährten Strategien und einem engagierten Team hervorragende Ergebnisse liefern werden. Arbor bearbeitet derzeit drei ausgezeichnete Mineralprojekte.

Das Lithiumprojekt Jarnet in der Region James Bay in Quebec umfasst 47 kartografisch ausgewiesene Schürfrechte mit einer Fläche von etwa 3.759 Hektar. Das Projekt Jarnet grenzt an das Konzessionsgebiet Corvette-FCI, wo im Rahmen von Diamantbohrungen eine bedeutsame Lithiummineralisierung bestätigt wurde; es stellt eines der profiliertesten Lithiumexplorationsprojekte in diesem Sektor dar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Mark Ferguson, Chief Executive Officer, unter info@arbormetalscorp.com, unter der Rufnummer 403.852.4869 oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.arbormetalscorp.com.

Für das Board,

Arbor Metals Corp.

Mark Ferguson, Chief Executive Officer

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemitteilung kennzeichnen Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, Zeitplan und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die geplante Projektentwicklung, Explorationsprogramme, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), abweichen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Arbor Metals Corp.

Mark Ferguson

885 West Georgia Street Suite 2200, HSBC Building

V6C 3E8 Vancouver, BC

Kanada

email : info@arbormetalscorp.com

Pressekontakt:

Arbor Metals Corp.

Mark Ferguson

885 West Georgia Street Suite 2200, HSBC Building

V6C 3E8 Vancouver, BC

email : info@arbormetalscorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das neue Lied von Arno Verano – 1000 Jahre Du Countdown zur Klima-Apokalypse: Die tickende Zeitbombe unter Sibirien