Arcadia Minerals Ltd.: Bohrungen im Kupfer-Gold-Projekt Karibib abgeschlossen

HIGHLIGHTS

– 551 m (10 Löcher) Reverse-Circulation (RC)-Bohrprogramm abgeschlossen, wobei in 8 der 10 Löcher eine sichtbare Mineralisierung gefunden wurde

– Die Bohrungen erstreckten sich nur auf einen 3 km x 1 km großen Abschnitt der 20 km x 2 km großen Metasedimentstruktur, in der frühere Probenahmen Mineralisierungsgehalte von 1 enthielten:

– durchschnittlich 4,32 % Cu/1,49 g/t Au (Höchstwert 28,4 % Cu/7,65 g/t Au) im Skarn-Typ,

UND

– durchschnittlich 1,94% Cu/2,06 g/t Au (Höchstwert 5,69% Cu/26,3 g/t Au) im Ader-Typ

– Die visuelle Inspektion von RC-Chip-Proben bestätigte die Durchdringung von Lithologien, die bekannte Mineralisierungen enthalten

– Mineralisierung von Sulfiden und Oxiden (Chalkopyrit, Bornit, Pyrrhotit, Malachit und Azurit) wurde in RC-Chip-Proben beobachtet

– Die Proben wurden zur Untersuchung an Scientific Services in Kapstadt, Südafrika, geschickt.

– Die Ergebnisse werden voraussichtlich Ende Oktober 2022 vorliegen.

– Eine elektromagnetische Untersuchung ist im Gange, um detaillierte strukturelle Merkmale in Verbindung mit der Mineralisierung abzugrenzen

Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das auf eine Reihe von Projekten in Namibia abzielt, die auf Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold ausgerichtet sind, freut sich bekannt zu geben, dass sein Bohrunternehmen Hammerstein Mining and Drilling ein 551 m langes RC-Bohrprogramm für 10 Bohrlöcher auf dem Kupfer-Gold-Projekt Karibib in Namibia abgeschlossen hat.

Das Bohrprogramm bestand aus 10 Bohrlöchern, die mit einer Neigung von -60 und -75 Grad und in unterschiedlichen Azimuten und Tiefen gebohrt wurden, abhängig von der vermuteten Geometrie und Geologie der Zielzone (siehe Tabelle 1, die als Anhang 1 beigefügt ist). Die sichtbare Mineralisierung wurde in den Bohrlöchern KRC01, KRC02, KRC03, KRC07, KRC09, KRC10, KRC11 und KRC13 erfolgreich angetroffen. Infolgedessen wurde ein zusätzliches Loch gebohrt, um die Mineralisierung in größerer Tiefe zu durchschneiden. Die Bohrungen deckten nur einen 3 km x 1 km großen Abschnitt der 20 km x 2 km großen Metasedimentstruktur ab, die zuvor durch ein Schürfprobenprogramm definiert worden war. Ein Lageplan der gebohrten Löcher ist als Anhang 2 beigefügt.

240 Proben wurden aus Lithologien entnommen, von denen bekannt ist, dass sie in diesem Gebiet Mineralisierungen enthalten, und zur Untersuchung an Scientific Services in Kapstadt, Südafrika, geschickt. Die Ergebnisse werden voraussichtlich bis Ende Oktober 2022 vorliegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67577/IRW_2022-09-23Arcadia.001.png

Abbildung 1: Laufende Bohrungen in Karibib

Am 7. September 2021 gab das Unternehmen Siehe ASX-Meldung vom 7. September 2021 „Hochgradige Probenahmeergebnisse im Karibib-Kupfer-Gold-Projekt“.

die Ergebnisse eines Schürfprobenprogramms auf einem 20 km x 2 km großen metasedimentären Strukturmerkmal bekannt. Diese Struktur weist eine ähnliche Geologie auf wie die in der nahe gelegenen Mine Navachab (5,3 Mio. Unzen Au) Siehe Anglo-Gold Ashanti Mineral Resource and Ore Reserve Report 2011.

und verschiedene andere Explorationsunternehmen, die in diesem Gebiet nach Goldmineralisierungen suchen, wie etwa Osino Resources, das sein Twin Hills-Projekt Siehe Osion Resources Corporation Twin Hills NI43-101 Technical Report: osinoresources.com/wp-content/uploads/2022/05/R211.2022-Twin-Hills-Gold-Project-NI-43-101-Technical-Report.pdf

(45 km entfernt, ebenfalls innerhalb des Goldgürtels Karibib) mit einer Mineralressource von 2,1 Mio. Unzen Au erschlossen hat.

Die Ergebnisse des Schürfprobenprogramms bei Karibib waren beeindruckend und wurden aus einer Lithologie entnommen, die entweder als skarnartige oder aderartige Mineralisierung identifiziert wurde:

Die Skarn-Typ-Mineralisierung ergab eine durchschnittliche Kupfermineralisierung von 4,32 % Cu, mit einem Höchstwert von 28,40 % Cu. Es wurden durchschnittliche Goldwerte von 1,49 g/t Au mit einem Höchstwert von 7,65 g/t Au gefunden. Es wurde auch eine bedeutende Silbermineralisierung (durchschnittlich 50,50 g/t Ag mit einem Höchstwert von 453 g/t Ag) und bis zu 1 % Wolfram festgestellt.

Die aderartige Mineralisierung ergab durchschnittliche Ergebnisse von 1,94 % Cu (höchster Wert 5,69 % Cu), 2,06 g/t Au (höchster Wert 26,30 g/t Au) und 12,68 g/t Ag (höchster Wert 30,10 g/t Ag).

Sowohl die ader- als auch die schlackenartige Mineralisierung ist dafür bekannt, dass sie in diesem Gebiet wirtschaftliche Mineralisierung enthält Siehe Bericht eines unabhängigen Geologen, Dr. Johan Hattingh, 23. März 2021, Cu-Ag-Au-W Skarn und orogene Lagerstätten, Karibib

, und wurde an oder in der Nähe der Kontaktränder großer Diorit-Intrusionen angetroffen.

Nach dem Erhalt der hochgradigen Probenergebnisse und den neu gewonnenen Kenntnissen über die Geologie des Gebiets führte das Unternehmen Folgearbeiten durch, indem es lokal vorkommende günstige geologische Gegebenheiten identifizierte, die wahrscheinlich eine dioritnahe Skarn- und aderartige Mineralisierung beherbergen, die für Bohrungen geeignet ist. Auf dem Grundstück Gamikaub Siehe Asx-Meldung vom 29. August 2022 „Bohrungen im Kupfer-Gold-Projekt Karibib haben begonnen“.

wurden Bohrziele identifiziert, die im Laufe der letzten zehn Tage bebohrt wurden.

Simmons Geophysics führt derzeit eine elektromagnetische Bodenuntersuchung mit einem Rasterabstand von 50 m durch, die sich über eine Fläche von 2,25 km x 0,7 km im Gamikaub-Prospektgebiet erstreckt, um detaillierte strukturelle Merkmale abzugrenzen, von denen angenommen wird, dass sie mit der Mineralisierung in Zusammenhang stehen. Die Ergebnisse könnten dem Unternehmen dabei helfen, sein Verständnis der geologischen Gegebenheiten von Gamikaub zu verfeinern und auf der Grundlage der bisher erzielten Ergebnisse zusätzliche Bohrziele zu identifizieren.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Arcadia Minerals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jurie H. Wessels

Executive Chairman

ARCADIA MINERALS LIMITED

jurie@lexrox.co.za

ERKLÄRUNG DER ZUSTÄNDIGEN PERSONEN & ZUVOR GEMELDETE INFORMATIONEN

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, beruhen auf den Informationen und Unterlagen, die von der/den unten genannten kompetenten Person(en) erstellt wurden, die jeweils entweder ein unabhängiger Berater des Unternehmens und Mitglied einer anerkannten Berufsorganisation oder ein Direktor des Unternehmens sind, und geben diese korrekt wieder. Die nachstehend genannte(n) kompetente(n) Person(en) verfügt/verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Arten der betrachteten Lagerstätten sowie in Bezug auf die von ihm/ihnen durchgeführte Tätigkeit, um sich als kompetente Person im Sinne des JORC Code 2012 zu qualifizieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67577/IRW_2022-09-23Arcadia.002.png

Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die früheren Feststellungen einer zuständigen Person, auf die in den Fußnoten 1, 4 und 5 Bezug genommen wird, in früheren Bekanntmachungen mitgeteilt und in dieser Bekanntmachung dargestellt wurden, gegenüber den ursprünglichen Marktbekanntmachungen nicht wesentlich geändert wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67577/IRW_2022-09-23Arcadia.003.png

HINTERGRUND ZU ARCADIA

Arcadia ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey. Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Gold- und neuzeitlichen Metallen (Lithium, Tantal, Palladium, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der Entwicklungsstrategie von Arcadia (potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.

Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Die Mineralexplorationsprojekte umfassen.

1. Das Bitterwasser-Projekt, das für Lithium-in-Sole in Frage kommt und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium-in-Ton enthält.

2. Kum-Kum-Projekt – aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente.

3. Karibib-Projekt – aussichtsreich für Kupfer und Gold.

4. Das Swanson-Projekt – ein fortgeschrittenes Tantalprojekt, für das eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wird und das eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets und der benachbarten Grundstücke des Unternehmens enthält.

Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als Arcadias Hauptprojekte betrachtet werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.arcadiaminerals.global.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen spezifisch sind, in denen Arcadia tätig ist und tätig zu werden gedenkt, sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze und die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Arcadia liegen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, übernehmen weder Arcadia, seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wider.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch das Unternehmen dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (auch keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und soll nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Anleger sollten sich selbst beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die Originalmeldung abrufen unter: investingnews.com.au/drilling-completed-at-karibib-copper-gold-project

Anhang 1 – Bohrtabelle

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67577/IRW_2022-09-23Arcadia.004.png

Anhang 2: Lageplan mit Bohrlöchern

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67577/IRW_2022-09-23Arcadia.005.png

